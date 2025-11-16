కూలిన క్వారీ- శిథిలాల కింద చిక్కుకుపోయిన కార్మికులు

ETV Bharat / bharat

Uttar Pradesh Quary Trap: ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని సోన్‌భద్ర జిల్లాలో సోన్‌భద్ర జిల్లాలో పెను ప్రమాదం సంభవించింది. ఓబ్రా ప్రాంతంలోని బిల్లీ మార్కుండి మైనింగ్ ఏరియాలో శనివారం రాత్రి క్వారీలో ఒక భాగం కూలిపోయి కుప్పకూలింది. దీంతో పదుల సంఖ్యలో కార్మికులు శిథిలాల కింద చిక్కుకుపోయినట్లు తెలుస్తోంది. ఎంతమంది కార్మికులు చిక్కుకున్నారనే స్పష్టమైన సమాచారం ఇంకా తెలియలేదు.

వెంటనే అప్రమత్తమైన అధికారులు సహాయకచర్యలు చేపట్టారు. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్నవారిని బయటకు తెచ్చేందుకు ఎస్‌డీఆర్‌ఎఫ్ (రాష్ట్ర విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం) బృందం వెంటనే రంగంలోకి దిగింది. అదనపు సహాయం కోసం వారణాసి నుంచి ఎన్‌డీఆర్‌ఎఫ్ (జాతీయ విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం) బృందం కూడా చేరుకుంది. ప్రస్తుతం ఎన్‌డీఆర్ఎఫ్, ఎస్‌డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు సంయుక్తంగా శ్రమిస్తున్నాయి.

సంఘటనా స్థలానికి మంత్రి, కలెక్టర్
క్వారీలోని ఒక గోడ కూలడం వల్లే కార్మికులు చిక్కుకుపోయారని అధికారులు వెల్లడించారు. అందులో కొంతమంది శిథిలాల కింద సమాధి అయ్యారని తెలిపారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే జిల్లా కలెక్టర్ (డీఎం), ఎస్పీతో పాటు స్థానిక మంత్రి సంజీవ్ గోండ్ హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. శిథిలాల కింద 12 మంది వరకు శిథిలాల కింద చిక్కుకొని ఉండొచ్చని మంత్రి యూపీ మంత్రి సంజీవ్‌ కుమార్‌ గోండ్‌ అన్నారు. బాధితులకు అండగా ఉంటామన్న ఆయన ప్రభుత్వం తరఫున పరిహారం అందిస్తామన్నారు. ఈ ప్రమాదానికి గల బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.

"జనజాతి గౌరవ దివస్ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి పర్యటన ఉంది. దీంతో ఈ ప్రాంతంలో మైనింగ్‌ను నిలిపివేయాలని ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఆ ఆదేశాలను పాటించకపోవడం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ దుర్ఘటనకు కారకులైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. రెస్క్యూ ఆపరేషన్ పూర్తి కావడానికి ఒకటి-రెండు రోజులు పట్టే అవకాశం ఉంది." - యూపీ మంత్రి సంజీవ్ గోండ్

ఈ గని 500 మీటర్లకు పైగా లోతుగా ఉండటం, రాత్రి చీకటి కారణంగా సహాయక చర్యలకు తీవ్ర ఆటంకం ఏర్పడింది. పోక్లెన్ యంత్రాలు, జనరేటర్లు తెప్పించి రాత్రి రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ను వేగవంతం చేశారు. రోజువారీ మాదిరిగానే శనివారం సాయంత్రం కూడా కార్మికులు తమ పనిలో నిమగ్నమై ఉండగా, అకస్మాత్తుగా గోడ కూలిపోయినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. కార్మికులు అప్రమత్తమయ్యే లోపే పెద్ద పెద్ద బండరాళ్లు వారిపై పడినట్లు వెల్లడించారు.

కలెక్టర్ ఏం అన్నారంటే!
సోన్‌భద్ర జిల్లా కలెక్టర్ (డీఎం) బద్రీనాథ్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న కార్మికులను బయటకు తీయడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని తెలిపారు. ఎంత మంది కార్మికులు లోపల చిక్కుకున్నారు అనేదానిపై ఇప్పటికీ స్పష్టత లేదని, ఇంకా ఎవరి మరణం గురించి అధికారిక సమాచారం రాలేదని డీఎం పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఎన్‌డీఆర్‌ఎఫ్, ఎస్‌డీఆర్‌ఎఫ్ బృందాలు సంయుక్తంగా రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ను కొనసాగిస్తున్నాయని వెల్లడించారు.

" శిథిలాల కింద చిక్కుకుపోయిన వారి సంఖ్య ఖచ్చితంగా తెలియడం లేదు. రక్షణ చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పటివరకు మరణాల సమాచారం అధికారికంగా వెల్లడించలేదు" - సోన్‌భద్ర జిల్లా కలెక్టర్ బద్రీనాథ్ సింగ్

