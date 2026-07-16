పూరీ జగన్నాథ రథయాత్రలో తొక్కిసలాట- అనేక మందికిపైగా గాయాలు
మరీచకోట్కు చేరువలో ఘటన- కొనసాగుతున్న సహాయక చర్యలు
Published : July 16, 2026 at 5:20 PM IST
Puri Jagannath Rath Yatra Stampede : శ్రీజగన్నాథ రథయాత్ర ప్రారంభమైన తరుణంలో పూరీలో తొక్కిసలాట లాంటి పరిస్థితి నెలకొంది. పూరీలో జరుగుతున్న రథయాత్రలో భక్తుల రద్దీ విపరీతంగా పెరగడంతో గ్రాండ్ రోడ్ వద్ద తొక్కిసలాట లాంటి పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ సమయంలో దాదాపు 120 మందికి శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు పడ్డారు. ప్రత్యేక సహాయ యూనిట్-SRU బృందాలు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. అస్వస్థతకు గురైన భక్తులను చికిత్స నిమిత్తం పూరీ మెడికల్ ఆసుపత్రికి తరలించాయి. మొత్తం 120 మంది భక్తులు ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఈ ఘటనలో ఒకరు మృతి చెంది ఉండవచ్చని స్థానికులు చెప్పారని కొన్ని మీడియా సంస్థలు ప్రసారం చేసినప్పటికీ అధికారికంగా ఎలాంటి ధ్రువీకరణ రాలేదు. పరిస్థితిని తాము నిశితంగా గమనిస్తున్నామని ఉత్సవానికి హాజరవుతున్న యాత్రికుల భద్రతను పర్యవేక్షించేందుకు అత్యవసర ప్రతిస్పందన చర్యలను ముమ్మరం చేశామని అధికారులు వెల్లడించారు.