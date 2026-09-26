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హుగ్లీలో టెన్షన్ టెన్షన్- టీఎంసీ ఎమ్మెల్యే కారుపై కోడి గుడ్లు, రాళ్లతో దాడి- మమత సభకు వెళ్తుండగా!

మమతా బెనర్జీ వర్గానికి చెందిన టీఎంసీ ఎమ్మెల్యే వాహనంపై దాడి- రాళ్లు, కోడి గుడ్లతో దాడికి పాల్పడిన వ్యక్తులు- దాడిని తీవ్రంగా ఖండించిన మమత- ఇది బీజేపీ గుండాల పనేనని మండిపాటు

Kunal Ghosh Attack
టీఎంసీ ఎమ్మెల్యే కారుపై కోడి గుడ్లు, రాళ్లతో దాడి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 26, 2026 at 5:23 PM IST

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Kunal Ghosh Attack : బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమి తర్వాత మమతా బెనర్జీ వర్గం నేతలకు వరుసగా చేదు అనుభవాలు ఎదురవుతున్నాయి. హుగ్లీ జిల్లాలో టీఎంసీ అగ్రనాయకురాలు మమతా బెనర్జీ ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభకు హాజరయ్యేందుకు సెరాంపుర్‌కు వెళ్తున్న టీఎంసీ ఎమ్మెల్యే కునాల్ ఘోష్‌ కారుపై శనివారం మూక దాడి జరిగింది. ఆయన ప్రయాణిస్తున్న వాహనంపై నల్ల జెండాలు పట్టుకున్న కొందరు వ్యక్తులు రాళ్లు, కోడి గుడ్లు విసిరారు. టీఎంసీ, మమత బెనర్జీకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఈ దాడిలో కునాల్ ఘోష్‌ స్వల్పంగా గాయపడినట్లు తెలుస్తోంది. కాగా, ఈ దాడిని బంగాల్ మాజీ సీఎం మమత బెనర్జీ ఖండించారు. ఇది బీజేపీ గుండాల పనేనని ఆరోపించారు. తనపై జరిగిన దాడిని కునాల్ ఘోష్ సౌతం ఖండించారు.

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TMC VS BJP IN BENGAL
TMC MLA KUNAL GHOSH ATTACK
MAMATA BANERJEE RALLY SERAMPORE
KUNAL GHOSH EGGS AND STONES ATTACK
KUNAL GHOSH ATTACK

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