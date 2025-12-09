ETV Bharat / bharat

కేవలం రూ.20వేలతో AI సిక్కు రోబో- విద్యార్థుల అద్భుత ఆవిష్కరణ

"జార్విస్" ది రోబో - ఖర్చు కేవలం రూ.15 వేల నుంచి రూ. 20 వేలు మాత్రమే- ఇది కొండలు ఎక్కేస్తుంది- మంటలు ఆర్పేస్తుంది!

the first Sikh robot
the first Sikh robot (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 9, 2025 at 11:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Indias First Sikh Robot : పంజాబ్​లో ఒక ప్రైవేట్​ పాఠశాల విద్యార్థులు ఏఐని ఉపయోగించి తొలి పంజాబీ సిక్కు రోబోను తయారు చేసి అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తున్నారు. ఈ రోబో ఖర్చు కేవలం రూ. 20 వేల లోపే. అధునాతన టెక్నాలజీతో ఇంటి పనులకు కూడా ఉపయోగపడే విధంగా దీనిని తయారు చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ రోబో సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతుంది. అసలేంటి ఈ రోబో? దీని ప్రత్యేకతలు ఏంటో చూద్దాం.

పంజాబ్​ మానసా​ జిల్లాలోని ప్రైవేట్ పాఠశాల విద్యార్థులు తయారుచేసిన రోబో​కు "జార్విస్" అని పేరు పెట్టారు. ఈ రోబోను 6 నుంచి 12వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు ఏఐ ఆధారంగా పాఠశాలలోని అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్‌లో తయారు చేశారు. ఈ రోబో​ను తలపాగతో అలంకరించి పంజాబీ లుక్​ను ఇచ్చారు. అయితే దీనిని తయారుచేయడానికి కేవలం రూ.15 వేల నుంచి రూ. 20 వేలు మాత్రమే అవ్వడం గమనార్హం.

జార్విస్ ప్రత్యేకత!
ఈ రోబో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇది పర్వత ప్రాంతాలకు కూడా వెళ్లగలదు. అంతేకాదు మంటలను అదుపు చేసే శక్తి కూడా దీనికి ఉంది. ఎటువంటి సపోర్ట్​ లేకుండా ఈ రోబో సులభంగా కదలగలదు. విద్యార్థులు తయారు చేసిన ఈ రోబో ప్రతి అంశాన్ని అర్థం చేసుకుని స్పందించగలదు. ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే ఇది దేశ ప్రధానమంత్రి, పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి గురించి కూడా అడిగే ప్రశ్నలకు సమాచారం ఇస్తుంది. విద్యార్థులు అడిగే ప్రశ్నలకు కూడా జవాబులు ఇస్తుంది. అటువంటి సాంకేతికతతో దీనిని తయారు చేశారు. దేశంలోని సాంకేతిక పురోగతిని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి పిల్లలందరూ ఇలాంటి ఆవిష్కరణలను చేయాలని పాఠశాల యాజమాన్యం అంటుంది. సోషల్ మీడియాను సరైన మార్గంలో ఉపయోగిస్తే, మనకు కావలసిన సమాచారం అంతా దానిలోనే ఉంటుందన్నారు. భవిష్యత్ తరం కూడాసైన్స్,టెక్నాలజీ గురించి తెలుసుకునేలా వారు పిల్లలతో ఇలాంటి అనేక ఇతర ప్రాజెక్టులపై పని చేస్తున్నట్లు పాఠశాల యాజమాన్యం తెలిపింది.

ముఖ్య ఉద్దేశ్యం
జార్విస్​ ప్రధాన ఉద్దేశ్యం పాఠశాల విద్యార్థులకు తగిన సమాచారం అందించడమే అని రోబో తయారీలో విద్యార్థులకు సహాయాన్ని అందించిన ఉపాధ్యాయుడు అంటున్నారు. "ఈ రోబోను తయారు చేయడానికి ప్రధాన ఉద్దేశ్యం పాఠశాలలోని పిల్లలకు సమాచారం అందించడం. దానితో పాటు ఇంట్లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగినప్పుడు మొదట ఈ రోబో గ్యాస్‌ను ఆపివేసి, ఆపై మంటలను ఆర్పివేస్తుంది. రాబోయే కాలంలో మేము దానిపై మరింత పని చేస్తాము. తద్వారా దీనిని మరింత మెరుగైన రీతిలో ప్రదర్శించవచ్చు. దీనికి వివిధ సెన్సార్లు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఏ పనైనా సులభంగా చేస్తుంది" అని ఉపాధ్యాయుడు అంటున్నారు.

ఏఐ సాంకేతికతతో ఇంటి పనులు కూడా!
తమ ప్రయోగాన్ని ప్రదర్శిస్తూ, విద్యార్థులు “మీ పేరు ఏమిటి?” అని రోబో​ను అడిగారు. దానికి అది నా పేరు "జార్విస్" అని స్పందించింది. విద్యార్థులందరూ పంజాబ్​ వాసులే కావడంతో దానికి కూడా పంజాబ్​ రోబోగా తయారుచేసినట్లు తెలిపారు. ఈ రోబో బ్యాటరీ సహాయంతో నడుస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రయోగాన్ని మూడు నెలల క్రితం ప్రారంభించామని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. దీని ఖర్చు మొత్తం పాఠశాల భరించిందని విద్యార్థులు తెలిపారు. ఈ రోబో​ను ఇంటి పనులు చేసే విధంగా కూడా ఏఐ సాంకేతికతతో తయారుచేసినట్లు విద్యార్థులు అంటున్నారు. "ఈ రోబో ఎత్తైన కొండలను ఎక్కగలదు. మంటలు వచ్చినప్పుడు దానిని కూడా ఆర్పగలదు. ఈ రోబోను ఇంటి పనులకు కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఉదాహరణకు, వర్షం పడినప్పుడు బయట ఆరబెట్టిన దుస్తులను తీసి లోపల పెట్టగలదు. అంతేకాదు ఇంట్లోని ఫ్యాన్లను ఆపగలదు. రాబోయే కాలంలో, పంజాబ్‌లో భూగర్భ జలాలను ఆదా చేయడానికి ఉపయోగపడే సాంకేతికతను మేము సిద్ధం చేస్తున్నాము" అని విద్యార్థులు అంటున్నారు.

సూపర్ రోబో- వీధులతోపాటు గాల్లోని ధూళినీ క్లీన్ చేస్తుంది- ఇండియన్ సైంటిస్ట్​ ఆవిష్కరణ

రాజకీయ నేతల కోసం స్పెషల్ రోబో- దీనితో ఈజీగా గోడలపై అభ్యర్థుల పేర్లు, చిహ్నాలు ప్రింటింగ్!

TAGGED:

STUDENTS BUILT AI ROBOT JARVIS
FIRST SIKH ROBOT
STUDENTS BUILT FIRST SIKH ROBOT
PUNJAB STUDENTS SIKH ROBOT
INDIAS FIRST SIKH ROBOT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.