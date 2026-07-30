'కావ్య' మంచి మనసు- 7 నెలల్లో 110 లీటర్ల చనుబాలు దానం- తల్లి పాల డొనేషన్పై అవగాహన కార్యక్రమాలు
చనుబాలు దానం చేస్తూ చిన్నారుల ప్రాణాలు కాపాడుతున్న మహిళ- తల్లి పాలు సేకరించి ఆస్పత్రులకు డొనేట్ చేస్తున్న తమిళనాడుకు చెందిన కావ్య- మాతృమూర్తిపై ప్రశంసల వర్షం
Published : July 30, 2026 at 2:28 PM IST
Breast Milk Donation In Tamil Nadu : తల్లి పాలు శిశువులకు అమృతంతో సమానం. అయితే ఈ అమృతం శిశువులందరికీ లభించడం లేదు. ఎందుకంటే కొందరు తల్లుల్లో పాల ఉత్పత్తి లేకపోవడం, ఇంకొందరు తల్లులు పలు అనారోగ్యాల కారణంగా తమ బిడ్డకు పాలివ్వలేకపోతున్నారు. దీంతో అమృత సమానమైన మాతృమూర్తి చనుబాలును శిశువులు తాగలేకపోతున్నారు. ఫలితంగా కొన్నిసార్లు నవజాత శిశువులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఈ సమస్యకు చరమగీతం పాడేందుకు మంచి మనసుతో మందుకొచ్చారు తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరుకు చెందిన కావ్య(30). ఇద్దరు బిడ్డలకు తల్లైన ఆమెకు చనుబాలు విలువేంటో తెలుసు. అందుకే గతంలో ఆమె చనుబాలను దానం చేసింది. ఇప్పుడు చనుబాలను సేకరించి అవసరమైనవారికి దానం చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో అమ్మతనానికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.
భార్యకు అండగా భర్త
కోయంబత్తూర్లోని పీలమేడుకు చెందిన కావ్య సాఫ్ట్వేర్ నిపుణుడైన గిరిధరన్ను కొన్నేళ్ల క్రితం వివాహం చేసుకుంది. ఈ దంపతులకు ప్రస్తుతం ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. అయితే కావ్య తన చనుబాలను దానం చేసి చాలా మంది నవజాత శిశువుల ప్రాణాలను కాపాడింది. అంతేకాకుండా తల్లి పాలు దానం గురించి ఇతర బాలింతలకు అవగాహన కల్పిస్తూ సేవా మార్గంలో ముందుకెళ్తున్నారు. ఈ ప్రయాణంలో కావ్యకు ఆమె భర్త గిరిధరన్ అన్ని విధాలా అండగా నిలుస్తున్నాడు.
ఇదొక గొప్ప మానవతా చర్య : కావ్య
తన సేవా ప్రయాణం ఎలా మొదలైందో కావ్య వివరించింది. తల్లి పాలను దానం చేయడమనేది కేవలం ఆహారాన్ని పంచుకోవడం మాత్రమే కాదు, ఇది నవజాత శిశువుల ప్రాణాలను కాపాడే ఒక మానవీయ చర్య అని అభిప్రాయపడింది. కేవలం తమ బిడ్డకే కాకుండా అనేక మంది పిల్లలకు తల్లి స్థానంలో నిలిచిన సంతోషం చనుబాల దానం ద్వారా కలుగుతుందని చెప్పింది. ఈ గొప్ప పనిలో అందరూ పాలుపంచుకోవాలని కోరింది.
"నా మొదటి బిడ్డ మగిజ్ డెలవరీ డేట్ కన్నా ముందే పుట్టేశాడు. దీంతో నా బిడ్డను నియోనాటల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ (NICU)లో చేర్చాల్సి వచ్చింది. నా బిడ్డ కోసం పాలను బయటకు తీయడానికి నేను బ్రెస్ట్ పంప్ను ఉపయోగించేదాన్ని. అప్పుడే నాకు హైపర్ లాక్టేషన్ సమస్య ఉందని తెలిసింది. దీనివల్ల శరీరం అధిక మొత్తంలో తల్లి పాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. పాల ఉత్పత్తిని క్రమబద్ధంగా ఉంచడానికి ప్రత్యేక పంప్ను ఉపయోగించి క్రమం తప్పకుండా పాలను బయటకు తీయాలని వైద్యులు నాకు సూచించారు. వైద్యులు నాకు తల్లి పాల డొనేషన్ గురించి కూడా వివరించారు. అప్పుడు నేనున్న వార్డులో ఉన్న ఇతర శిశువులకు నా చనుబాలను దానం చేశాను. తల్లి పాలు లేకపోవడం వల్ల చాలా మంది శిశువులు ప్రాణాల కోసం పోరాడటం నేను స్వయంగా చూశాను. ఆ శిశువులకు సహాయం చేయాలనే కోరికతో నా భర్త, కుటుంబ సభ్యుల మద్దతుతో నేను తల్లి పాలను దానం చేయడం మొదలుపెట్టాను." అని కావ్య పేర్కొంది.
ఏడు నెలల వ్యవధిలో 110 లీటర్ల తల్లి పాలు డొనేషన్
2023లో కేవలం ఏడు నెలల వ్యవధిలో కావ్య కోయంబత్తూరు, పొల్లాచ్చిలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులకు 110 లీటర్ల తల్లి పాలను దానం చేసింది. ఈ క్రమంలో 'కలాం వరల్డ్ రికార్డ్స్'లో చోటు సంపాదించుకుంది. ఆ తర్వాత కావ్య తన రెండో కాన్పు సమయంలో రెండు నెలల వ్యవధిలో 40 లీటర్ల తల్లి పాలను డొనేట్ చేసింది. ఇప్పుడు కావ్య దంపతులు 'మగిజ్మ్ బ్రెస్ట్ మిల్క్ డొనేషన్ ట్రస్ట్' అనే సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు. దీని ద్వారా అనేకమంది తల్లులు చనుబాలను దానం చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నారు. మరోవైపు, చనుబాలు దానం గురించి చాలా మందికి కావ్య అవెర్నెస్ కల్పిస్తున్నారు. ఆమె కృషి ఫలితంగా ఇప్పటివరకు 40 మంది మహిళలు తల్లిపాలను దానం చేసేందుకు ముందుకొచ్చారు.
తల్లిపాల దానమనేది శిశువుల ప్రాణాలకు సంబంధించిన విషయమని కావ్య భర్త గిరిధరన్ అభిప్రాయపడ్డాడు. తల్లి పాలను దానం చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు రావాలని కోరాడు. "చనుబాలను తల్లులు మాత్రమే దానం చేయగలరు. నా భార్యలాగే ఇతర తల్లులు కూడా ముందుకు వచ్చి తల్లి పాలను దానం చేయాలని కోరుతున్నాను. మేము ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని సందర్శించినప్పుడు చాలా మంది శిశువులకు తల్లి పాలు లభించడం లేదని గమనించాం. ఒక్క చెంచా చనుబాలు కూడా ఒక శిశువు ప్రాణాన్ని కాపాడగలవని తెలుసుకున్నాం. ఆ తర్వాత తల్లి పాలను సేకరించి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులకు ఇస్తున్నాం." అని గిరిధరన్ స్పష్టం చేశాడు.
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