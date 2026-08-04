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'అహంకారం వినాశనానికి దారితీస్తుంది'- ఉదయనిధి అరెస్ట్​పై స్టాలిన్ విమర్శలు

ఉదయనిధి అరెస్టుపై స్పందించిన స్టాలిన్​- టీవీకే ప్రభుత్వంపై విమర్శలు- విజయ్‌ ఓ అసమర్థ నాయకుడని వ్యాఖ్య- రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అదుపులోకి తీసుకున్న డీఎంకే కార్యకర్తలందరినీ వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్

Stalin Slams TVK Govt
Stalin Slams TVK Govt (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 4, 2026 at 7:20 PM IST

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Stalin Slams TVK Govt : సినీనటి త్రిషను ఉద్దేశించి అనుచితవ్యాఖ్యలు చేశారనే ఆరోపణలపై తమిళనాడు ప్రతిపక్ష నేత ఎం.ఉదయనిధి స్టాలిన్‌ను అరెస్టు చేయడం, అనంతరం ఆయన్ను బెయిల్​పై విడుదల చేయడం ప్రస్తుతం తమిళనాట రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశమయ్యాయి. అయితే, ఈ విషయంపై ఉదయనిధి తండ్రి, డీఎంకే అధినేత ఎంకే స్టాలిన్‌ తాజాగా స్పందించారు. సీఎం విజయ్‌ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పిస్తూ ఎక్స్​ వేదికగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. విజయ్‌ ఓ అసమర్థ నాయకుడని విమర్శించారు. అహంకారం వినాశనానికి దారితీస్తుందని, అది నిరంతరం కొనసాగితే మరింత వేగంగా పతనమవుతారని తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అదుపులోకి తీసుకున్న డీఎంకే కార్యకర్తలందరినీ వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

శాసనసభలో ప్రతిపక్ష నేత హోదాలో ఉన్న ఉదయనిధి పట్ల పోలీసులు దారుణంగా వ్యవహరించారని మండిపడ్డారు. నివాసానికి వచ్చిమరీ అరెస్టు చేసి తంజావూరుకు తీసుకెళ్లారని పేర్కొన్నారు. అయితే, కోర్టు విచారణ సందర్భంగా ఉదయనిధిని కస్టడీలోకి తీసుకొనే ఉద్దేశం లేదని ప్రభుత్వం తరఫు న్యాయవాది స్పష్టం చేశారని, మరి అలాంటప్పుడు ఆయనను తంజావూరుకు ఎందుకు తరలించారు? ఎందుకు అన్ని కేసులు పెట్టారని ప్రశ్నించారు. కోర్టు ఆదేశాలు ప్రభుత్వానికి చెంపపెట్టంటూ ఎద్దేవా చేశారు.

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UDHAYANIDHI ARREST NEWS
STALIN TARGET VIJAY GOVT
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