యాక్సిడెంట్లను ఆటోమెటిక్గా గుర్తించే AI- అంబులెన్స్లు ఇకపై నో లేట్- బీటెక్ స్టూడెంట్స్ అద్భుత ఆవిష్కరణ
రోడ్డు యాక్సిడెంట్ల కట్టడికి నడుం బిగించిన బీటెక్ విద్యార్థులు- ఏఐ మోడల్ డెవలప్
Published : November 16, 2025 at 12:05 PM IST
Road Accidents Detect Ai Model: దేశంలో రోజురోజుకు పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు తీవ్ర భయాందోళనను కలిగిస్తున్నాయి. ప్రతిరోజు రోడ్డు యాక్సిడెంట్ల కారణంగా వందలాది మంది ప్రాణాలు విడుస్తున్నారు. అలాగే అనేక మంది గాయపడుతున్నారు. అయితే రోడ్డు ప్రమాదాలలో గాయపడిన వ్యక్తులకు సకాలంలో చికిత్స అందకపోవడం కూడా మరణాలు పెరగడానికి ఒక కారణంగా చెప్పవచ్చు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారాన్ని కనుగొంది దిల్లీకి చెందిన బీటెక్ విద్యార్థుల బృందం. రోడ్డు యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు సమీపంలోని పోలీసులకు, ఆస్పత్రికి వెంటనే తెలియజేసే ఏఐ మోడల్ ను అభివృద్ధి చేశారు.
ఏఐ మోడల్ డెవలప్
బీటెక్ స్టూడెంట్స్ అభివృద్ధి చేసిన ఏఐ మోడల్ ట్రాఫిక్ మానిటరింగ్ కెమెరాలను ఉపయోగించి రోడ్డు ప్రమాదాలను గుర్తిస్తుంది. వెంటనే యాక్సిడెంట్ జరిగిన లొకేషన్, ఫొటోలు వంటి సంఘటనా స్థలానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని సమీప పోలీస్ స్టేషన్, ఆస్పత్రికి పంపుతుంది. ఈ సాంకేతికత ప్రమాదం జరిగినప్పుడు అంబులెన్స్ లు గాయపడిన వారి వద్దకు చేరుకునే సమయాన్ని తగ్గిస్తుంది. దాదాపు నాలుగు వారాల కృషి చేసి దేవాంగ్ అగర్వాల్, దివ్య నారాయణ్, కనిష్క్ పటేల్, దివ్యాంశ్ మహేశ్వరి, కుషాగ్ర వర్మలతో కూడిన బీటెక్ విద్యార్థులు బృందం ఈ ఏఐ మోడల్ ను అభివృద్ధి చేసింది.
బీటెక్ విద్యార్థి దేవాంగ్ అగర్వాల్ ప్రకారం
అంబులెన్స్ లు ప్రమాద స్థలానికి చేరుకోవడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టడాన్ని తరచుగా చూస్తున్నాం. అంబులెన్స్ లు సకాలంలో ఘటనాస్థలికి చేరుకోకపోవడం వల్ల క్షతగాత్రులు ఆస్పత్రికి చేరుకునేసరికి ఆలస్యం అవుతోంది. దీంతో కొన్నిసార్లు తీవ్రంగా గాయపడినవారు రక్తస్రావం, ఆక్సిజన్ అందక ప్రాణాలు విడుస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు రోడ్డు యాక్సిడెంట్ జరిగిన సమీపంలో ప్రజలు లేకపోవడం వల్ల పోలీసులకు సమాచారం అందదు. దీని వల్ల కూడా ప్రమాదానికి గురైనవారు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
'అందుకే ఏఐ మోడల్ ను అభివృద్ధి చేశాం'
"రోడ్లపై ఏర్పాటు చేసిన కెమెరాలను ఉపయోగించి ప్రమాదాలను గుర్తించే ఏఐ మోడల్ ను మేము అభివృద్ధి చేశాం. చలాన్లు జారీ చేయడానికి లేదా ట్రాఫిక్ పర్యవేక్షణ కోసం రోడ్లపై ఏర్పాటు చేసిన కెమెరాల ఆధారంగా ఇది పనిచేస్తుంది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ఘటనాస్థలిలో ఫొటోలు, లొకేషన్ ను వెంటనే సమీపంలోని ఆస్పత్రి, పోలీసులకు పంపుతుంది. " అని బీటెక్ విద్యార్థి దేవాంగ్ అగర్వాల్ స్పష్టం చేశారు.
తాము తయారుచేసిన ఏఐ మోడల్ ప్రత్యక్ష కెమెరా ఫీడ్ లను విశ్లేషిస్తుందని బీటెక్ స్టూడెంట్ దివ్య నారాయణ్ తెలిపారు. ప్రాజెక్ట్ లో YOLOv8 AI మోడల్ ఉపయోగించామని మరో స్టూడెంట్ కనిష్క్ గౌతమ్ వివరించారు. YOLOv8 AI మోడల్ ప్రతి వాహనాన్ని వస్తువుగా గుర్తిస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఈ ఏఐ మోడల్ రోడ్లపై నిరంతరం ట్రాఫిక్ ను పర్యవేక్షిస్తుందని చెప్పారు. కాగా, ఏఐ మోడల్ ను రోడ్డు ప్రమాదాలను గుర్తించేలా తీర్చిదిద్దారు.
వేలాది వీడియో ఫ్రేమ్ లను రీడ్ చేసే విధంగా దీన్ని తయారు చేశారు. కోడింగ్ ద్వారా రెండు వస్తువులు ఢీకొన్నప్పుడు, రెండు వస్తువులు దగ్గర వచ్చినప్పుడు, అకస్మాత్తుగా ఒక వస్తువు నెమ్మదించినప్పుడు, అతి వేగంగా ఒక వస్తువు కదిలినప్పుడు ప్రమాదాలు సంభవిస్తాయని ఏఐ మోడల్ కు అర్థమవుతుంది. దీని ఆధారంగా, ఏఐ మోడల్ రోడ్డు ప్రమాదాలను ముందే గుర్తిస్తుంది.
'రోడ్డు ప్రమాదాలను తగ్గిస్తుంది'
ఈ ఏఐ మోడల్ ను సరిగ్గా ఉపయోగించినట్లయితే రోడ్డు ప్రమాదాలను తగ్గిస్తుందని ప్రాజెక్ట్ ను అభివృద్ధి చెందిన బీటెక్ విద్యార్థులు అభిప్రాయపడ్డారు. గాయపడిన వారికి సకాలంలో వైద్య సహాయం అందించడంలో ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని తెలిపారు. అలాగే పోలీసులు, అంబులెన్స్ సకాలంలో ప్రమాదస్థలికి రావడానికి కూడా సాయపడుతుందని అన్నారు. ఈ ఏఐ మోడల్ ద్వారా రోడ్డు ప్రమాదాలకు గురైన వారి ప్రాణాలను కాపాడవచ్చని చెబుతున్నారు. కాగా, రోడ్డు ప్రమాదాల కట్టడికి విద్యార్థుల చేసిన కృషికి ప్రశంసలు అందుతున్నాయి.