దిల్లీ పేలుడు కారకులను తప్పనిసరిగా శిక్షిస్తాం : అమిత్ షా
కుట్రదారులకు శిక్ష పడేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని హామీ
Published : November 13, 2025 at 8:27 PM IST
Delhi Bomb Blast Red Fort : దిల్లీ ఎర్రకోట పేలుడు కారకులను కఠినంగా శిక్షిస్తామని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా గురువారం చెప్పారు. కుట్రదారులకు శిక్ష పడేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని తెలిపారు. మరోసారి ఇలాంటి దాడులు చేసేందుకు ఆలోచన వస్తేనే భయపడేలా ప్రపంచానికి సందేశం పంపుతామని పేర్కొన్నారు. పేలుడు కారకులకు కఠిన శిక్ష విధిస్తామని ప్రధాని మోదీ హామీ ఇచ్చారని, అది తప్పకుండా నెరవేరుస్తామని వెల్లడించారు. గుజరాత్లో మోతీభాయ్ ఆర్ చౌదరీ సాగర్ సైనిక్ స్కూల్, సాగర్ ఆర్గానిక్ ప్లాంట్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా పాల్గొన్న ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి భూపేంద్ర పటేల్తోపాటు పలువురు ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. మరోవైపు దేశవ్యాప్తంగా పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ పద్ధతిలో 100 సైనిక్ స్కూళ్లను ప్రారంభించేందుకు మోదీ ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా వెల్లడించారు. దీంతో పాటు సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేయాలని రైతులందరికీ పిలుపునిచ్చారు. రైతులతో పాటు వారి కుటుంబసభ్యులు ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తులనే వినియోగించి ఆరోగ్యంగా ఉండాలని సూచించారు.
"దిల్లీ ఉగ్రదాడి కారకులకు తప్పనిసరిగా కఠిన శిక్ష విధిస్తాం. ఫలితంగా మన దేశంపై ఇంకోసారి మరెవ్వరూ దాడి చేసే ఆలోచనే రాకుండా చేస్తాం. ఈ కిరాతక ఘటనకు బాధ్యులైన వారికి చట్టం ముందుకు తీసుకువచ్చి కఠిన శిక్ష పడేలా చేస్తాం. భారత ప్రభుత్వం, కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ ఈ విషయంలో నిబద్ధతతో ఉంది. ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో గత 11 ఏళ్లలో భారత్ ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుందని ప్రపంచమంతా గుర్తించింది. ఇంకా ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనూ మోదీ ముందుండి పోరాడారు."
--అమిత్ షా, కేంద్ర హోం మంత్రి
అంతకుముందు దిల్లీలోని ఎర్రకోట సమీపంలో జరిగిన పేలుడు వెనుక ఎవరున్నా విడిచిపెట్టేదిలేదని ప్రధాని మోదీ హెచ్చరించిన వేళ, తాజాగా కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా కూడా అదే శైలిలో స్పందించారు. ఈ దాడి వెనుక ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని వేటాడాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ నేపథ్యంలో దిల్లీతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఇతర ప్రాంతాల్లో భద్రతపై ఉన్నతాధికారులతో మంగళవారం రెండు సమీక్ష సమావేశాలు నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో పేలుడు జరిగిన తర్వాత నెలకొన్న పరిస్థితుల గురించి ఉన్నతాధికారులు అమిత్ షాకు వివరించారు.
అన్ని కోణాల్లో సమగ్ర దర్యాప్తు
సోమవారం దిల్లీలోని ఎర్రకోటలో జరిగిన బాంబు పేలుడుతో దేశ రాజధాని ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. ఈ పేలుడు ఘటనలో మృతుల సంఖ్య 13కు చేరింది. ఘటన అనంతరం దిల్లీ ఎల్ఎన్జేపీ ఆస్పత్రికి వెళ్లిన కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, బాధితులను పరామర్శించి వారి పరిస్థితి గురించి వైద్యులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం ఘటనా స్థలిని పరిశీలించిన ఆయన, పేలుడు ఘటనపై అన్ని కోణాల్లో సమగ్ర దర్యాప్తు నిర్వహిస్తామని స్పష్టం చేశారు.
