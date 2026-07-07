అయోధ్య విరాళాల కేసు: షూస్, దుస్తుల్లో నోట్ల కట్టలు దాచి చోరీ- సిట్ విచారణలో సంచలన నిజాలు
అయోధ్య ఆలయ విరాళాల చోరీ దర్యాప్తులో సంచలన నిజాలు- చోరీపై ప్రాథమిక దర్యాప్తును పూర్తి చేసిన సిట్- భద్రతా లోపాలే దొంగతానికి అకవాశంగా మారిందన్న సిట్
Published : July 7, 2026 at 7:02 AM IST
Ram Mandir Donation Row : అయోధ్య ఆలయ విరాళాల చోరీ ఉదంతం దేశవ్యాప్తంగా ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. ఈ వ్యవహారంపై దర్యాప్తు జరుపుతున్న ఉన్నత స్థాయి ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT) సమర్పించిన ప్రాథమిక నివేదికలో దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయాలు వెలుగుచూశాయి. విరాళాల కౌంటింగ్ రూమ్లో పనిచేసే సిబ్బంది అత్యంత చాకచక్యంగా నోట్ల కట్టలను తమ దుస్తులు, జేబులు, షూస్. వ్యక్తిగత వస్తువుల్లో దాచి బయటకు తరలించినట్లు సిట్ నిర్ధారించింది.
లఖ్నవూ డివిజనల్ కమిషనర్ విజయ్ విశ్వాస్ పంత్, ఐజీ కిరణ్ ఎస్, ఆర్థిక శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి నీల్ రతన్లతో కూడిన త్రిసభ్య సిట్ బృందం ఆలయ కౌంటింగ్ రూమ్కు సంబంధించిన భద్రతపై లోతైన దర్యాప్తు చేపట్టింది. ఏప్రిల్ 27 నుంచి జూన్ 5 వరకు రికార్డైన సీసీటీవీ ఫుటేజీలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. సిబ్బంది నగదును మాయం చేస్తున్న సుమారు 70 అనుమానాస్పద ఘటనలు కెమెరాలకు చిక్కాయి. ఇది ఏదో ఒక రోజు అనుకోకుండా జరిగిన పొరపాటు కాదని, ఒక క్రమపద్ధతిలో సాగిన సుదీర్ఘ దొంగతనమని సిట్ తన ప్రాథమిక నివేదికలో పేర్కొంది. లెక్కింపు సిబ్బంది కరెన్సీ కట్టలను తమ జేబుల్లో, బూట్లలో కుక్కుకుంటూ, మరికొన్ని నోట్లను కౌంటింగ్ రూమ్కు అనుబంధంగా ఉన్న వాష్ రూమ్లలో దాచినట్లు సీసీటీవీల ద్వారా సిట్ అధికారులు గుర్తించారు.
భద్రతా లోపాలతోనే వారికి అవకాశం
రామాలయ ప్రాంగణంలో భద్రతా లోపాలను సిట్ అధికారులు గుర్తించారు. ఆ లోపాలే చోరీకి అవకాశాన్ని ఇచ్చాయని అధికారులు గుర్తించారు. రామాలయ ప్రాంగణంలో అమలు కావాల్సిన నిర్వహణ విధానాలు కేవలం కాగితాలకే పరిమితమయ్యాయని దర్యాప్తులో తేలింది. కౌంటింగ్ హాల్ లోపలికి వచ్చేటప్పుడు, బయటకు వెళ్లేటప్పుడు సిబ్బందిని శారీరకంగా తనిఖీ చేసే సరైన వ్యవస్థ లేదని గుర్తించారు. ఉద్యోగులు తమ వ్యక్తిగత బ్యాగులు, ఇతర వస్తువులను యథేచ్ఛగా కౌంటింగ్ ఏరియాలోకి తీసుకెళ్లినా ఎవరూ అడ్డుకోలేదని తెలిసింది. విభిన్న హుండీల నుంచి వచ్చిన నగదును విడివిడిగా లెక్కించకుండా, అంతా కలిపి ఒకేసారి లెక్కించడం వల్ల ఎంత సొమ్ము వచ్చిందనే దానిపై స్పష్టత లోపించింది. దీన్నే నిందితులు అనుకూలంగా మార్చుకున్నన్నట్లు సమాచారం. అనుమానితులైన కొందరు ఉద్యోగుల బ్యాంకు ఖాతాలను పరిశీలించగా, వారి అధికారిక ఆదాయ వనరుల కంటే విపరీతమైన నగదు డిపాజిట్లు, లావాదేవీలు జరిగినట్లు ఎస్ఐటీ గుర్తించింది.
అందులో వాస్తవం లేదు: సిట్
ఈ కేసులో ప్రాథమిక ఆధారాలను బట్టి అవినాష్ శుక్లా, అనుకూల్ మిశ్రా, లవ్కుష్ మిశ్రా, మనీష్ కుమార్ యాదవ్, కరుణేష్ పాండే, రామ్శంకర్ మిశ్రా సహా మొత్తం ఆరుగురు కీలక నిందితులను సిట్ గుర్తించింది. ఇప్పటివరకు ఈ వ్యవహారంలో ఎనిమిది మందిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. దర్యాప్తుకు ముందే కొందరు ఉద్యోగుల నుంచి రూ. 78.94 లక్షలను రికవరీ చేయగా, జూన్ 4వ తేదీన కౌంటింగ్ రూమ్ బాత్రూమ్ నుంచి మరో రూ. 2.25 లక్షల సొమ్మును అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మొత్తంగా రూ.81 లక్షలకు పైగా నగదు రికవరీ అయింది. అయితే, సోషల్ మీడియాలో ప్రచారమవుతున్నట్లుగా వెండి ఇటుకలు, ఆభరణాలు మాయమయ్యాయనే ఆరోపణల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని, దానికి ఎలాంటి ఆధారాలు లభించలేదని సిట్ స్పష్టం చేసింది.
ఈ దొంగతనం ఉదంతంతో విపక్షాల నుంచి తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. దీంతో పర్యవేక్షణ లోపానికి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ జనరల్ సెక్రటరీ చంపత్ రాయ్, ట్రస్టీ అనిల్ మిశ్రా తమ పదవులకు రాజీనామా చేశారు. ట్రస్ట్ రాజ్యాంగం ప్రకారం రాజీనామాలు సమర్పించిన వెంటనే అవి అమలులోకి వస్తాయని సీనియర్ ట్రస్టీ కె. పరాశరన్ తెలపడంతో వాటిని ఆమోదించారు. చంపత్ రాయ్ స్థానంలో ఆర్ఎస్ఎస్ నేత, మాజీ ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి కృష్ణ మోహన్ను తాత్కాలిక జనరల్ సెక్రటరీగా నియమించారు. ప్రత్యేక ఆహ్వానిత సభ్యుడైన గోపాల్ నగర్కోటెను జాబితా నుంచి తొలగించారు.
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