మోమోస్ కోసం రూ.85లక్షల విలువైన నగలను ఇచ్చేసిన బాలుడు- పరారైన దుండగులు- ఏం జరిగిందంటే?
ఇంట్లో నుంచి నగలు తెస్తే ఉచితంగా మోమోస్ ఇస్తామని బాలుడికి ఆశచూపి- రూ.85 లక్షల విలువైన ఆభరణాలతో ఉడాయింపు- మోమోస్ స్టాల్ నిర్వాహకుల దోపిడీ
Published : February 2, 2026 at 4:43 PM IST
Boy Offered Jewellery For Momos : రోజు రోజుకూ బంగారం, వెండి ధరలు ఆకాశన్నంటుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కేటుగాళ్లు ఏదో విధంగా ప్రజల నుంచి విలువైన నగలు, నగదును కాజేస్తున్నారు. డిజిటల్గా పెట్టుబడి పెడితే అధిక లాభాలు వస్తాయని నకిలీ సైట్లతో అకౌంట్లను ఖాళీ చేస్తున్నారు. మరోవైపు, బహిరంగంగా చైన్ స్నాచింగ్లకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా ఉత్తర్ప్రదేశ్లో ముగ్గురు మాయగాళ్లు మరో విధమైన దోపిడీకి తెరలేపారు. మోమోస్కు అలవాటు పడిన ఏడో తరగతి చదువుతున్న ఓ అమాయక బాలుడికి మాయమాటలు చెప్పి, అతడి నుంచి ఏకంగా కొన్ని లక్షలు విలువ చేసే బంగారు ఆభరణాలను కాజేశారు. దీంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ ఘటన ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
బాలుడి ఇష్టాన్ని పసిగట్టి
విమ్లేశ్ మిశ్రా అనే వ్యక్తి ఉత్తరప్రదేశ్లోని దేవారియా పట్టణానికి చెందినవాడు. వృత్తి రీత్యా స్థానిక దేవాలయంలో పూజారి. ఇతడికి ఏడో తరగతి చదువుతున్న ఓ కుమారుడు ఉన్నాడు. ఆ బాలుడికి మోమోస్ అంటే ఎంతో ఇష్టం. దీంతో తరచుగా దగ్గర్లోని మోమోస్ స్టాల్కు వెళ్లి తింటుండేవాడు. అయితే, ఇటీవల ఆ పిల్లాడికి మోమోస్ స్టాల్ నిర్వాహకులు రోజూ ఉచితంగానే మోమోస్ ఇస్తుండేవారు. దీని ద్వారా వారికేంటి లాభం అనే సందేహం రావచ్చు. కానీ, దీని వెనుక వారు పెద్ద ప్లాన్నే వేశారు. ఆ బాలుడికి మాయ మాటలు చెప్పి, ఇంట్లో నుంచి ఎవరికీ తెలియకుండా నగలు తీసుకొస్తే, మోమోస్లను ఉచితంగా ఇస్తామని ఆశ చూపారు. దీంతో ఆ పిల్లాడు గుట్టు చప్పుడు కాకుండా రోజుకో ఆభరణాన్ని తీసుకొచ్చి వారికి అందించాడు. అలా బాలుడు తన అమాయకత్వంతో, మోమోస్ల కోసం డబ్బులకు బదులుగా బంగారాన్ని ఇచ్చాడు.
నగలతో ఉడాయించిన నిందితులు
బాలుడి అత్త (విమ్లేశ్ సోదరి) ఒక రోజు తనకు ఆభరణాలు కావాలని అడగడంతో, కుటుంబ సభ్యులు బీరువా తెరిచి చూసి షాకయ్యారు. అక్కడ నగలు ఏమీ లేకపోవడంతో, బాలుడితో ఈ విషయం గురించి ఆరా తీశారు. దీంతో తానే ఆభరణాలను తీశానని ఆ పిల్లాడు అంగీకరించాడు. ఉచితంగా మోమోస్ ఇస్తామన్నందుకు ఆభరణాలను మోమో స్టాల్ నిర్వాహకులకు ఇచ్చినట్లు వివరించాడు. విషయం తెలిసి, కుటుంబ సభ్యులు దుండగుల స్టాల్కు వెళ్లి చూడగా, అప్పటికే వారు నగలతో పరారయ్యారు. దీంతో, బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. కాగా, దుండగులు కాజేసిన బంగారు విలువ రూ.85 లక్షలు ఉంటుందని బాధితులు వాపోతున్నారు. వారి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నారు.
మోమోస్ చరిత్ర గురించి తెలుసా?
మోమోస్ లేదా డంప్లింగ్స్ ఇలా ఏ పేరుతో పిలిచినా వీటిని తొలిసారి టిబెట్ వాసులు తయారుచేశారు. మొదటి సారిగా 14వ శతాబ్దంలో ఈ మోమోలను టిబెటన్లు వండారు. కొన్నాళ్లకు నేపాల్కు వలస వెళ్లి స్థిరపడిన కొందరు టిబెట్ వాసులు అక్కడా వీటిని చేయడంతో నేపాలీలూ తమ వంటకాల జాబితాలో మోమోస్లను చేర్చుకున్నారు. అంతేకాకుండా పండుగలూ, ప్రత్యేక వేడుకల్లోనూ వీటిని తయారు చేయడాన్ని ఓ సంప్రదాయంగా పెట్టుకున్నారు. ఇక మన దేశానికి భారీ సంఖ్యలో వచ్చిన టిబెటియన్లు లద్దాక్, డార్జిలింగ్, ధర్మశాల, సిక్కిం తదితర ప్రాంతాల్లో స్థిరపడ్డారు. దీంతో ఆ ప్రాంతాలన్నీ మోమోల తయారీ కేంద్రాలుగా మారిపోయి, క్రమంగా ఇతర ప్రాంతాలకూ విస్తరించాయి. అయితే, ఎక్కువగా ఈ మోమోస్ను నార్త్ ఇండియన్స్ ఇష్టపడి తింటుంటారు. ఒకప్పుడు కేవలం పెద్దపెద్ద హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో మాత్రమే లభించేవి. కానీ, ప్రస్తుతం ఇతర ఫాస్ట్ఫుడ్స్ తరహాలోనే ఇవి కూడా అన్నిచోట్లా దొరుకుతూ, అందరికీ అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. ప్రస్తుతం ఇవి చాలా మందికి ఫేవరెట్గా మారి, ఎప్పుడైనా తినేందుకు చక్కని ఎంపికవుతున్నాయి.
