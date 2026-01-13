ETV Bharat / bharat

ప్రతి కుక్క కాటుకు పరిహారం చెల్లించాల్సిందే: రాష్ట్రాలకు సుప్రీంకోర్టు హెచ్చరిక

వీధి కుక్కలకు ఆహారం పెడుతున్న వారిపై అసహనం- కుక్కల బెడదను అరికట్టడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశం

supreme court On stray Dogs
supreme court On stray Dogs (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 13, 2026 at 2:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

supreme court On stray Dogs : జాతీయ స్థాయిలో వివాదాస్పదంగా మారిన వీధి కుక్కల అంశంపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇకపై కుక్కల దాడిలో గాయపడిన లేదా మరణించిన వారి కుటుంబాలకు ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలే భారీ పరిహారం చెల్లించాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. వీధి కుక్కల నియత్రణలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. జస్టిస్ విక్రమ్ నాథ్, జస్టిస్ సందీప్ మెహతా, జస్టిస్ ఎన్వీ అంజారియాతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ పిటషన్​ను విచారించంది. గత ఐదేళ్లుగా వీధి కుక్కల నియంత్రణకు సంబంధించి ఉన్న నిబంధనలను రాష్ట్రాలు సరిగా అమలు చేయకపోవడం వల్లే పరిస్థితి ఈ దుస్థితి తలెత్తినట్లు అభిప్రాయపడింది.

TAGGED:

SUPREME COURT
STRAY DOGS CASE
DOG BITE DEATHS
SUPREME COURT HEARING
SUPREME COURT ON STRAY DOGS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.