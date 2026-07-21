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'విద్యార్థులు ప్రశ్నిస్తే లాఠీలతో సమాధానమా'- నీట్‌ లీక్‌పై పార్లమెంట్‌లో చర్చకు రాహుల్ డిమాండ్

లోక్‌సభ స్పీకర్‌ను కలిసిన ప్రతిపక్ష నేతలు- నీట్‌, సీబీఎస్‌ఈ పరీక్షల వివాదాలపై పార్లమెంట్‌లో ప్రత్యేక చర్చ కోరిన ఇండియా కూటమి- విద్యార్థులకు న్యాయం జరిగే వరకు పోరాటం కొనసాగుతుందని ఖర్గే స్పష్టం

Rahul Gandhi On NEET Paper Leak
Leaders of INDIA bloc meets Lok Sabha Speaker Om Birla (X@RahulGandhi)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 21, 2026 at 12:57 PM IST

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Rahul Gandhi On NEET Paper Leak : నీట్‌-యూజీ 2026 ప్రశ్నాపత్రం లీక్‌, సీబీఎస్‌ఈ పరీక్షల నిర్వహణలో తలెత్తిన వివాదాలు, విద్యార్థులపై దిల్లీలో జరిగిన పోలీసు చర్యలపై పార్లమెంట్‌లో విస్తృత చర్చ జరపాలని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ డిమాండ్ చేశారు. ఇందుకోసం ఇండియా కూటమికి చెందిన ఎంపీలతో కలిసి మంగళవారం లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాను ఆయన కలిశారు. అనంతరం రాహుల్ గాంధీ ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేస్తూ, తమ భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు అడిగిన విద్యార్థులను లాఠీలతో కొట్టడం దురదృష్టకరమన్నారు.

దేశ యువత భవిష్యత్తుపై కూడా పార్లమెంట్‌లో చర్చ జరగకపోతే ఎలా అని రాహుల్ గాంధీ ప్రశ్నించారు. తమ డిమాండ్ చాలా స్పష్టమని, విద్యార్థులపై జరిగిన పోలీసు దాడులు, పరీక్షల సంక్షోభంపై ప్రభుత్వం జవాబుదారీతనాన్ని పార్లమెంట్‌లో చర్చించాలని కోరినట్లు తెలిపారు. విద్యార్థుల సమస్యలను ప్రతిపక్షం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మరుగున పడనివ్వదని రాహుల్ గాంధీ స్పష్టం చేశారు. వీధుల్లోనే కాకుండా పార్లమెంట్‌లోనూ విద్యార్థుల గొంతును వినిపిస్తామని తెలిపారు. అటు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ కూడా స్పీకర్‌ను కలిసిన విషయాన్ని వెల్లడించారు. నీట్‌, సీబీఎస్‌ఈ పరీక్షల నిర్వహణలో జరిగిన వైఫల్యాలు, శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపిన యువతపై దిల్లీ పోలీసుల చర్యలపై సభలో చర్చకు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరినట్లు చెప్పారు. ఈ అంశాలపై కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ సభలో స్వయంగా వివరణ ఇవ్వాలని కూడా ప్రతిపక్షం డిమాండ్ చేసినట్లు తెలిపారు.

ఇది ప్రజాస్వామ్య విలువలకు విరుద్ధం : ఖర్గే
విద్యార్థులపై జరిగిన లాఠీచార్జి, టియర్‌గ్యాస్ ప్రయోగంపై కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు, రాజ్యసభ ప్రతిపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గే తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనల నేపథ్యంలో తన జన్మదిన వేడుకలను జరుపుకోకూడదని నిర్ణయించుకున్నట్లు ఎక్స్‌లో వెల్లడించారు. శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపిన విద్యార్థులపై బలప్రయోగం చేయడం తీవ్ర ఆందోళన కలిగించిందన్నారు. ఇలా స్పందించడం ప్రజాస్వామ్య విలువలకు విరుద్ధమని విమర్శించారు. పదేపదే జరుగుతున్న ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీలకు, లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులకు ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారని నిలదీశారు. ఈ ఘటనకు నైతిక, రాజకీయ బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని కోరారు.

పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల నేపథ్యంలో ఇండియా కూటమి పార్లమెంట్ భవనంలో కీలక సమావేశం నిర్వహించింది. రాహుల్ గాంధీతో పాటు సమాజ్‌వాదీ పార్టీ, వామపక్షాలు, శివసేన తదితర పార్టీల నేతలు పాల్గొని సభలో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై చర్చించారు. అనంతరం ప్రతిపక్ష నేతలు లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాను కలిసి నీట్‌ పరీక్షల వివాదం, విద్యార్థులపై పోలీసు చర్యలపై సభలో ప్రత్యేక చర్చకు అవకాశం కల్పించాలని కోరారు.

ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల జాబితా బహిర్గతం చేయాలి : కేజ్రీవాల్
మరోవైపు సీజేపీ చేపట్టిన పార్లమెంట్ మార్చ్ సందర్భంగా గాయపడిన విద్యార్థులను ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ జాతీయ కన్వీనర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ మంగళవారం పరామర్శించారు. గాయపడిన విద్యార్థుల ఆరోగ్య పరిస్థితిని తెలుసుకుని వారి కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడారు. విద్యార్థులపై కేంద్ర ప్రభుత్వం అమానుషంగా వ్యవహరించిందని కేజ్రీవాల్ ఆరోపించారు. నిరాయుధంగా నిరసన తెలిపిన విద్యార్థులపై జరిగిన చర్యల్లో అనేక మంది గాయపడ్డారని, పోలీసులు కూడా గాయపడినట్లు చెప్పారు. ఆస్పత్రిలో చేరిన విద్యార్థుల్లో ఒక యువతి మినహా మిగిలిన వారందరూ డిశ్చార్జ్ అయ్యారని, ఆ యువతి కుటుంబ సభ్యులను కలిసి ఆమె త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించినట్లు తెలిపారు. విద్యార్థులను అక్రమంగా అదుపులోకి తీసుకున్నారని ఆరోపించిన కేజ్రీవాల్, పార్లమెంట్ స్ట్రీట్ పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్లి ఎన్ని ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు నమోదు చేశారో, ఎంతమంది విద్యార్థులను నిర్బంధించారో తెలుసుకుంటామని చెప్పారు.

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RAHUL GANDHI ON NEET PAPER LEAK
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RAHUL GANDHI ON NEET PAPER LEAK

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