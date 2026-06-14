విద్యార్థులు ఏర్పాటు చేసుకున్న పాఠశాల- అందులో చదివిన 200 మందికి గవర్నమెంట్ జాబ్స్
ఒక్కప్పుడు నక్సల్స్ ప్రభావిత ప్రాంతంగా ఇమామ్గంజ్- హైస్కూల్ లేక చదువుకు విద్యార్థులు దూరం- సొంతంగా స్కూల్ను ఏర్పాటు చేసుకున్న స్టూడెంట్స్
Published : June 14, 2026 at 10:56 PM IST
Students Established school : ఎక్కడైనా ప్రభుత్వం స్కూల్ ఏర్పాటు చేస్తే అక్కడ విద్యార్థులు చదువుకుంటారు. లేదంటే ప్రైవేట్ యాజమాన్యంలోని పాఠశాలలో విద్యాబుద్ధులు నేర్చుకుంటారు. అయితే బిహార్ రాష్ట్రం గయా జిల్లాలో ఉన్న ఒకప్పటి నక్సల్ ప్రభావిత ప్రాంతమైన ఇమామ్గంజ్లో పరిస్థితి వేరు. అక్కడ విద్యార్థులే సొంతంగా స్కూల్ ఏర్పాటు చేసుకుని అందులోనే మెట్రిక్యులేషన్ పూర్తి చేశారు. ఆపై మంచి ఉద్యోగాలను సంపాదించుకుని జీవితంలో స్థిరపడ్డారు.
స్కూల్ ఏర్పాటు చేసుకున్న స్టూడెంట్స్
ఇమామ్గంజ్లో 1990లో హైస్కూల్ ఉండేది కాదు. స్థానిక ప్రముఖులు, అప్పటి ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులకు ఈ విషయం తెలిసినా ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. దీంతో ఇమామ్గంజ్ బ్లాక్కు చెందిన రామ్స్వరూప్ యాదవ్, కృష్ణ మిశ్రా, బాల్ముకుంద్ మిశ్రా, శ్యామ్ కిశోర్ పాండే, నంద్లాల్ మిశ్రా, భూపేంద్ర ప్రసాద్, భీమ్ ప్రసాద్ నిరాలా, తపేశ్వర్ తివారీ, సతేంద్ర ప్రసాద్, అవినాశ్ కుమార్, గణేశ్ ప్రసాద్, డాక్టర్ వినోద్ యాదవ్, అజయ్ కుమార్లతో కూడిన విద్యార్థుల బృందం ఒక ఉన్నత పాఠశాలను (హైస్కూల్) స్థాపించాలని నిర్ణయించుకుంది. అందుకు నిధుల కొరత కారణంగా ఈ బృందం ప్రైవేట్ ట్యూషన్లు చెప్పింది. ఆ ట్యూషన్ల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయంతోనే చివరికి పాఠశాల నమోదు ప్రక్రియను పూర్తి చేసింది.
మొదట్లో 9, 10వ తరగతులను క్లాసులను ప్రారంభించడానికి ఒక మట్టి ఇంటిని అద్దెకు తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత మట్టి, పెంకులు, చెక్కతో ఒక భవనాన్ని నిర్మించారు. క్రమంగా అక్కడే శివమ్ హైస్కూల్ (పాఠశాల పేరు) కార్యకలాపాలు జరిగాయి. పాఠశాల అభివృద్ధి చెందింది. అయితే ఈ ప్రయాణంలో విద్యార్థులు అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొని విజయం సాధించారు. ఇప్పుడు ఆ స్కూల్కు పూర్వ విద్యార్థి రామ్స్వరూప్ యాదవ్ ప్రిన్సిపల్గా ఉన్నారు.
స్కూల్ను నడపడం అంత ఈజీ కాదు : శివమ్ హైస్కూల్ ప్రిన్సిపల్
పాఠశాలను స్థాపించడం, నడపడం అంత సులువైన పని కాదన్నారు శివమ్ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ రామ్స్వరూప్ యాదవ్. స్కూల్ ప్రారంభించేటప్పుడు తమలో కొందరు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్లు కాగా, మరికొందరు కేవలం ఇంటర్మీడియట్, పదో తరగతి విద్యార్థులేనని చెప్పారు. తమ భవిష్యత్తు కూడా ఫణంగా పెట్టి ఈ స్కూల్ను ప్రారంభించామని స్పష్టం చేశారు. నక్సలిజం భయానక నీడలో ఉన్న ఇమామ్గంజ్ బ్లాక్ ప్రధాన కేంద్రంలో అప్పట్లో ఒక్క హైస్కూల్ కూడా ఉండేది కాదన్నారు. ఎనిమిదో తరగతి ఉత్తీర్ణులయ్యాక పై చదువులు చదవాలనుకునే పిల్లలు ఉప్పొంగే నదులు, వాగులను దాటుతూ ఎనిమిది కిలోమీటర్లు నడవాల్సి వచ్చేదని వివరించారు. దీంతో ఆడపిల్లలు తరచుగా ఇంటికే పరిమితం కావాల్సి వచ్చేదని తెలిపారు.
"మాలో చాలా మంది సభ్యులు కూలీలుగా పనిచేస్తూ, ప్రైవేట్ ట్యూషన్లు చెబుతూ పాఠశాల కోసం నిధులను సమకూర్చేవారు. మేము బోధన కోసం రోజుకు 12 గంటల వరకు సమయం కేటాయించేవాళ్లం. సాధారణ పాఠశాల వేళల్లో ఎనిమిది గంటల పాటు విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పేవాళ్లం. ఆ తర్వాత మరో నాలుగైదు గంటలు ప్రైవేట్ ట్యూషన్లు చెప్పేవాళ్లం. తద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని పాఠశాల మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి వినియోగించేవాళ్లం. "
--రామ్స్వరూప్ యాదవ్, శివమ్ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్
'విద్యార్థులను మూర్ఖులని పిలిచేవారు'
ఇమామ్గంజ్ ప్రాంతంలో నక్సలిజం ఉద్ధృతంగా ఉన్న సమయంలో ఈ పాఠశాలను స్థాపించినట్లు శివమ్ స్కూల్ మరో వ్యవస్థాపక సభ్యుడు బాల్ ముకుంద్ మిశ్రా చెప్పారు. పాఠశాలను సజావుగా నడపడానికి తమ దగ్గర ఆర్థిక స్తోమత లేకపోయినా శివం హైస్కూల్ను స్థాపించే ధైర్యం చేశామని అన్నారు. అప్పట్లో స్థానికులు విద్యార్థులను మూర్ఖులు అని పిలిచేవారని వెల్లడించారు. విద్యార్థులు తమ భవిష్యత్తును నాశనం చేసుకుంటున్నారని హేళన చేసేవారని గుర్తు చేసుకున్నారు. అందుకే తమ చదువు కోసం తామే స్వయంగా పాఠశాలను స్థాపించి, ఆ తర్వాత అదే స్కూల్లో మెట్రిక్యులేషన్ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణుతులమయ్యామని పేర్కొన్నారు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడిన శివమ్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్
శివం హైస్కూల్లో మెట్రిక్యులేషన్ పూర్తి చేసిన 200 మందికి పైగా విద్యార్థులు టీచర్, బ్యాంకింగ్, రైల్వే, పోలీస్, ఆర్మీ, మెడికల్ విభాగాల్లోని మంచి ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడ్డారు. ప్రస్తుతం శివం హైస్కూల్ ఒక గ్రాంట్-ఇన్-ఎయిడ్ (ప్రభుత్వ ఆర్థిక సహాయం పొందే) పాఠశాల. అంటే ఇది బిహార్ ప్రభుత్వం సమకూర్చే నిధులతో నడుస్తుంది. ఒకప్పుడు ఈ పాఠశాలలో 1,200-1,300 మంది విద్యార్థులు ఉండేవారు. ప్రస్తుతం ఈ సంఖ్య తగ్గింది. 300 మంది విద్యార్థులు మాత్రమే ఇక్కడ చదువుతున్నారు. వారికి చదువు చెప్పేందుకు 10 మంది ఉపాధ్యాయులు, ముగ్గురు బోధనేతర సిబ్బంది ఉన్నారు. గతంలో స్కూల్ సిబ్బంది జీతాల కోసం పాఠశాలకు ప్రభుత్వ గ్రాంట్లు అందేవి. కానీ తొమ్మిదేళ్ల క్రితం ఆ చెల్లింపులు నిలిచిపోయాయి. ఫలితంగా ఉపాధ్యాయులు గత తొమ్మిదేళ్లుగా వేతనం లేకుండానే పనిచేస్తున్నారు.