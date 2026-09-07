90శాతం వైకల్యం ఉన్నా చదువుల్లో అదుర్స్- మద్రాస్ ఐఐటీకి ఎంపికైన దివ్యాంగ విద్యార్థి
జన్యుపరమైన శారీరక లోపంతో నడవల్లేని పరిస్థితుల్లో చెన్నైకి చెందిన సంతోష్- ఇంటర్లో స్కూల్ టాపర్- ఐఐటీ మద్రాస్లో సీటు సాధించిన
Published : September 7, 2026 at 8:28 PM IST
90 Percent Physical Disability Student Got IIT Madras Admission : దృఢసంకల్పం, పట్టుదల ఉంటే శారీరక వైకల్యం విజయానికి ఏమాత్రం అడ్డంకి కాదని నిరూపించాడు 17 ఏళ్ల సంతోష్. చిన్నతనం నుంచే అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతూ, 90 శాతం శారీరక వైకల్యంతో ఉన్న ఈ యువకుడు, దేశంలోనే ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఐఐటీ మద్రాస్లో సీటు దక్కించుకుని అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచాడు.
చెన్నైలోని అయపాక్కంకు చెందిన జగన్నాథన్, భానుప్రియ దంపతులకు 2009లో సంతోష్ జన్మించాడు. అయితే, చిన్నప్పుడే అతడు నడవడంలో ఇబ్బంది పడుతున్నట్లు తల్లిదండ్రులు గమనించారు. దీంతో అతడిని ఆస్పత్రులకు తీసుకెళ్లగా, అతడికి సెరిబ్రల్ పాల్సీ (నాడీవ్యవస్థ క్షీణత) అనే జన్యుపరమైన శారీరక లోపం ఉన్నట్లు తేలింది. ఫలితంగా దాదాపు 90 శాతం శారీరక వైకల్యంతో సొంతంగా నడవలేని స్థితికి చేరుకున్నాడు. అప్పటి నుంచి సంతోష్ నిరంతరం చికిత్స పొందుతూనే ఉన్నాడు. సంతోష్ తండ్రి ఆటో డ్రైవర్గా పనిచేస్తూ, తన కుమారుడి వైద్య, ఇతర అవసరాలను, అలాగే కుటుంబ సభ్యుల అవసరాలను తీర్చడానికి ఎంతో శ్రమిస్తున్నాడు. సంతోష్ చదువుకోవాలనే కోరికను నెరవేర్చడంలో అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నామని అతడి తల్లి భానుప్రియ పేర్కొన్నారు.
కానీ, మిగతా పిల్లలు బడికి వెళ్లడం చూసి తానూ వెళ్తానని పట్టుబట్టడంతో, తల్లి భానుప్రియ ప్రతిరోజూ అతడిని అంగన్వాడీకి, ఆ తర్వాత స్కూల్కు ఎత్తుకెళ్లి, క్లాసులు ముగిశాక తిరిగి ఇంటికి తీసుకువచ్చేది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ, సంతోష్ చదువుకోవాలనే కోరికను తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడూ కాదనలేదు. అతిపట్టిలోని చెన్నై కార్పొరేషన్ హయ్యర్ సెకండరీ స్కూల్లో చదువుకున్న సంతోష్, తన ఆలోచనలను మార్చుకుని మంచి వాక్చాతుర్యాన్ని అలవర్చుకున్నాడు. పాఠశాలలో జరిగిన ఉపన్యాస పోటీల్లో పాల్గొని బహుమతులు కూడా గెలుచుకున్నాడు. 10, 12 తరగతి పరీక్షల్లో మంచి మార్కులు సాధించి టాపర్గా నిలిచాడు.
ఇంటర్ పూర్తి కాగానే స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ ద్వారా ఐఐటీ కోర్సుల గురించి తెలుసుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే 'IIT for All' పథకం గురించి తెలుసుకున్న సంతోష్, ఇంటర్నెట్ సాయంతో మరింతగా శోధించాడు. జేఈఈ (JEE) పరీక్షలకు సిద్ధమవడం కష్టమైనప్పటికీ, ఐఐటీ మద్రాస్ ప్రొఫెసర్లు, స్వచ్ఛంద సంస్థల సహాయంతో ప్రిపరేషన్ సాగించాడు. తొలి ప్రయత్నంలో విఫలమైనా, నిరాశ చెందకుండా ఉపాధ్యాయుల ప్రోత్సాహంతో రెండో ప్రయత్నంలో పరీక్షను విజయవంతంగా క్రాక్ చేశాడు.
"చిన్నప్పటి నుంచి మా అమ్మ నన్ను బడికి తీసుకెళ్లేవారు. మా నాన్న బయటకు వెళ్లి ఆటో నడిపి సంపాదిస్తుంటారు. వారిద్దరూ పడుతున్న కష్టాలను చూసి నా చదువు పూర్తి చేసి మా తల్లిదండ్రులను బాగా చూసుకోవాలని నేను అనుకున్నాను. 12వ తరగతిలో మా పాఠశాలలోనే టాపర్గా నిలిచాను. ఆ సమయంలోనే IITలో అందించే BS కోర్సుల గురించి మా ప్రిన్సిపాల్ నాకు చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఇంటర్నెట్లో దీని గురించి వెతుకుతుండగా, ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ ద్వారా 'IIT for All' గురించి తెలిసింది. వారి మార్గదర్శకత్వంలో మొదటిసారి పరీక్ష రాసినా పాస్ కాలేకపోయాను. మళ్లీ ప్రయత్నించమని IIT మద్రాస్ ఉపాధ్యాయులు నన్ను ప్రోత్సహించారు. దాంతో కష్టపడి చదివి, మళ్లీ పరీక్ష రాసి రెండో ప్రయత్నంలో విజయం సాధించాను. ఎక్కువ సేపు చదవడం నాకు కష్టంగా ఉంటుంది. నేను రోజుకు ఐదు గంటలు చదువుతాను. ఉదయం మూడు గంటలు, సాయంత్రం రెండు గంటలు మాత్రమే చదువుతాను. ఇంకా మధ్యలో చిన్న విరామాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. డిగ్రీ పూర్తయ్యాక, సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో 'వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్' చేయాలని అనుకుంటున్నాను." అని సంతోష్ చెప్పాడు.
భారత సైన్యం కోసం ఎక్సో-షూట్- తండ్రి, సోదరుల స్ఫూర్తితో తయారుచేసిన 23ఏళ్ల యువకుడు
ఒకప్పుడు నేరాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్- ఇప్పుడు గ్రామం కథనే మార్చిన కలిముల్లా- డాక్టర్గా తొలి అడుగు