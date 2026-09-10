విజయ్ పాలన కూడా సినిమా షూటింగ్లాగే ఉంది- రీల్స్తో ఒక తరాన్ని మోసం చేస్తున్నారు : స్టాలిన్
అధికారం ఉన్నా లేకపోయినా తమిళనాడు ప్రజల కోసం DMK పోరాటం కొనసాగుతుందని స్టాలిన్ స్పష్టం
Published : September 10, 2026 at 10:18 AM IST
Stalin on Vijay : తమిళనాడు అసెంబ్లీ వేదికగా స్టాలిన్ కుటుంబంపై ముఖ్యమంత్రి విజయ్ చేసిన ఆరోపణలపై DMK అధినేత, మాజీ సీఎం MK స్టాలిన్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. చరిత్రను ఎవరూ మార్చలేరని స్పష్టం చేశారు. ఎమర్జెన్సీ సమయంలో DMK చేసిన పోరాటాన్ని, మీసా చట్టం కింద తన అరెస్టు, జైలులో తాను ఎదుర్కొన్న చిత్రహింసలను గుర్తు చేస్తూ ఎక్స్ వేదికగా ఒక వీడియో సందేశాన్ని విడుదల చేశారు. తనను బాడీ షేమింగ్ చేయడాన్ని తప్పు పట్టిన స్టాలిన్, జెైల్లో పోలీసులు బూట్లతో తన్నుతూ, లాఠీలతో కొట్టారని ఆ దాడుల్లో తన దవడ ఎముక విరిగిందని చెప్పారు. శాసనసభకు ఒక గౌరవం ఉందని, ఎంతో మంది మహానుభావులు తీర్చిదిద్దిన సభలో అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం సరికాదన్నారు. అనవసర వివాదాల కంటే శాంతిభద్రతలు, సంక్షేమ పథకాలు, రాష్ట్ర అభివృద్ధి, హక్కుల సాధనపై దృష్టి పెట్టాలని విజయ్కు స్టాలిన్ హితవు పలికారు. విజయ్ పాలన కూడా ఒక సినిమా షూటింగ్లాగే ఉందని ఎద్దేవా చేశారు. వారి చేతగానితనాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి రీల్స్లో ప్రచారం చేస్తూ ఒక తరాన్ని మోసం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. అధికారం ఉన్నా లేకపోయినా తమిళనాడు ప్రజల కోసం DMK పోరాటం కొనసాగుతుందని స్టాలిన్ స్పష్టం చేశారు.
#WATCH | DMK President MK Stalin tweets, "... Thambi Vijay, what you said is true. It is not a lie. During the Emergency, opposing it, leader Kalaignar organized a huge gathering at the Marina beach and severely criticized the MISA Act. Following that, the Union Government that… pic.twitter.com/YlXb5nTmss— ANI (@ANI) September 10, 2026