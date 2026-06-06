ఆహార పదార్థాల ప్యాకింగ్కు న్యూస్పేపర్లు వాడొద్దు-అవి ఆరోగ్యానికి హానికరం: ఫుడ్ సేఫ్టీ అథారిటీ హెచ్చరిక
ఆహార పదార్థాలను వార్తాపత్రికల్లో చుట్టడం, వడ్డించడం ఆరోగ్యానికి హానికరమని ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ హెచ్చరిక- ముంబయిలో వడపావ్ విక్రేత వార్తాపత్రికల్లో ఆహారం అందించిన ఘటనతో చర్యలు- ప్రజలు అప్పమత్తంగా ఉండాలని ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ సూచన
Published : June 6, 2026 at 11:53 AM IST
FSSAI on Newspaper Food Packaging : ఆహార పదార్థాలను వార్తాపత్రికల్లో చుట్టడం, ప్యాక్ చేయడం లేదా వడ్డించడం వెంటనే నిలిపివేయాలని భారత ఆహార భద్రతా ప్రమాణాల సంస్థ (ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ) పేర్కొంది. ఇలా చేయడం వినియోగదారుల ఆరోగ్యానికి తీవ్రమైన ముప్పుగా మారే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. ఈ మేరకు ఆహార వ్యాపార సంస్థలకు సూచనలు చేసింది.
ముంబయి ఘటనతో అప్రమత్తమైన అధికారులు
ఇటీవల ముంబయిలోని ఓ ప్రముఖ వడపావ్ విక్రేత వార్తాపత్రికల్లో ఆహారం వడ్డిస్తున్న ఘటన వెలుగుచూసింది. దీంతో ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ పశ్చిమ ప్రాంత అధికారులు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ గ్రేటర్ ముంబయి సంయుక్తంగా తనిఖీలు నిర్వహించి చర్యలు చేపట్టాయి. ఇలాంటి ఘటనలు మళ్లీ పునరావృతం కాకుండా నగరాలు, పట్టణాల్లో అవగాహన పెంచడం, ఆహార భద్రతా ప్రమాణాలను కచ్చితంగా అమలు చేయడమే లక్ష్యమని అధికారులు తెలిపారు.
వార్తాపత్రికలు ఎందుకు ప్రమాదకరం?
ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ వివరాల ప్రకారం, వార్తాపత్రికలు ఆహార పదార్థాల ప్యాకింగ్కు అనుకూలం కావు. ప్రింటింగ్ ఇంక్లో సీసం (లెడ్) సహా పలు లోహాలు, రసాయనాలు, రంగు పదార్థాలు, బైండర్లు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా వేడిగా లేదా నూనె ఎక్కువగా ఉండే ఆహార పదార్థాలను వార్తాపత్రికల్లో చుట్టినప్పుడు ఈ రసాయనాలు ఆహారంలోకి చేరే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఇలాంటి పదార్థాలు ఎక్కువ కాలం నుంచి ఉపయోగిస్తూ ఉన్నట్లయితే పలు దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీసే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. రసాయన కాలుష్యంతో పాటు వార్తాపత్రికలు ముద్రణ, రవాణా, పంపిణీ ప్రక్రియల్లో దుమ్ము, ధూళి, మురికి వాతావరణానికి గురవుతుంటాయి. దీంతో వాటిపై వ్యాధులకు కారణమయ్యే సూక్ష్మక్రిములు చేరే అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటి పత్రాల్లో ఆహారం ఉంచడం వల్ల ఆహార కాలుష్యం జరిగి ఫుడ్ పాయిజనింగ్ వంటి సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉందని ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ పేర్కొంది.
ఇప్పటికే నిబంధనల్లో నిషేధం
ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల (ప్యాకేజింగ్) నిబంధనలు–2018 ప్రకారం వార్తాపత్రికలు లేదా ఇతర ముద్రిత కాగితాలను ఆహార పదార్థాల నిల్వ, ప్యాకింగ్, వడ్డింపునకు ఉపయోగించడంపై నిషేధం విధించినట్లు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ స్పష్టం చేసింది. ఈ నిబంధనలు వీధి ఆహార విక్రేతలు, రెస్టారెంట్లు, క్లౌడ్ కిచెన్లు, క్యాటరింగ్ సంస్థలు, క్విక్ సర్వీస్ రెస్టారెంట్లు (క్యూఆర్ఎస్), చిన్న ఆహార దుకాణాలు, మొబైల్ ఫుడ్ విక్రేతలకు కూడా వర్తిస్తాయని తెలిపింది.
వినియోగదారులు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి
ఆహార వ్యాపార సంస్థలు తప్పనిసరిగా ఆమోదిత ఫుడ్ గ్రేడ్ ప్యాకేజింగ్ పదార్థాలనే ఉపయోగించాలని ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ సూచించింది. అలాగే వినియోగదారులు కూడా వార్తాపత్రికల్లో ప్యాక్ చేసిన లేదా వడ్డించిన ఆహారాన్ని కొనుగోలు చేసే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని కోరింది. ఆహార భద్రతా చట్టం–2006 అమలును మరింత బలోపేతం చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో కలిసి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని, సురక్షితమైన మరియు పర్యావరణహిత ప్యాకేజింగ్ విధానాలను ప్రోత్సహిస్తున్నామని ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ వెల్లడించింది.