14 ఏళ్లకే 37 మెడల్స్ కైవసం- స్కేటింగ్లో రుద్రాంశ్ అదుర్స్- భలే టాలెంట్ గురూ!
మొదటిసారి పతకం గెలుచుకున్నప్పుడు రుద్రాంశ్ వయసు నాలుగేళ్లు- ఇప్పటివరకు 10 బంగారు, 17 వెండి పతకాలు, 10 కాంస్య పతకాలు సొంతం- మెరుగైన వనరులను అందించాలని ప్రభుత్వానికి రుద్రాంశ్ విజ్ఞప్తి
Published : January 13, 2026 at 12:52 PM IST
Skating Player Rudransh Story : ఆ అబ్బాయి వయసు 14 సంవత్సరాలు మాత్రమే. తన వయసుకు, సొంతం చేసుకునే పతకాలు, ట్రోఫీలకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. వాటి సంఖ్య తన వయసు కన్నా రెండింతలు ఎక్కువే. టాలెంట్కు ఏజ్తో సంబంధం లేదంటూ మరోసారి రుజువు చేశాడు. అతడు ఎవరు అనుకుంటున్నారా? మరెవరో కాదండీ. ఝార్ఖండ్లోని ధన్బాద్కు చెందిన స్కేటర్ రుద్రాంశ్. మరి అతడి కథేంటో తెలుసుకుందాం.
చిన్నవయసులోనే రుద్రాంశ్ 37 పతకాలు గెలుచుకున్నాడు. వీటిని జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో అనేక పోటీలలో సొంతం చేసుకున్నాడు. కానీ అతడు ఇక్కడితో సంతృప్తి చెందడం లేదు. ఒలింపిక్స్లో భారత్ తరపున బంగారు పతకం సాధించాలనే తన కలను నెరవేర్చుకోవడానికి పగలూరాత్రి అని తేడా లేకుండా కష్టపడుతున్నాడు. దాదాపు 4 సంవత్సరాల వయసులో, రుద్రాంశ్ పాఠశాల పోటీలో తన మొదటి పతకాన్ని గెలుచుకున్నాడు.
ఇటీవల, గ్వాలియర్లో జరిగిన జాతీయ స్కేటింగ్ పోటీలో బంగారు పతకం సాధించడం ద్వారా అతడు కోయ్లాన్చల్ మొత్తం రాష్ట్రానికి కీర్తిని తెచ్చిపెట్టాడు. రుద్రాంశ్ తాను మొదటిసారి ఛాంపియన్షిప్లో పాల్గొన్నప్పుడు చాలా భయపడ్డానని చెప్పాడు. పతకం గెలవగలనా? అనే సందేహం తనలో కలిగిందన్నాడు. ట్రాక్పై ఇది అతడి మొదటి పోటీ. ఇతర రాష్ట్రాల అథ్లెట్లతో పోటీ పడాల్సి వచ్చింది. కానీ క్రమంగా అతడి భయం తగ్గి, ప్రదర్శన మెరుగుపడింది.
అనేక పోటీలలో అవార్డులు
రుద్రాంశ్ తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి ధన్బాద్లోని బినోద్ నగర్లో నివసిస్తున్నారు. రుద్రాంశ్ తండ్రి రజనీశ్ కుమార్ 2017లో ముంబయిలో జరిగిన స్కూల్ స్కేటింగ్ పోటీలో తన మొదటి పతకం గెలుచుకున్నప్పుడు అతడికి నాలుగున్నర సంవత్సరాలు అని వివరించారు. అయితే, కొవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో మొత్తం కుటుంబం ముంబయి నుంచి ధన్బాద్కు మారింది. ఆ తర్వాత అతడు గోల్ఫ్ కోర్సులోని చిన్న స్థలంలో స్కేటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయడం ప్రారంభించారు. జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో మొత్తం 37 పతకాలను గెలుచుకున్నాడు. వాటిలో 10 బంగారు, 17 వెండి పతకాలు, మిగిలినవి కాంస్య పతకాలు.
డిసెంబర్ 25, 30 తేదీల మధ్య గ్వాలియర్లో జాతీయ స్థాయి స్కేటింగ్ పోటీ జరిగిందని ఆయన వివరించారు. ఈ పోటీలో రుద్రాంశ్ ఝార్ఖండ్కు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. ఈ పోటీని భారత ప్రభుత్వ క్రీడలు, విద్యా శాఖ నిర్వహిస్తుంది. ఈ పోటీలో, అతడు 500 మీటర్ల రింక్ రేసులో కాంస్య పతకాన్ని ఒక ల్యాప్ రేసులో బంగారు పతకాన్ని గెలుచుకున్నాడు. గతంలో CBSE ఈస్ట్ జోన్ పోటీలు జరిగాయి. ఇక్కడ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఈస్ట్ జోన్ పాఠశాలల విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
గుర్గావ్లో జరిగిన పోటీలో భారత్తో పాటు ఒమన్, సింగపుర్, దుబాయ్, మారిషస్ వంటి ఇతర దేశాల నుంచి విద్యార్థులు పాల్గొన్నారని రుద్రాంశ్ తండ్రి వివరించారు. ఆ పోటీలో రుద్రాంశ్ బంగారు, వెండి పతకాలు గెలుచుకున్నాడని, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారత్కు రుద్రాంశ్ బంగారు పతకాన్ని తెస్తాడని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. రుద్రాంశ్ను ప్రాక్టీస్ కోసం మొహాలీ, హైదరాబాద్, గ్వాలియర్, నోయిడాకు తీసుకెళ్లాలని ఆయన తెలిపారు. స్కేట్ కంపెనీ ప్యారడైజ్ రుద్రాంశ్కు స్పాన్సర్ చేసి శిక్షణ ఇస్తుంది.
"రుద్రాంశ్కు మంచి వేగంతో స్కేటింగ్ చేస్తాడు. పాఠశాల క్యాంపస్లో ఫ్లాట్ ట్రాక్ రింక్ నిర్మించారు. ప్రాక్టీస్ కోసం బ్యాంకెడ్ ట్రాక్ అవసరం. ఈ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంటే, అతను మరింత మెరుగ్గా రాణిస్తాడు. జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రుద్రాంశ్ తన ప్రతిభను ప్రదర్శించగలడు"
- అభిషేక్ కుమార్, స్కేటింగ్ కోచ్
ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి
ఝార్ఖండ్లో స్కేటింగ్ కోసం వనరుల కొరత తీవ్రంగా ఉందని రుద్రాంశ్ చెప్పాడు. అతడికి సరైన ట్రాక్ అవసరం. అది ఇక్కడ అందుబాటులో లేదు. శిక్షణ కోసం దిల్లీ, నోయిడా, హైదరాబాద్తో పాటు అనేక ప్రదేశాలను సందర్శించాల్సి ఉంటుంది. ఆసియా ఒలింపిక్ క్రీడల్లో భారత్ తరపున బంగారు పతకాన్ని కైవసం చేసుకోవాలనేది రుద్రాంశ్ కల. స్కేటింగ్లో మెళకువలు నేర్చుకోవడానికి మెరుగైన వనరులను అందించాలని అతడు ప్రభుత్వాన్ని కోరాడు
రింక్ ప్రాక్టీస్ చాలా అవసరం
స్కేటింగ్ ప్రాక్టీస్కు రింక్ చాలా కీలకమని స్కేటింగ్ అసోసియేషన్ చైర్మన్ డాక్టర్ ఆర్సీ భూషణ్ తెలిపారు. రింక్లో ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఏ అథ్లెట్ కూడా జాతీయ, అంతర్జాతీయ పోటీలలో బాగా రాణించలేరు. అయితే, ఎన్సీఆర్ ప్రాంతంలో తప్ప మరెక్కడా ప్లాట్ ట్రాక్ రింక్లు అందుబాటులో లేవు. గోవింద్పుర్ GD గోయెంకా స్కూల్లో రింక్ కోసం స్థలం కేటాయించామని ఆయన పేర్కొన్నారు. అనంతరం, అందరి సహకారంతో రింక్ను నిర్మించారు. రాంచీలోని ఖేల్గావ్లో మరో రింక్ నిర్మిస్తున్నారు. కానీ అది ఇంకా పూర్తి కాలేదు. ఝార్ఖండ్లో 250 నుంచి 300 మంది పిల్లలు స్కేటింగ్లో పాల్గొంటారు. ధన్బాద్లో దాదాపు 300 మంది పిల్లలు నమోదు చేసుకున్నారు. గోయెంకా స్కూల్ లోపల రింక్ నిర్మాణంతో పాల్గొనే పిల్లల సంఖ్య పెరుగుతుందని భావిస్తున్నారు.
