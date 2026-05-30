మమతా బెనర్జీ మేనల్లుడు ఎంపీ అభిషేక్ బెనర్జీపై దాడి- హెల్మెట్ తీసి మరి!
Published : May 30, 2026 at 6:10 PM IST
TMC MP Abhishek Banerjee Attack : బంగాల్ మాజీ సీఎం, తృణమూల్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ మేనల్లుడు ఎంపీ అభిషేక్ బెనర్జీపై దాడి జరిగింది. భద్రతా సిబ్బందిని దాటుకొని వచ్చి మరి కొందరు దుండగులు ఆయనపై దాడి చేశారు. ఆత్మరక్షణ కోతం హెల్మెట్ పెట్టుకోగా దాన్ని తీసి మరి దాడి చేశారు. ఈ క్రమంలో అభిషేక్ బెనర్జీ చొక్కా చిరిగింది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల అనంతరం చెలరేగిన హింసలో మృతిచెందిన పార్టీ కార్యకర్త కుటుంబాన్ని అభిషేక్ బెనర్జీ కలిశారు. తిరిగి వెళుతుండగా కొందరు దుండగులు ఆయనపై దాడి చేశారు. బీజేపీ గుండాలే ఈ దాడి చేయించారని అభిషేక్ బెనర్జీ ఆరోపించారు. తనపై దాడి జరుగుతున్నా పోలీసులు రక్షించలేదని తెలిపారు.
#WATCH | Sonarpur, West Bengal: TMC MP Abhishek Banerjee says, " ...they wanted to kill me... the whole incident has been captured on camera. we will definitely let the high court know about this. we will also let the governor know about this... i will definitely move to court..." https://t.co/MIZUJSZi3y pic.twitter.com/LWBApD95oC— ANI (@ANI) May 30, 2026
#WATCH | Sonarpur, West Bengal: TMC MP Abhishek Banerjee was attacked during his visit to Sonarpur to meet the post-poll violence victims' families— ANI (@ANI) May 30, 2026
He says, " it's all bjp-sponsored. look what they have done. this is their example of democracy. it hasn't even been a month, and… pic.twitter.com/sWU9BF7562