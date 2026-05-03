బంగాల్‌లో ఓట్ల కౌంటింగ్- 24 గంటల ముందే రెండు దేశాల బార్డర్స్ క్లోజ్

హోరాహోరీగా సాగిన బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు- నువ్వా నేనా అన్నట్లు తలపడ్డ అధికార టీఎంసీ, విపక్ష బీజేపీ- సోమవారం తేలనున్న పార్టీల భవితవ్యం- బంగాల్‌తో బార్డర్ పంచుకున్న రెండు దేశాల సరిహద్దులను మూసేసిన అధికారులు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 3, 2026 at 7:58 PM IST

West Bengal Counting Borders Closed : బంగాల్‌లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు సోమవారం జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ఉండేందుకు, శాంతి భద్రతలను కాపాడేందుకు కేంద్రం ఎన్నికల సంఘం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. బంగాల్‌తో బార్డర్‌ను పంచుకునే రెండు దేశాల అంతర్జాతీయ సరిహద్దులను ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభానికి 24 గంటల ముందే మూసేశారు. భూటాన్, బంగ్లాదేశ్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాలతో బంగాల్ పంచుకునే సరిహద్దులను పూర్తిగా సీల్ చేశారు. ఈ మేరకు జల్పాయ్‌గుడి జిల్లా యంత్రాగం వెల్లడించింది.

ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాలకు అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకుంటూ అంతర్జాతీయ సరిహద్దుల్లో వాణిజ్య వాహనాల రాకపోకలను 48 గంటల పాటు నిలిపివేశామని జల్పాయ్‌గుడి జిల్లా యంత్రాంగం తెలిపింది. ఆదివారం (మే 3) ఉదయం 6 గంటల నుంచి మంగళవారం (మే 5న) ఉదయం 6 గంటల వరకు బంగాల్‌తో అంతర్జాతీయ సరిహద్దు పంచుకునే రెండు దేశాల బార్డర్లను పూర్తిగా మూసివేశామని ప్రకటించింది. ఈ కాల వ్యవధిలో ఏ వాహనానికి లేదా డ్రైవర్‌కు బంగాల్ నుంచి బంగ్లాదేశ్, భూటాన్‌కు వెళ్లడానికి అనుమతి ఉండదని స్పష్టం చేసింది. అలాగే ఈ రెండు పొరుగు దేశాల నుంచి బంగాల్‌లోకి ప్రవేశించడానికి కూడా పర్మిషన్ లేదని చెప్పింది.

