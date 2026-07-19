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స్క్రాప్‌తో రేసింగ్ ఈవీ కార్ల తయారీ- విద్యార్థుల సూపర్ టాలెంట్​పై ప్రశంసలు

స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ సెంటర్‌ స్టూడెంట్స్ అద్భుత ఆవిష్కరణ- స్క్రాప్ మెటీరియల్స్‌తో రేసింగ్ ఎలక్ట్రిక్ కార్లను తయారుచేసిన విద్యార్థులు- ఈ ప్రాజెక్ట్ వాణిజ్య ప్రయోజనాల కోసం ఉద్దేశించినదని కాదని వెల్లడి

racing ev cars made from scrap
స్క్రాప్‌తో రేసింగ్ ఈవీ కార్ల తయారీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 19, 2026 at 8:47 PM IST

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Racing EV Cars Made From Scrap : జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలనే తపన, దృఢ సంకల్పం ఉంటే వనరులు వాటికవే సమకూరుతాయని అంటుంటారు పెద్దలు. అదే విషయాన్ని నిజం చేసి చూపించారు మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీనగర్‌లోని ఓ స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ సెంటర్‌కు చెందిన విద్యార్థులు. వ్యర్థ పదార్థాలతో (స్క్రాప్ మెటీరియల్స్) రెండు రేసింగ్ ఎలక్ట్రిక్ కార్లను తయారు చేశారు. ఈ ప్రయత్నం విద్యార్థుల వినూత్న సృజనాత్మకతను, సాంకేతిక నైపుణ్యాలను చాటిచెప్పింది. దేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వాడకం పెరగడం, సాంకేతిక రంగంలో వస్తున్న పురోగతిని దృష్టిలో ఉంచుకుని స్టూడెంట్స్ ఈ ఆవిష్కరణను చేశారు.

రూ.18వేల ఖర్చుతో ఒక్కో కారు తయారీ
ఈ రేసింగ్ కార్లు ప్రస్తుతం తక్కువ స్పీడ్‌తో నడుస్తాయి. అయితే వాటికి భవిష్యత్తులో అవసరమైన సాంకేతిక అప్డేట్‌లు చేస్తే వీటి వేగం పెరుగుతుంది. ఆ తర్వాత వీటిని కార్ రేసింగ్ పోటీల్లో కూడా వాడుకోవచ్చు. షేంద్రలోని ఏడాది క్రితం (2025) ఏర్పాటు చేసిన స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ సెంటర్‌లోని 60 మంది విద్యార్థులు కలిసి ఈ రెండు రేసింగ్ కార్లను తయారుచేశారు. వీటి తయారీకి సుమారు రూ.17వేలు-రూ.18వేలు ఖర్చయ్యింది. వ్యర్థ పదార్థాలనే ఈ కార్ల రూపొందించడానికి వాడడంతో ఖర్చు తగ్గింది. సైకిల్ షాక్ అబ్జార్బర్లు, పాడైన బేరింగ్, వాడి వదిలేసిన ఇనుప కడ్డీ, విరిగిన కుర్చీ సీటు వంటి వాటిని కార్ల తయారీకి వాడారు. స్క్రాప్ ఇనుప ముక్కలతో కారు ఛాసిస్‌ను తయారుచేశారు.

racing ev cars made from scrap
స్క్రాప్‌తో రేసింగ్ ఈవీ కార్ల తయారీ (ETV Bharat)

12 రోజులు శ్రమించి
ఈ వాహనాల డిజైన్ విద్యార్థుల సొంత ఆలోచనల నుంచే పుట్టింది. స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ సెంటర్‌లోని 60 మంది విద్యార్థులను రెండు బృందాలుగా విభజించారు. అంటే ఒక్కో టీమ్‌లో 30 మంది అన్నమాట. సుమారు 12 రోజుల కఠిన శ్రమ తర్వాత రెండు బృందాలు విజయవంతంగా రెండు రేసింగ్ ఈవీ కార్లను తయారు చేశాయి. రెండు కార్లు ఒకేలా కనిపిస్తున్నప్పటికీ వాటి డిజైన్, పనితీరు వేరు. ప్రస్తుతం ఈ రేసింగ్ కార్లలో తక్కువ సామర్థ్యం గల మోటార్లు అమర్చారు. దీనివల్ల వాటి వేగం పరిమితంగా ఉంది. ఈ కార్లలోని బ్యాటరీని ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే గంటకు 30- 35 కిలోమీటర్ల గరిష్ఠ వేగంతో 60- 70 కి.మీల రేంజ్ వరకు ప్రయాణించవచ్చు. ఈ వాహనాలను నియంత్రించడానికి ఒక కంట్రోల్ ప్యానెల్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ వాహనాల తయారీలో అధిక ఖర్చు బ్యాటరీ, ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ల కోసమే అయ్యింది.

racing ev cars made from scrap
స్క్రాప్‌తో రేసింగ్ ఈవీ కార్ల తయారీ (ETV Bharat)

ఈ కార్లు ప్రస్తుతం ప్రాథమిక దశలో ఉన్నాయని ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో భాగమైన విద్యార్థి విశ్వాస్ బోర్డే తెలిపారు. అధిక సామర్థ్యం గల మోటార్లను అమర్చడం, సైకిల్ షాక్ అబ్జార్బర్‌లకు బదులుగా పాత వాహనాల షాక్ అబ్జార్బర్‌లను ఉపయోగించడం, మరింత దృఢమైన టైర్లను బిగించడం ద్వారా ఈ కార్ల వేగాన్ని, పనితీరును మెరుగుపర్చొచ్చని అన్నారు. తద్వారా వాటిని రేసింగ్ పోటీలకు అనువుగా మార్చవచ్చని తెలిపారు.

'నైపుణ్యం గల శ్రామిక శక్తిని తయారుచేస్తున్నాం'
ఇప్పటివరకు షేంద్ర స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ సెంటర్‌లో శిక్షణ పొందిన వారిలో 300 మందికి విద్యార్థులు పలు కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు సాధించారని నైపుణ్యాభివృద్ధి కేంద్రం డైరెక్టర్ జీఎం వాఘ్మారే తెలిపారు. కొంతమంది విద్యార్థులు ఉన్నత విద్యను అభ్యసిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ఇంకొందరు సొంత వ్యాపారాలను ప్రారంభించారని వెల్లడించారు. విద్యార్థులకు నాణ్యమైన సాంకేతిక శిక్షణను అందించడం ద్వారా వారిని వివిధ పరిశ్రమలతో అనుసంధానించడమే తమ లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. షేంద్రా సహా ఐదు పారిశ్రామిక వాడలలో పెద్ద సంఖ్యలో పరిశ్రమలు ఏర్పాటు అవుతున్నందున వాటికి అవసరమైన నైపుణ్యం గల శ్రామిక శక్తిని అభివృద్ధి చేయడంపై తాము దృష్టి సారిస్తున్నామని వివరించారు.

"మా వద్ద శిక్షణ పొందిన విద్యార్థులకు 24- 25 కంపెనీలు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇచ్చాయి. విద్యార్థులు మొదటిసారిగా ఒక ఎలక్ట్రిక్ రేసింగ్ కారును తయారుచేశారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ వాణిజ్య ప్రయోజనాల కోసం ఉద్దేశించినది కాదు. ఇది విద్యార్థుల సాంకేతిక నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించడానికి, మెరుగుపరచడానికి రూపొందించిన ఒక ప్రయోగం. భవిష్యత్తులో ఈ కార్లపై మరిన్ని సాంకేతిక మెరుగుదలలు, వివిధ ప్రయోగాలు చేస్తాం." అని జీఎం వాఘ్మారే పేర్కొన్నారు.

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