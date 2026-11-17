గ్రామీణాభివృద్ధిలో విశేష కృషి - పొదిలి రాజశేఖర్రాజుకు రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు
Podili Rajasekhara Raju: గ్రామీణాభివృద్ధి, వ్యవసాయ రంగాల్లో చేసిన కృషికి గుర్తింపుగా పొదిలి రాజశేఖర్రాజుకు రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు అందజేశారు.
Published : November 17, 2026 at 9:14 AM IST
కరవు కాటకాలకు నిలయమైన ప్రకాశం జిల్లాలోని ఓ మారుమూల పల్లెలో సామాన్య కూలీల కుటుంబంలో పుట్టిన ఆయన, నేడు మూడు రాష్ట్రాల రైతుల పాలిట ఆశాకిరణంగా నిలిచారు. ‘జలమే జీవం’ అని నమ్మి ప్రజల భాగస్వామ్యంతో ప్రతి నీటిబొట్టునూ ఒడిసిపట్టారు. చెక్డ్యామ్లు, ఇంకుడు గుంతలతో బీడు వారిన నేలల్లో పచ్చదనం నింపి, మూడు రాష్ట్రాల్లోని 250కి పైగా గ్రామాల రూపురేఖలు మార్చేశారు. ‘వాటర్ మ్యాన్ ఆఫ్ సౌత్ జోన్’గా కీర్తి గడించి, ప్రతిష్టాత్మక రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు అందుకున్న పొదిలి రాజశేఖర్రాజు అసాధారణ కృషిపై ప్రత్యేక కథనం.
ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా దర్శి సమీపంలోని అత్యంత కరవు పీడిత ప్రాంతం కాక్కెర కొండాయపాలెంలో సామాన్య కుటుంబంలో పొదిలి రాజశేఖరరాజు జన్మించారు. తల్లిదండ్రులు మల్లమ్మ, నల్లనూకరాజు వ్యవసాయ కూలీలు. నీరు లేక గ్రామీణ వ్యవసాయ కుటుంబాలు ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలను చిన్నతనం నుంచే ప్రత్యక్షంగా చూశారు. స్వయంగా అనుభవించారు. పల్లెల స్వరూపాన్ని మార్చాలని, అక్కడి కుటుంబాలకు అండగా నిలబడాలని అప్పుడే సంకల్పించారు. జలమే జీవమని భావించారు. నీరు అందుబాటులో ఉంటే సమస్త జీవజాతి పచ్చగా ఉంటుందని, జీవితం ఆహ్లాదభరితమవుతుందని నమ్మారు. కరవు నేలల్లో ప్రతి నీటిబొట్టునీ ఒడిసి పట్టేలా గ్రామీణులను నడిపించారు. సమస్యను వారితో చర్చించారు. పరిష్కార మార్గాలు వివరించి ఒప్పించారు. అనేక సంస్థలతో కలిసి సాయం అందించడమే కాకుండా, రైతులనూ భాగస్వాముల్ని చేశారు. చెక్డ్యాంలు, నీటికుంటలు, వాటర్ షెడ్ ప్రాజెక్టులతో అనేక పల్లెల స్వరూప స్వభావాలను మార్చి చూపారు. వాటర్ మ్యాన్ ఆఫ్ సౌత్ జోన్గా పేరుపొందారు. నిబద్ధత గల జలసంరక్షణ కార్యకర్తగా, గ్రామీణాభివృద్ధి నిపుణుడిగా పేరు పొందారు. ఆయన చేపట్టిన జల ఉద్యమ ప్రస్థానం. ప్రజల భాగస్వామ్యంతో కరవు పీడిత గ్రామాల ముఖ చిత్రాన్నే మార్చేసింది.
ఏం చేశారంటే:
- రెండు దశాబ్దాలకు పైగా ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లోని కరవు పీడిత గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పని చేస్తున్నారు. ఒకటా రెండా 105 వాటర్ షెడ్ ప్రాజెక్టులను ఏర్పాటు చేయించారు.
- ఆయన నేతృత్వంలో 200 చెక్డ్యాంలు, 550 నీటికుంటల నిర్మాణాలు జరిగాయి. రెండు లక్షలకు పైగా కుటుంబాలు ప్రయోజనం పొందాయి.
- 50 లక్షల ఘనపు మీటర్ల నీటి నిల్వ సామర్థ్యానికి అనువుగా నీటి సంరక్షణ పనులు చేయించారు.
- అడుగంటిన బోరుబావుల్లో రాజశేఖరరాజు కృషితో మళ్లీ జలధారలు ఉబికి వచ్చాయి. వలసలు వీడిన పల్లెవాసులు పొలాల్లో సిరులు పండిస్తున్నారు. రాజశేఖరరాజు జలసంరక్షణ ఒక్కటే తన లక్ష్యంగా కాకుండా, గ్రామీణ కుటుంబాల ఆర్థిక పరిస్థితులు, పల్లెల స్థితిగతుల మార్పునకు దాన్ని ఒక సాధనంగా ఎంచుకున్నారు. "నీటి లభ్యత పెంపు వల్ల సాగు అవకాశాలు మెరుగవుతాయి. గ్రామీణ ఆదాయాలు బలోపేతం అవుతాయి. వలసలు తగ్గుతాయి. రైతు కుటుంబాలు ఆర్థికంగా నిలబడితే ఆ ఊళ్లు అన్ని రంగాల్లోనూ అభివృద్ధి చెందుతాయి" అన్నది ఆయన బలంగా నమ్మిన సిద్ధాంతం.
- విద్యార్హతలు: ఎంఎస్సీ (బోటనీ), మాస్టర్ ఆఫ్ సోషల్ వర్క్, పీజీ డిప్లొమా ఇన్ ఎన్జీవో మేనేజ్మెంట్, ఎల్ఎల్బీ, సోషల్ వర్క్లో పీహెచ్డీ,
- అవార్డులు: భారత ప్రభుత్వం నుంచి జాతీయ జల్శక్తి అవార్డు, వాటర్ హీరో అవార్డు, నేషనల్ గ్రీన్ టెక్ అవార్డు 2014, నేషనల్ అలూమ్నస్ అవార్డు 2018, గ్లోబల్ లీడర్షిప్ అవార్డు, ఇండియా రెస్పాన్సిబుల్ లీడర్ 2023 మొదలైనవి.