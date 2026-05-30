ETV Bharat / bharat

మమతా బెనర్జీ మేనల్లుడు ఎంపీ అభిషేక్ బెనర్జీపై దాడి- హెల్మెట్‌ తీసి మరి!

బంగాల్​ మాజీ సీఎం, తృణమూల్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ మేనల్లుడు ఎంపీ అభిషేక్ బెనర్జీపై దాడి- భద్రతా సిబ్బందిని దాటుకొని వచ్చి మరి దాడికి పాల్పడ్డ దుండగులు

TMC leader Abhishek Banerjee
TMC leader Abhishek Banerjee (PTI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 30, 2026 at 6:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

TMC MP Abhishek Banerjee Attack : బంగాల్​ మాజీ సీఎం, తృణమూల్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ మేనల్లుడు ఎంపీ అభిషేక్ బెనర్జీపై దాడి జరిగింది. భద్రతా సిబ్బందిని దాటుకొని వచ్చి మరి కొందరు దుండగులు ఆయనపై దాడి చేశారు. ఆత్మరక్షణ కోతం హెల్మెట్‌ పెట్టుకోగా దాన్ని తీసి మరి దాడి చేశారు. ఈ క్రమంలో అభిషేక్ బెనర్జీ చొక్కా చిరిగింది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల అనంతరం చెలరేగిన హింసలో మృతిచెందిన పార్టీ కార్యకర్త కుటుంబాన్ని అభిషేక్ బెనర్జీ కలిశారు. తిరిగి వెళుతుండగా కొందరు దుండగులు ఆయనపై దాడి చేశారు. బీజేపీ గుండాలే ఈ దాడి చేయించారని అభిషేక్ బెనర్జీ ఆరోపించారు. తనపై దాడి జరుగుతున్నా పోలీసులు రక్షించలేదని తెలిపారు.

TAGGED:

TMC MP ABHISHEK STONES ATTACK
TMC MP ABHISHEK BANERJEE ATTACK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.