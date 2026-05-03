400 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన నిలువు సమాధి- తల చక్రవర్తి అక్బర్కు, మొండెం అక్కడే! ఇంతకీ ఎవరిదది?
నిలువు సమాధిలో అక్బర్ను ఎదిరించిన యోధుడు- 28 ఏళ్ల వయసులోనే మొఘల్ చక్రవర్తిపై తిరుగుబాటు- దావూద్ ఖాన్ కర్రానీ తల అక్బర్కు, మొండెంతో నిలువు సమాధి
Published : May 3, 2026 at 11:08 AM IST
History Behind Standing Grave : సాధారణంగా సమాధులన్నీ అడ్డంగానే ఉంటాయి. కానీ ఓ సమాధి మాత్రం నిలువుగా ఉంది. 28 ఏళ్ల వయసులోనే నేరుగా మొఘల్ చక్రవర్తి అక్బర్పై తిరుగుబాటు చేసిన ఓ వీర యోధుడి సమాధి అది. ఇంతకీ ఎవరా యోధుడు ? అక్బర్పై ఎందుకు తిరుగుబాటు చేశాడు ? 400 ఏళ్ల క్రితం ఆయన సమాధిని నిలువుగా ఎందుకు నిర్మించారు ? తెలియాలంటే ఈ కథనాన్ని కడదాకా చదివేయండి.
ఎవరీ దావూద్ ఖాన్ కర్రానీ ?
ఈ నిలువు సమాధిని చూడాలంటే మనం బిహార్లోని నలంద జిల్లా ఉగవాన్ గ్రామానికి వెళ్లాలి. ఈ సమాధి బంగాల్ - బిహార్ - ఒడిశా ప్రాంత చిట్టచివరి స్వతంత్ర సుల్తాన్ దావూద్ ఖాన్ కర్రానీది అని స్థానికులు చెబుతుంటారు. గ్రామంలోని మహ్-ఎ-నాజ్ మసీదు సముదాయంలోనే ఈ నిలువు సమాధి ఉంది. ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి వెళితే, దావూద్ ఖాన్ కర్రానీ కుటుంబం (కర్రానీ రాజవంశం) అఫ్గానిస్థాన్లోని బంగాష్ (ప్రస్తుత ఖుర్రం) ప్రాంతానికి చెందిన పష్టూన్ తెగకు చెందినది. ఆయన తండ్రి సులేమాన్ ఖాన్ కర్రానీ, షేర్ షా సూరి కాలంలో భారతదేశానికి వచ్చి బిహార్లోని నలంద జిల్లా కరియన్నా గ్రామంలో స్థిరపడ్డారు. ఈ ఊరిలోనే దావూద్ ఖాన్ కర్రానీ జన్మించాడు. సులేమాన్ ఖాన్ కర్రానీ తొలుత షేర్ షా సూరి కొలువులో ఒక ముఖ్యమైన సైన్యాధికారిగా, బిహార్ ప్రాంతానికి గవర్నర్గా పనిచేశారు. అనంతరం 1565 నుంచి 1572 వరకు బంగాల్, బిహార్, ఒడిశా ప్రాంతాలను స్వతంత్రంగా పాలించారు. సులేమాన్ ఖాన్ మొఘల్ చక్రవర్తి అక్బర్తో తలపడకుండా, అక్బర్ సార్వభౌమాధికారాన్ని అంగీకరిస్తూనే తన రాజ్యాన్ని స్వతంత్రంగా పాలించారు.
దావూద్ ఖాన్ కర్రానీ vs చక్రవర్తి అక్బర్
దావూద్ ఖాన్ కర్రానీ మాత్రం తన తండ్రికి పూర్తి భిన్నంగా వ్యవహరించాడు. మొఘల్ చక్రవర్తి అక్బర్ను రెచ్చగొడుతూ, తూర్పు ఉత్తర ప్రదేశ్లోని మొఘల్ కోట అయిన జమానియాపై దాడి చేసి దాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. ఇది యుద్ధానికి తక్షణ కారణమైంది. ఆ సమయానికి దావూద్ ఖాన్ కర్రానీ వయసు 28 ఏళ్లే. ఆయన వద్ద 140,000 మంది పదాతిదళం, 3,600 ఏనుగులు, 20,000 ఫిరంగులతో కూడిన భారీ సైన్యం ఉండేది. తనను ఎదిరిస్తున్న దావూద్ ఖాన్ కర్రానీ సేనలపై దాడి కోసం మొఘల్ చక్రవర్తి అక్బర్ తొలుత మునీమ్ ఖాన్ సారథ్యంలో ఆర్మీని పంపుతాడు. అయినా దావూద్ ఖాన్ లొంగడు. దీంతో నేరుగా అక్బరే యుద్ధరంగంలోకి దిగుతాడు. బిహార్లోని పాట్నా సహా బంగాల్లోని చాలా ప్రాంతాలను జయిస్తాడు.
తల అక్బర్కు - మొండెంతో సమాధి
చివరకు 1576లో ఝార్ఖండ్ రాష్ట్రంలోని రాజమహల్ ప్రాంతంలో (గంగా నది ఒడ్డున) అక్బర్, దావూద్ ఖాన్ సేనల మధ్య భీకర యుద్ధం జరుగుతుంది. ఈ వార్లో మొఘల్ సైన్యాధిపతి ఖాన్-ఏ-జహాన్ హుస్సేన్ కులీ బేగ్ ఆజ్ఞ మేరకు దావూద్ ఖాన్ తలను మొఘల్ సైనికులను నరికేస్తారు. ఈ తలను అక్బర్ చక్రవర్తికి విజయ సూచికగా అందిస్తారు. అనంతరం దావూద్ ఖాన్ మొండెంను అతడు పుట్టి, పెరిగిన నలంద జిల్లాలో ఉన్న ఉగవాన్ గ్రామంలో నిలువునా నిలబెట్టి సమాధి చేస్తారు. దావూద్ ఖాన్ ఓటమితోనే ఉత్తర భారతదేశంలో మొఘల్ సామ్రాజ్యం స్థిరపడింది.
ఈ సమాధి ఆయనదే
షేర్ షా సూరి వంశీకులు పలువురు ఇప్పటికీ బిహార్లోని నలంద జిల్లా కరియాన్నా గ్రామంలో నివసిస్తున్నారు. మహమ్మద్ తుఫైల్ అహ్మద్ ఖాన్ సూరి, ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియాలోని ఓ సభ్యుడి ప్రకారం, ఉగవాన్ గ్రామంలోని నిలువు సమాధి దావూద్ ఖాన్ కర్రానీదే. మౌల్వీ ఫసిహుద్దీన్ బల్ఖీ అజీమాబాదీ రచించిన తారీఖ్-ఎ-మగఢ్ పుస్తకంలోనూ దీనిపై ప్రస్తావన ఉందని వారు తెలిపారు.
తొలుత సూఫీ సన్యాసి సమాధి అనుకునేవారు
"గ్రామస్థుల కృషితో 1980లో ఈ సమాధిని గుర్తించారు. మా పూర్వీకులు ఇది జహమియా జహంగీర్ జహంగాష్ట్ అనే సూఫీ సన్యాసి సమాధి అని విశ్వసించేవారు. దీనిపై నుంచి ఎగిరే పక్షి కూడా బూడిదైపోయేదని చెప్పేవారు. ఈ సమాధి మార్గంలో గుర్రం మీద కానీ, బండి మీద కానీ ప్రయాణించే వారికి భయంకరమైన గతి పట్టడం ఖాయమని అనుకునేవారు. పూర్వకాలంలో వధువును పల్లకీలో మోసేవారు. గౌరవ, భయాల కారణంగా ఈ సమాధికి అర కిలోమీటరు ముందుగానే పల్లకీని భుజాల నుంచి దించి చేతులతో మోసేవారు. ఈనాటికీ గ్రామంలో ఏదైనా శుభకార్యం జరిగే ముందు ఈ సమాధి వద్ద అగరబత్తులు వెలిగించి, చాదర్ను సమర్పిస్తారు. దీన్ని మరమ్మతు చేసినప్పటి నుంచి గ్రామస్తులు సంరక్షిస్తూ వస్తున్నారు. ఇది మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా నిలుస్తోంది" అని ఉగవాన్ గ్రామానికి చెందిన వినోద్ ఉగన్వి, శ్రవణ్ యాదవ్ తెలిపారు.
ముస్లిమేతరులూ ఈ సమాధి దర్శనానికి వస్తారు
"400 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఈ సమాధి మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. ఎందుకంటే ముస్లిమేతరులు కూడా ఈ సమాధికి చాదర్, పూలను సమర్పిస్తుంటారు. వారంతా ఇక్కడ మొక్కులు మొక్కుకుంటారు. తమ మొక్కులు తీరుతాయని ప్రజలు బలంగా నమ్ముతారు. పెళ్లయ్యాక నవ వధువులను నేరుగా ఈ సమాధి దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ప్రార్థనలు చేయిస్తారు. ఆ తర్వాత ఇళ్లకు తీసుకెళ్తారు" అని ఉగవాన్ గ్రామంలోని మహ్-ఎ-నాజ్ మసీదు ఇమామ్ మఫ్హూమ్ రబ్బానీ చెప్పారు.
