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దేశ అభివృద్ధి, భద్రత, సంపద సముద్రాలతోనే ముడిపడి ఉన్నాయి : ప్రధాని మోదీ

స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో నిర్మించిన 3 నౌకలు జాతికి అంకితం- కోల్‌కతాలో 3 నౌకలను జాతికి అంకితం చేసిన ప్రధాని మోదీ

pm modi kolkata visit
pm modi kolkata visit (DD News)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 21, 2026 at 11:41 AM IST

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సముద్రశక్తి లేకుండా ఏ దేశం కూడా బలమైన శక్తిగా ఎదగలేదని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు. అభివృద్ధి, భద్రత, సంపద సముద్రాలతోనే ముడిపడి ఉన్నాయని చెప్పారు. దేశం ఆర్థిక, వ్యూహాత్మక ప్రభావాన్ని నిర్ణయించడంలో బలమైన సముద్రతీర సామర్థ్యాలు కీలకపాత్ర పోషిస్తాయన్నారు. కోల్‌కతాలోని శ్యామప్రసాద్ ముఖర్జీ ఓడరేవులో స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో నిర్మించిన 3 నౌకలను ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించారు. ఐఎన్ఎస్ దునగిరి, ఐఎన్ఎస్ సంశోధక్, ఐఎన్ఎస్ అగ్రయ్​ను నౌకలను కమిషన్ చేశారు. భారత నౌకాదళానికి చెందిన వార్‌షిప్ డిజైన్ బ్యూరోతో పాటు కోల్‌కతాకు చెందిన గార్డెన్ రీచ్ షిప్‌బిల్డర్స్ & ఇంజనీర్స్ (GRSE) సంయుక్తంగా రూపొందించాయి.

ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రధాని, దేశ సామర్థ్యాల గుర్తింపు స్వావలంబన ద్వారా తప్ప ప్రపంచానికి మార్కెట్‌గా మారడం ద్వారా రాకూడదన్నారు. కొన్నేళ్ల క్రితం విమాన వాహకనౌక INS విక్రాంత్‌ను ప్రారంభించడం ద్వారా భారత్‌ తన సముద్ర సామర్థ్యాలను ప్రపంచానికి చాటిందన్నారు. గత కొన్నేళ్లలో 40కి పైగా యుద్ధనౌకలు, జలాంతర్గాములను వినియోగంలోకి తెచ్చామని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు.

"ఈ రోజు ప్రారంభించిన మూడు నౌకల నిర్మాణంలో 200కు పైగా ఎంఎస్ఎంఈలు పాలుపంచుకున్నాయి. ఈ 200 చిన్న పరిశ్రమలు ఎన్ని భారీ సంఖ్యలో ఉద్యోగాలను సృష్టించి ఉంటాయో మనం ఊహించవచ్చు. భారత్​ తన సముద్ర శక్తిలో తదుపరి దశలోకి ప్రవేశించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. అందువల్ల, నౌకా నిర్మాణ రంగానికి సంబంధించి భారత్​ ఒక నూతన దృక్పథంతో ముందుకు సాగుతోంది. ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో అనేక విధాన సంస్కరణలు అమలు చేశాం. దేశీయ ఉత్పాదక సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకున్నాం. నౌకా నిర్మాణం, మరమ్మత్తు, రీసైక్లింగ్, ఎంఆర్ఓలను ఒక ప్రధాన జాతీయ లక్ష్యంగా పరిగణిస్తున్నాం. నౌకా రవాణా రంగానికి ప్రకటించిన రూ. 70,000 కోట్ల ప్రోత్సాహక ప్యాకేజీ కేవలం ఆర్థిక నిర్ణయం మాత్రమే కాదు. ఇది భారతదేశ సముద్ర భవిష్యత్తులో ఒక పెట్టుబడిగా భావిస్తున్నాం. భారతీయ పరిశ్రమలు, ఇంజనీర్ల నైపుణ్యం, కార్మికుల కృషి ఇదే నూతన భారతదేశానికి అతిపెద్ద బలం. ప్రస్తుతం భారతదేశం రక్షణ రంగంలో కేవలం కొనుగోలుదారుగా మిగిలిపోవాలని కోరుకోవడం లేదు. మన సైనిక శక్తి ప్రపంచానికి మార్కెట్‌గా మారకూడదు."
--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

"భారతదేశం ఒక సృష్టికర్తగా ఎదగాలని ఆకాంక్షిస్తోంది. మనం సృష్టికర్తలుగా మారిన రోజు నిర్ణయాలు తీసుకునే స్థాయికి ఎదుగుతాము. మనం ప్రస్తుతం ఈ దిశగా వేగంగా పయనిస్తున్నాము. ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో 40కి పైగా 'మేడ్-ఇన్-ఇండియా' యుద్ధనౌకలు, జలాంతర్గాములు నౌకాదళంలో చేరాయి. భారత నౌకాదళం దాదాపు ప్రతి కొన్ని వారాలకు ఒక కొత్త బలాన్ని తనలో చేర్చుకుంటుంది. ప్రస్తుతం 45 పెద్ద నౌకాదళ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. ఇది కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమే కాదు. భారతదేశ పారిశ్రామిక సామర్థ్యానికి నిదర్శనం. ఇది భారతదేశ భవిష్యత్తుకు ఒక సంకేతం. రాబోయే సంవత్సరాల్లో భారతదేశ సముద్ర రంగం లక్షలాది కొత్త ఉద్యోగాలను సృష్టించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. అందుకే మేము సముద్ర రంగాన్ని కేవలం ఒక ప్రత్యేక రంగంగా పరిగణించడం లేదు. దీనిని అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశానికి ఉపాధి కల్పించే చోదక శక్తిగా చూస్తాం. ఒక ఆధునిక నౌకకు వందల టన్నుల ఉక్కు, ఎలక్ట్రానిక్స్, యంత్రాలు, వేలాది విడిభాగాలు అవసరం పడతాయి. వీటన్నిటి వెనుక వేలాది కంపెనీలు పనిచేస్తాయి. ఫలితంగా వేలాది మంది యువతకు ఉపాధి లభిస్తుంది." అని ప్రధాని మోదీ అన్నారు.

"భారతదేశం తన మొత్తం సముద్ర వాణిజ్య వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తోంది. అందువల్ల, భారత్​ తన ఓడరేవులను ఆధునీకరిస్తోంది. కొత్త సామర్థ్యాన్ని సృష్టిస్తోంది. కొత్త అనుసంధానాన్ని నిర్మిస్తోంది. నదీ జలమార్గాలను విస్తరిస్తోంది. బహుళ-రవాణా లాజిస్టిక్స్ నెట్‌వర్క్‌ను అభివృద్ధి చేస్తోంది. సాగరమాల వంటి కార్యక్రమాలు ఈ విస్తృత దృక్పథంలో భాగమే. ఇది వాణిజ్య వ్యయాలను తగ్గిస్తూ, పరిశ్రమలను ఉత్తేజపరుస్తూ, తీర ప్రాంతాల్లో కొత్త అవకాశాలను సృష్టిస్తోంది. భారత్​లో తయారైన రక్షణ పరికరాలు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 80కి పైగా దేశాలకు చేరుతున్నాయి. స్వావలంబన దిశగా సాగే ప్రయాణంలో ఇంకా చాలా చేయాల్సి ఉంది. నా అభిప్రాయంలో ఇది కేవలం ఆరంభం మాత్రమే." అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు.

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