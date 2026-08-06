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వ్యవసాయ వ్యర్థాలతో 'ఫంగీ లెదర్'- యువ పారిశ్రామికవేత్తల వినూత్న ఆవిష్కరణ- రాష్ట్రపతి ప్రశంసలు

మైసీలియం, వ్యవసాయ వ్యర్థాలతో పర్యావరణహిత ప్రత్యామ్నాయ తోలు తయారీ- బ్యాగులు, బూట్లు, పర్సులు, ఫ్యాషన్ ఉత్పత్తులకు కొత్త దారి చూపుతున్న ఒడిశా స్టార్టప్

Leather With Agricultural Waste
Leather With Agricultural Waste (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 6, 2026 at 10:43 PM IST

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Leather With Agricultural Waste : బూట్లు, బ్యాగులు, బెల్టులు, జాకెట్లు, వాహనాల సీట్లు ఇలా మనం రోజూ ఉపయోగించే ఎన్నో వస్తువుల తయారీలో జంతువుల తోలును విస్తృతంగా వినియోగిస్తుంటారు. అయితే దీనికోసం లక్షలాది జంతువులు బలవుతుండగా, పర్యావరణ కాలుష్యం కూడా పెరుగుతోంది. ఈ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపే ప్రయత్నంలో ఒడిశాకు చెందిన ఓ స్టార్టప్ వినూత్న ఆవిష్కరణ చేసింది. శిలీంధ్రాల (ఫంగస్)లోని భాగమైన మైసీలియం, వ్యవసాయ వ్యర్థాలను ఉపయోగించి జంతు తోలుకు ప్రత్యామ్నాయంగా 'ఫంగీ లెదర్'ను అభివృద్ధి చేసింది. ఈ పర్యావరణహిత ఉత్పత్తి ఇప్పుడు రాష్ట్రపతి భవన్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక ప్రదర్శనలో ప్రశంసలు అందుకుంది.

ఒడిశాకు చెందిన అర్బన్-హైఫ్ బయోసైన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే స్టార్టప్‌ను యువ పారిశ్రామికవేత్తలు నిషరాజ్ మహాపాత్ర, వివేక్ సింగ్ అనే ఇద్దరు స్నేహితులు స్థాపించారు. పర్యావరణాన్ని కాపాడుతూ ఫ్యాషన్ రంగంలో మార్పు తీసుకురావాలన్న లక్ష్యంతో వీరు ఈ సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేశారు. శిలీంధ్రాల్లోని ప్రధాన భాగమైన మైసీలియంను ప్రత్యేక పద్ధతిలో పెంచి, దానిని సాగే గుణం కలిగిన తోలుగా మార్చే ప్రక్రియను రూపొందించారు. దీనివల్ల జంతు తోలు, సింథటిక్ లెదర్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగించగల నాణ్యమైన బయో మెటీరియల్‌ను తయారు చేస్తున్నారు. ఈ వినూత్న ఉత్పత్తికి ఇప్పటికే విశేష గుర్తింపు లభించింది. రాష్ట్రపతి భవన్‌లో నిర్వహించిన ప్రత్యేక ప్రదర్శనలో ఈ స్టార్టప్ తమ ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించగా ప్రశంసలు అందుకుంది. పర్యావరణ పరిరక్షణ, ఆధునిక బయోటెక్నాలజీ కలయికతో రూపొందిన ఈ ఫంగీ లెదర్ భవిష్యత్తులో ఫ్యాషన్ పరిశ్రమకు కొత్త దిశ చూపుతుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

Leather With Agricultural Waste
వ్యవసాయ వ్యర్థాలతో చేసిన 'ఫంగీ లెదర్' (ETV Bharat)

ఫ్యాషన్ రంగంలో కొత్త విప్లవం
ప్రస్తుతం ఈ స్టార్టప్ తయారు చేస్తున్న ఫంగీ లెదర్‌తో బ్యాగులు, బూట్లు, పర్సులు, బెల్టులు, వాచ్ పట్టీలు, దుస్తులు వంటి ఉత్పత్తులను రూపొందిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో ఫర్నిచర్, ఇంటీరియర్ డిజైన్, ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమ, లైఫ్‌స్టైల్ ఉత్పత్తుల తయారీలో కూడా దీనిని వినియోగించే అవకాశాలు ఉన్నాయని సంస్థ ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు, ఈ బయో మెటీరియల్‌ను ప్యాకేజింగ్, నిర్మాణ రంగం, ఇన్సులేషన్ మెటీరియల్స్, సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్‌లకు ప్రత్యామ్నాయంగా కూడా ఉపయోగించవచ్చని వారు పేర్కొంటున్నారు. ఫంగీ లెదర్ తయారీ తర్వాత మిగిలిపోయే సేంద్రియ పదార్థాలను కూడా పూర్తిగా రీసైకిల్ చేయడం వల్ల వ్యర్థాలు దాదాపు ఉండవు.

Leather With Agricultural Waste
బహుమతి అందుకుంటున్న యువ పారిశ్రామికవేత్తలు నిషరాజ్ మహాపాత్ర, వివేక్ సింగ్ (ETV Bharat)

ఫంగీ లెదర్ ఎలా తయారవుతుంది?
ఈ వినూత్న ఉత్పత్తి తయారీకి వరి పొట్టు, చెక్క ముక్కలు వంటి వ్యవసాయ వ్యర్థాలను వినియోగిస్తారు. ముందుగా వాటిని క్రిమిరహితం చేసి, ప్రయోగశాలలో తయారుచేసిన ప్రత్యేక పోషక మాధ్యమంతో కలుపుతారు. అనంతరం నియంత్రిత ఉష్ణోగ్రత, తేమ ఉన్న గదిలో పెద్ద ట్రేలలో ఉంచుతారు. కొన్ని రోజుల తర్వాత మైసీలియం క్రమంగా పెరిగి మొత్తం ఉపరితలాన్ని ఆక్రమిస్తుంది. సుమారు 20 రోజుల తర్వాత ఇది దట్టమైన పీచు నిర్మాణంగా మారుతుంది. దాదాపు 30 రోజుల తర్వాత ఆ పొరను సేకరించి, ప్రత్యేక ప్రక్రియల ద్వారా శుద్ధి చేసి, సాగే గుణం కలిగిన తోలుగా మారుస్తారు. చివరగా దీనిని అవసరానికి అనుగుణంగా రంగులు, ఫినిషింగ్ ఇచ్చి మార్కెట్‌కు సిద్ధం చేస్తారు.

Leather With Agricultural Waste
వ్యవసాయ వ్యర్థాలతో చేసిన 'ఫంగీ లెదర్' (ETV Bharat)

జంతు తోలు కంటే ఎందుకు మెరుగైనది?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా తోలు పరిశ్రమ పర్యావరణ కాలుష్యానికి ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. జంతు తోలు శుద్ధి ప్రక్రియలో క్రోమియం, సల్ఫైడ్‌లు వంటి ప్రమాదకర రసాయనాలను ఉపయోగించడం వల్ల నీరు, నేల కలుషితమవుతాయి. మరోవైపు సింథటిక్ లెదర్ పెట్రోలియం ఆధారిత పదార్థాలతో తయారవుతుండటంతో మైక్రోప్లాస్టిక్ కాలుష్యాన్ని పెంచుతోంది. అయితే మైసీలియం ఆధారిత ఫంగీ లెదర్ పూర్తిగా జీవవిచ్ఛిన్నం చెందే స్వభావం కలిగి ఉంటుంది. దీని తయారీలో జంతువులకు ఎలాంటి హాని జరగదు. నీటి వినియోగం, కార్బన్ ఉద్గారాలు కూడా తక్కువగా ఉండటంతో ఇది పర్యావరణహిత ప్రత్యామ్నాయంగా నిలుస్తోంది.

Leather With Agricultural Waste
యువ పారిశ్రామికవేత్తలు నిషరాజ్ మహాపాత్ర, వివేక్ సింగ్ (ETV Bharat)

వ్యవసాయ వ్యర్థాలతో 'వెస్ట్ టు వెల్త్'
భారతదేశంలో ప్రతి ఏడాది కోట్ల టన్నుల వ్యవసాయ వ్యర్థాలు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. వాటిలో చాలా భాగాన్ని రైతులు కాల్చివేయడం వల్ల ముఖ్యంగా పంజాబ్, హరియాణా, ఉత్తర్​ప్రదేశ్, దిల్లీ ప్రాంతాల్లో వాయు కాలుష్యం తీవ్రంగా పెరుగుతోంది. ఈ వ్యవసాయ వ్యర్థాలను మైసీలియం ఆధారిత అధిక విలువ కలిగిన బయో మెటీరియల్స్‌గా మార్చడం ద్వారా రైతులకు అదనపు ఆదాయం లభించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అదే సమయంలో వ్యర్థాల నిర్వహణ సమస్య కూడా తగ్గుతుంది. 'వ్యర్థాల నుంచి సంపద' అనే భావనకు ఇది ఉత్తమ ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది.

Leather With Agricultural Waste
రాష్ట్రపతి భవన్‌లో ప్రత్యేక ప్రదర్శనలో పాల్గొన్న యువ పారిశ్రామికవేత్త (ETV Bharat)

ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న ఆదరణ
గత దశాబ్ద కాలంగా అమెరికా, నెదర్లాండ్స్, యూకే, ఇటలీ వంటి దేశాల్లో మైసీలియం ఆధారిత బయో మెటీరియల్స్‌పై విస్తృతంగా పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే ప్రపంచంలోని పలువురు ప్రముఖ లగ్జరీ ఫ్యాషన్ బ్రాండ్‌లు ఫంగీ లెదర్‌తో తయారైన ఉత్పత్తులను మార్కెట్‌లోకి తీసుకొస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఒడిశాకు చెందిన ఈ స్టార్టప్ కూడా అదే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. వ్యవసాయ వ్యర్థాలను విలువైన ఉత్పత్తులుగా మార్చుతూ, జంతు హింసను తగ్గిస్తూ, పర్యావరణాన్ని కాపాడే ఈ సాంకేతికత భవిష్యత్తులో భారత ఫ్యాషన్, ప్యాకేజింగ్, గ్రీన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగాల్లో కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలికే అవకాశముందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

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