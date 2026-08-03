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జంతర్‌మంతర్‌ నిరసనల్లో విద్యార్థుల కంటే పంక్చర్‌, తాళాల పని చేసేవారే ఎక్కువ : బీజేపీ నేత కామెంట్స్

నీట్‌ పేపర్‌ లీక్‌ నిరసనపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన బీజేపీ సీనియర్‌ నేత రమేశ్‌ బిధూరి- జంతర్‌మంతర్‌ నిరసనకు విద్యార్థుల కంటే ఇతర వృత్తుల వారు అధిక సంఖ్యలో వచ్చారని ఆరోపణ-

Ramesh Bidhuri On Jantar Mantar Protest
Ramesh Bidhuri On Jantar Mantar Protest (ANI File Photo)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 3, 2026 at 11:29 AM IST

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Ramesh Bidhuri On Jantar Mantar Protest : జంతర్​మంతర్ వద్ద పేపర్​ లీక్​కు వ్యతిరేకంగా చేపట్టిన నిరసనలపై బీజేపీ నేత వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆందోళనలో పాల్గొన్న వారిలో విద్యార్థుల కంటే పంక్చర్ మరమ్మతులు చేసే వారు, తాళాల పనివారు ఎక్కువ మంది ఉన్నారని బీజేపీ సీనియర్ నేత మాజీ ఎంపీ రమేశ్ బిధూరి ఆరోపించారు. దక్షిణ దిల్లీలోని తుగ్లకాబాద్​లో నిర్వహించిన జెన్- జెడ్ సమ్మిట్​ కార్యక్రమంలో ప్రసంగిస్తూ ఆయన ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

జంతర్‌మంతర్‌లో జరిగిన నిరసనకు కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) పిలుపునిచ్చిందని రమేశ్ పేర్కొన్నారు. అప్పటి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ రాజీనామా కోరుతూ నిర్వహించిన ఆందోళనకు విద్యార్థులను తప్పుదారి పట్టించారని ఆరోపించారు. అక్కడ విద్యార్థుల కంటే పంక్చర్ వేసే వారు, తాళాల పనివారు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నారని వ్యాఖ్యనించారు. నిరసన సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఆయన కుటుంబ సభ్యులపై కొందరు చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలను కూడా బిధూరి తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. భారత ముద్దు బిడ్డలు ప్రధాని మోదీ, ఆయన కుటుంబం గురించి అలాంటి భాష మాట్లాడగలరా అని అన్నారు. అలాంటి పదజాలం ఉపయోగించిన వారు ఎవరో ప్రజలే ఆలోచించాలని తెలిపారు.

'జెన్‌-జెడ్‌ను తప్పుదారి పట్టించారు'
నీట్‌ అంశాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని కొందరు సంఘ విద్రోహ శక్తులు జెన్‌-జెడ్‌ యువతను తప్పుదారి పట్టించి జంతర్‌మంతర్‌కు తీసుకొచ్చారని రమేశ్ బిధూరి ఆరోపించారు. జులై 20న పార్లమెంట్​పై దాడి చేయడానికి దేశంలో అశాంతి సృష్టించడానికి ప్రయత్నించారు పేర్కొన్నారు. దారి తప్పిన యువతను సరైన మార్గంలో నడిపించాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. గత 12 ఏళ్లల్లో దేశంలో ఏం జరిగిందో, అంతుకు ముందు పరిస్థితి ఎలా ఉండేదో జెన్​- జెడ్​కు తెలియజేయాలని అన్నారు. వారిని సరైన దిశలో నడిపించాలని తెలిపారు.

ప్రధాని క్షమాభిక్షకు పిలుపు
ఇదిలా ఉండగా, ఆగస్టు 1న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సోషల్‌ మీడియాలో విడుదల చేసిన వీడియోలో జంతర్‌మంతర్‌ నిరసన సందర్భంగా తనపై, తన దివంగత తల్లిపై చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలు తనను బాధించాయని పేర్కొన్నారు. జంతర్‌ మంతర్‌లో ఏం జరిగిందన్నది ప్రపంచం, యావద్దేశం చూశాయని, కొంతమంది ఆకతాయి పిల్లలు దుర్భాషలకు దిగారని తెలిపారు. వారు మాట్లాడిన మాటలు సభ్య సమాజానికి తగినవి కావని చెప్పారు. అయితే అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేసిన యువతను దారి తప్పిన పిల్లలుగా అభివర్ణించారు. అయితే ఇలా దూషించడం ఏ సమస్యకూ పరిష్కారం కాదని ప్రధాని మోదీ చెప్పారు. చిన్న వయసులో తప్పులు జరుగుతుంటాయని, ఆ వయసు వాటిని సరిదిద్దుకునే అవకాశాన్ని కూడా ఇస్తుందని తెలిపారు. కోపం లేదా ప్రతీకారం సమస్యకు పరిష్కారం కాదని, వారిని కోర్టుల చుట్టూ తిప్పడం, వేధించడం వల్ల పరిస్థితులు మారవని పేర్కొన్నారు. వారిని క్షమించాలనుకుంటున్నానని చెప్పారు. సమాజం కూడా అదే దృక్పథంతో ముందుకు రావాలని కోరారు. మనమంతా కలిసి భారత్ అభివృద్ధి కోసం పనిచేద్దామని ప్రధాని మోదీ తన సందేశంలో పిలుపునిచ్చారు.

నిరసనల సమయంలో ప్రధాని మోదీపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై గత వారంలో నోయిడాలోని ఒక పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు నమోదైంది. అనంతరం నోయిడా పోలీసులు జీరో ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేసి, కేసును దర్యాప్తు కోసం దిల్లీలోని పార్లమెంట్ స్ట్రీట్ పోలీస్ స్టేషన్‌కు బదిలీ చేశారు. ఫిర్యాదుదారు ప్రకారం, ప్రధానమంత్రి పదవి గౌరవాన్ని దెబ్బతీసేలా వ్యాఖ్యలు చేయడమే కాకుండా, అవి సామాజిక సామరస్యాన్ని దెబ్బతీసే అవకాశం ఉందని ఆరోపించారు.

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RAMESH ON JANTAR MANTAR PROTEST

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