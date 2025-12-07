26 ఏళ్ల క్రితం ఆ ఒక్క అడుగు- నేడు రైలు పట్టాలపై వందల మంది నారీమణుల పరుగు!
నార్రర్న్ రైల్వేలో ప్రస్తుతం 9 వేల మందికి పైగా మహిళలు వివిధ శాఖల్లో సేవలు- అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ల నుంచి గూడ్స్, ప్యాసింజర్ రైళ్లు నడిపే స్థాయికి ఎదిగిన వైనం.
Female Loco Pilots in Delhi : మహిళలు మగవారికి ఏమాత్రం తీసిపోరు అని నిరూపిస్తూ అన్ని రంగాల్లోనూ సత్తా చాటుతున్నారు. యుద్ధ విమానాలు నడపడం దగ్గర నుంచి సరిహద్దులో శత్రువులతో పోరాడటం వరకు వారు లేని రంగం లేదు. ఒకప్పుడు కొన్ని పనులు కేవలం మగవాళ్లు మాత్రమే చేయగలరు అనే అపోహ ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు బస్సుల నుంచి రైళ్ల వరకు అన్నిటినీ మహిళలే సమర్థవంతంగా నడుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా భారతీయ రైల్వేలో మహిళా లోకో పైలట్ల ప్రయాణం ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకంగా సాగుతోంది.
ఒక కొత్త చరిత్రకు శ్రీకారం
భారతీయ రైల్వే చరిత్రలో 1999 డిసెంబర్ 7వ తేదీకి ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఆ రోజు దిల్లీ డివిజన్లో మొట్టమొదటిసారిగా పూర్తిగా మహిళా సిబ్బందితో కూడిన ఒక బృందం ఈఎంయూ (EMU) లోకల్ రైలును నడిపి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. అప్పటి వరకు రైల్వే ఆపరేషన్స్ అంటే కేవలం పురుషుల సామ్రాజ్యం అనే భావన ఉండేది. కానీ ఆ ఒక్క సంఘటన మహిళలు టెక్నికల్ రంగంలోనూ, బాధ్యతాయుతమైన పదవుల్లోనూ రాణించగలరని నిరూపించింది.
వేల సంఖ్యలో మహిళా ఉద్యోగులు
ప్రస్తుతం మహిళా ఉద్యోగుల సంఖ్య భారీగా పెరిగిందని నార్రర్న్ రైల్వే సీపీఆర్ఓ హిమాన్షు శేఖర్ ఉపాధ్యాయ్ తెలిపారు. 'నార్రర్న్ రైల్వేలో మొత్తం 1.25 లక్షల మంది సిబ్బంది ఉండగా, అందులో దాదాపు 9 వేల మంది మహిళలు ఉన్నారు. వీరు కేవలం ఆఫీసుల్లో క్లర్కులుగా మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. స్టేషన్ మాస్టర్లుగా, కంట్రోల్ ఆఫీసర్లుగా, గ్యాంగ్మెన్లుగా, గార్డులుగా, లోకో పైలట్లుగా అత్యంత సవాలుతో కూడిన బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తున్నారు' అని చెప్పారు.
యువతరం గొంతుక దీప్తి, గుంజన్
కొత్త తరం లోకో పైలట్ల ఆత్మవిశ్వాసానికి ప్రతీకగా దీప్తి కుశ్వాహా నిలుస్తున్నారు. 2022లో రిక్రూట్ అయిన ఆమె దిల్లీ డివిజన్లో సీనియర్ అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్గా పనిచేస్తున్నారు. ఒక మహిళ రైలు నడపడం చూసి ప్రయాణికులు గర్వపడుతున్నారని, వారి మాటలు తమకు ఎంతో బలాన్ని ఇస్తాయని ఆమె చెప్పారు. ఇక 2019లో చేరిన గుంజన్ మరో ముఖ్యమైన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. గతంలో మహిళలకు వాష్ రూమ్ సౌకర్యం పెద్ద సమస్యగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు రైల్వే శాఖ ఇంజిన్లలోనే వాష్ రూమ్స్ ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఇది తమకు ఎంతో ఊరటనిచ్చే విషయమని, భవిష్యత్తులో అన్ని ఇంజిన్లలో ఈ సౌకర్యం రావాలని ఆమె కోరుకుంటున్నారు.
లక్ష్మీ లక్రా 21 ఏళ్ల ప్రయాణం
సీనియర్ లోకో పైలట్ లక్ష్మీ లక్రా తన అనుభవాలను పంచుకున్నారు. ఆమె 2005లో అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్గా చేరినప్పుడు పరిస్థితులు వేరుగా ఉండేవని గుర్తు చేసుకున్నారు. అప్పట్లో రన్నింగ్ రూమ్స్లో మహిళలకు కనీసం ప్రత్యేక గదులు కూడా ఉండేవి కావు. రైలు నడపడం మహిళలకు కష్టమని భావించేవారు. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. ప్రత్యేక రన్నింగ్ రూమ్స్, రైలులో సౌకర్యాలు, సహచరుల మద్దతు అన్నీ మెరుగుపడ్డాయని ఆమె సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఆమె 2011లో గూడ్స్ రైళ్లు, 2016 నుంచి ప్యాసింజర్ రైళ్లు నడుపుతున్నారు. 1999లో ఒక చిన్న ప్రయత్నంగా మొదలైన ఈ ప్రయాణం 2025 నాటికి ఒక గొప్ప ఉద్యమంగా మారింది. ఈరోజు ప్రతి రైల్వే డివిజన్లోనూ మహిళా లోకో పైలట్లు కనిపిస్తున్నారు. వాష్ రూమ్స్, భద్రత, సమాన అవకాశాలు వంటి మెరుగైన సౌకర్యాల వల్ల ఈ సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది.