స్టూడెంట్స్ సూపర్ టాలెంట్- 3D ప్రింటర్ సాయంతో కోడిపుంజుకు కృత్రిమ కాలు అమరిక
అద్భుతమైన ఆవిష్కరణ చేసిన ప్రైవేట్ స్కూల్ విద్యార్థినిలు- కోడిపుంజుకు ఆర్టిఫిషియల్ లెగ్ అమర్చిన స్టూడెంట్స్- విద్యార్థులపై కురుస్తున్న ప్రశంసలు
Published : July 31, 2026 at 10:36 PM IST
Artificial Leg for a Rooster : రోడ్డు లేదా ఇతర ప్రమాదం, తీవ్ర మధుమేహం కారణంగా కాలు కోల్పోయిన వారికి కృత్రిమ కాలిని అమర్చడం గురించి మనం వింటుంటాం. అయితే తమిళనాడులో ఓ వినూత్న ఘటన జరిగింది. మదురైలోని ప్రైవేట్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ గాయంతో కాలు కోల్పోయిన కోడిపుంజుకు కృత్రిమ కాలి(ఆర్టిఫిషియల్ లెగ్)ని అమర్చి అందర్నీ ఆశ్చర్యపర్చారు. మూగజీవి పట్ల జాలి, ప్రేమను చూపిన విద్యార్థులపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
నలుగురు విద్యార్థుల కలిసి ఆవిష్కరణ
మదురై జిల్లా సెల్లూరులో ఉన్న సాయిరామ్ విద్యాలయ స్కూల్ విద్యార్థులు కోడిపుంజుకు కృత్రిమ కాలిని అమర్చారు. ఎడమ కాలు లేకపోవడంతో ఆహారం వెతుక్కోవడానికి కూడా ఇబ్బంది పడుతున్న కోడిపుంజుకు ఆర్టిఫిషియల్ లెగ్ను అమర్చి తమ మంచి మనసును చాటుకున్నారు. సాయిరామ్ విద్యాలయ స్కూల్లో ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్న శ్రుతి ఇంటి సమీపంలో నివసించే ఒక కుటుంబం కోళ్లను పెంచుతోంది. ఆ ఫ్యామిలీ ఊరు వెళ్లినప్పుడు ఒక కోడిపుంజును గూడులో కట్టేసి వెళ్లింది. ఆహారం కోసం విడిపించుకునే ప్రయత్నంలో ఆ కోడిపుంజు ఎడమ కాలు తెగిపోయింది. దీంతో ఆ మూగజీవం దుస్థితిని చూసి శ్రుతి చలించిపోయింది. తన తోటి విద్యార్థినులైన శివయళిని, దీక్షన, కృతిక శ్రీలతో కలిసి కోడిపుంజును కాపాడాలని నిర్ణయించుకుంది.
అందరి సహకారంతో సక్సెస్
వెంటనే శ్రుతి తన తోటి విద్యార్థినిలతో కలిసి సాయిరామ్ విద్యాలయ స్కూల్ ఇన్నోవేషన్ మెంటర్ అయిన అబ్దుల్ రజాక్ను సంప్రదించింది. వారి చొరవకు ముగ్ధుడైన ఆ ఉపాధ్యాయుడు శ్రుతి బృందానికి కొన్ని సూచనలు ఇచ్చారు. యజమాని అనుమతితో గాయంతో బాధపడుతున్న కోడిపుంజును విద్యార్థులు స్కూల్కు తీసుకొచ్చారు. దానికి అవసరమైన ఆహారాన్ని అందించారు. అందుకు స్కూల్ యాజమాన్యం, ప్రిన్సిపల్ లక్ష్మి, ఇతర ఉపాధ్యాయులు కూడా స్టూడెంట్స్కు అండగా నిలిచారు.
గాయపడ్డ కోడిపుంజును కాపాడటానికి తాము దానికి కృత్రిమ కాలిని అమర్చాలని నిర్ణయించుకున్నామని శ్రుతి చెప్పింది. "మా ఇంటి దగ్గర ఇబ్బంది పడుతున్న ఆ కోడిపుంజును మేము కాపాడాం. దాని తెగిపోయిన ఎడమ కాలు కొలతలు తీసుకున్నాం. అబ్దుల్ రజాక్ సార్ మార్గదర్శకత్వంలో మేము మా పాఠశాల్లోని 3డీ ప్రింటర్ను ఉపయోగించి ఒక కృత్రిమ కాలిని రూపొందించి తయారుచేశాం. దానిని కోడిపుంజుకు అమర్చాం. అప్పుడు కోడిపుంజు మునుపటి కంటే బాగా నడుస్తోంది. అంతేకాకుండా సొంతంగా ఆహారం కూడా వెతుక్కోగలుగుతోంది. ఈ ఆవిష్కరణ కోసం నలుగురు విద్యార్థులం కలిసి పనిచేశాం. కాలు డిజైన్కు సంబంధించిన కొలతలు (కచ్చితమైన పొడవు, వెడల్పు) తీసుకుని స్కెచ్ గీశాం. ఆ తర్వాత స్కూల్లోని ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ కంప్యూటర్ ల్యాబ్లో CADD సాఫ్ట్వేర్ను ఉపయోగించి కృత్రిమ కాలిని డిజైన్ చేశాం. " అని శ్రుతి తెలిపింది.
'నడక పరీక్షలు నిర్వహించాం'
పాఠశాల ఆవరణలోని ఇతర కోళ్లు ఈ కోడిపుంజుతో కలిసేవి కావని చెప్పింది విద్యార్థుల బృందంలో ఒకరైన శివయాజిని. ఈ పరిస్థితే తమ ఆవిష్కరణకు ప్రేరణగా నిలిచిందని వెల్లడించింది. ఈ కోడిపుంజు ఆహారం కూడా తినలేక ఒకే చోట ఒంటరిగా నిలబడి ఉండేదని చెప్పింది. దానికి కృత్రిమ కాలిని అమర్చిన తర్వాత నడక పరీక్షలు నిర్వహించామని, టైల్స్పై నడిచినప్పుడు కోడి పదే పదే జారి పడిపోవడాన్ని తాము గమనించామని తెలిపింది. అప్పుడు మంచి పట్టు (గ్రిప్) కోసం కోడిపుంజు కాలి అడుగు భాగంలో ఒక రబ్బరు బుష్ను అమర్చామని స్పష్టం చేసింది.
తమ స్కూల్ విద్యార్థులు సాధించిన ఘనత పట్ల సాయిరామ్ విద్యాసంస్థల సీఈఓ డాక్టర్ అరుణ్ కుమార్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. విద్య అంటే కేవలం సాంకేతికతను నేర్చుకోవడం మాత్రమే కాదన్నారు. జీవరాశులకు మేలు చేసే విధంగా చదువును ఉపయోగించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. జాలి, దయతో చేసిన చిన్న పని కూడా భారీ మార్పును తీసుకురాగలదని తమ స్కూల్ విద్యార్థులు నిరూపించారని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టారు.
అలాగే స్టూడెంట్స్ బృందం చేసిన ఆవిష్కరణపై స్కూల్ ఇన్నోవేషన్ మెంటర్ అబ్దుల్ రజాక్ స్పందించారు. వినూత్న ఆలోచనా విధానం గల విద్యార్థులను ప్రోత్సహించడం తనకు చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఈ విద్యార్థులను మరింత ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్ది, వారిని సమాజానికి ఉపయోగపడేలా చేయడమే తన లక్ష్యమని చెప్పారు. "నలుగురు స్టూడెంట్స్ కాలు విరిగిన కోడిపుంజును నా వద్దకు తీసుకొచ్చారు. వారికి రోబోటిక్స్లో పరిజ్ఞానం ఉండటంతో ఆ కోడిపుంజుకు కృత్రిమ కాలిని తయారు చేయడం చాలా సులభమైంది. స్టూడెంట్స్ కోడిపుంజు కాలి కచ్చితమైన కొలతలు తీసుకున్నారు. అనంతరం ఒక డిజిటల్ డిజైన్ను రూపొందించారు. 3D ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి కాలిని తయారు చేసి కోడిపుంజుకు అమర్చారు. దీంతో కోడింపుంజు మళ్లీ నడవగలిగింది. ఈ పద్ధతిని అన్ని రకాల జంతువులకు కృత్రిమ కాళ్లను అమర్చడానికి ఉపయోగించవచ్చు." అని అబ్దుల్ రజాక్ అభిప్రాయపడ్డారు.
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