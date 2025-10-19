ETV Bharat / bharat

ఇండియా కూటమిలో చీలికలు? 10 స్థానాల్లో విపక్ష పార్టీల ఢీ- ఆర్‌జేడీ, కాంగ్రెస్, సీపీఐ, అమీతుమీ!

బిహార్ ఎన్నికల సంగ్రామంలో అనూహ్య మలుపు- విపక్ష ఇండియా కూటమిలో చీలికలు- కొన్ని స్థానాల్లో ఆర్‌జేడీ vs కాంగ్రెస్, సీపీఐ vs కాంగ్రెస్

Clash In Mahagathbandhan
Clash In Mahagathbandhan (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 19, 2025 at 1:04 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

Clash In Mahagathbandhan : బిహార్ ఎన్నికల సంగ్రామం అనూహ్య మలుపు తీసుకుంది. విపక్ష ఇండియా (మహా ఘట్బంధన్) కూటమిలో చీలిక ఏర్పడింది. రాష్ట్రంలోని 243 అసెంబ్లీ సీట్లను పంచుకునే అంశంలో కూటమిలోని పార్టీలు ఏకాభిప్రాయాన్ని సాధించలేకపోయాయి. పర్యవసానంగా 10 సీట్లలో విపక్ష పార్టీలు కూటమి ఐక్యతను పక్కనపెట్టి, తమకు ఇష్టమైన అభ్యర్థులను రంగంలోకి దింపాయి. నాలుగు చోట్ల లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ రాజకీయ పార్టీ ఆర్‌జేడీని మిత్రపక్షం కాంగ్రెస్ ఢీకొంటోంది. మరో నాలుగు చోట్ల మిత్రపక్షం సీపీఐకి పోటీగా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులను బరిలోకి దింపింది. ఇంకో రెండు చోట్ల ఆర్‌జేడీతో మిత్రపక్షం వీఐపీ తలపడుతోంది. తొలివిడత పోలింగ్ జరగనున్న 121 స్థానాల్లో నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు సోమవారం (అక్టోబరు 20)తో ముగియనుంది. రాబోయే 24 గంటల్లో ఏం జరగబోతోంది ? విపక్ష కూటమిలోని పార్టీలు 10 సీట్లలో పరస్పర పోటీకి రెడీ అవుతాయా ? సయోధ్య కుదుర్చుకొని కూటమి తరఫున ఉమ్మడి అభ్యర్థులను నిర్ణయిస్తాయా ? రాజకీయంగా సున్నితమైన ఈ సీట్లలో ఏం జరగబోతోంది ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

అంతర్గత పోరు : 10 స్థానాల్లో 'విపక్ష' అభ్యర్థుల ఢీ

1.కహల్గావ్‌లో కలహం : బిహార్‌లోని కహల్గావ్ అసెంబ్లీ స్థానంలో రజనీష్ యాదవ్‌ను ఆర్‌జేడీ బరిలోకి దింపింది. కాంగ్రెస్ నుంచి ప్రవీణ్ కుశ్వాహ నామినేషన్ వేశారు.

2. లాల్‌గంజ్‌లో జంగ్ : లాల్‌గంజ్ అసెంబ్లీ సీటులో మున్నా శుక్లా కుమార్తె శివానీ శుక్లాకు ఆర్జేడీ టికెట్ ఇచ్చింది. ఆమెపై కాంగ్రెస్‌కు చెందిన ఆదిత్య కుమార్ రాజా నామినేషన్ వేశారు.

3. వైశాలిలో సమరం : వైశాలి స్థానంలో అజయ్ కుష్వాహాకు ఆర్‌జేడీ టికెట్ ఇచ్చింది. కాంగ్రెస్ నుంచి సంజీవ్ కుమార్‌ నామినేషన్ దాఖలు చేశారు.

4. వార్సలిగంజ్‌లో హోరాహోరీ : నవాడా జిల్లాలోని వార్సలిగంజ్ స్థానంలో కాంగ్రెస్ నేత మంతన్ సింగ్‌ నామినేషన్ వేశారు. ఆర్‌జేడీ నుంచి అనితా దేవి బరిలోకి దిగారు.

5. బచ్వారాలో వార్ : బెగుసరాయ్‌లోని బచ్వారా స్థానంలో సీపీఐ నేత అవధేష్ రాయ్‌ నామినేషన్ వేశారు. కాంగ్రెస్ నుంచి బిహార్ రాష్ట్ర యువజన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు శివ ప్రకాష్ అలియాస్ గరీబ్ దాస్‌ బరిలోకి దిగారు.

6. రాజ పకడ్ : వైశాలి జిల్లాలోని రాజ పకడ్రా అసెంబ్లీ సీటులో కాంగ్రెస్, సీపీఐ తలపడుతున్నాయి. సీపీఐ నేత మోహిత్ పాశ్వాన్‌ నామినేషన్ వేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్‌ను ప్రతిమా దాస్‌ దక్కించుకున్నారు. ప్రతిమా దాస్ ప్రస్తుతం అక్కడి నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు.

7. రోసెరా : సమస్తిపూర్‌లోని రోసెరా రిజర్వుడ్ అసెంబ్లీ సీటులో సీపీఐ అభ్యర్థి లక్ష్మణ్ పాశ్వాన్‌ నామినేషన్ వేశారు. కాంగ్రెస్ నేత బీకే రవి సైతం బరిలోకి దిగారు.

8. బిహార్ షరీఫ్ : బిహార్ షరీఫ్ అసెంబ్లీ స్తానంలోనూ కాంగ్రెస్, సీపీఐ తలపడుతున్నాయి. ఇక్కడి నుంచి సీపీఐ నేత శివకుమార్ యాదవ్ నామినేషన్ వేశారు. కాంగ్రెస్‌కు చెందిన ఉమర్ ఖాన్ సైతం బరిలోకి దిగారు.

9. గౌడ బౌరం : వీఐపీ పార్టీ అధినేత ముఖేష్ సాహ్ని తన తమ్ముడు సంతోష్ సాహ్నిని దర్భంగ జిల్లా గౌడ బౌరం స్థానంలో బరిలోకి దింపారు. ఆర్‌జేడీ ఇక్కడి నుంచి అఫ్జల్ అలీని పోటీ చేయిస్తోంది. అఫ్జల్ అలీ తన నామినేషన్‌ను విత్‌డ్రా చేసుకున్నట్లు ప్రచారం జరిగింది. అయితే ఈ ప్రచారాన్ని ఆయన ఖండించారు.

10. తారాపూర్ : తారాపూర్ అసెంబ్లీ స్థానంలో ఆర్‌జేడీ నుంచి అరుణ్ షా పోటీ చేస్తున్నారు. వీఐపీ పార్టీ నుంచి సకల్దేవ్ బింద్ బరిలోకి దిగారు. ఇక్కడి నుంచి అధికార ఎన్‌డీఏ కూటమి తరఫున డిప్యూటీ సీఎం సామ్రాట్ చౌదరి పోటీ చేస్తున్నారు.

మాటల్లోనే ఐక్యత, బరిలో చీలిక
విపక్ష ఇండియా కూటమిలో ఏర్పడిన చీలికను చూపుతున్న ఈ 10 అసెంబ్లీ స్థానాలు రాజకీయంగా సున్నితమైనవి. రాబోయే 24 గంటల్లోగా వీటి విషయంలో ఆర్‌జేడీ, కాంగ్రెస్, వీఐపీ, సీపీఐలు ఏం చేస్తాయి? అనే దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఆయా చోట్ల ఉమ్మడి అభ్యర్థులను నిర్ణయించి, 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల తరహాలో ఐక్యతను చాటుకుంటాయా? పరస్పర పోటీకి, ఫ్రెండ్లీ కాంపిటీషన్ అనే ముసుగును తొడిగి వదిలేస్తాయా ? అనేది వేచిచూడాలి. తాము ఐక్యంగానే ఉన్నామని కాంగ్రెస్, ఆర్‌జేడీ చెబుతున్నప్పటికీ, తాజా పరిణామాలు ఇండియా కూటమిలో ఏర్పడిన చీలికను అద్దం పడుతున్నాయి.

అధికారిక ప్రకటనలు లేకుండానే నామినేషన్లు
ఓ వైపు అధికార ఎన్‌డీఏ కూటమి సీట్ల సర్దుబాటులో సక్సెస్ అయింది. ఆరు పార్టీలతో కూడిన విపక్ష ఇండియా కూటమిలో మాత్రం ఇందుకు భిన్నమైన పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పటివరకు సీట్ల పంపకాలపై ఇండియా కూటమి నుంచి అధికారిక ప్రకటన ఏదీ వెలువడలేదు.

ఎటువంటి ప్రకటన లేకుండానే, తొలి విడత పోలింగ్ జరిగే 121 స్థానాల్లో 125 మంది అభ్యర్థులను విపక్ష కూటమి పార్టీలు బరిలోకి దింపడం గమనార్హం. ఇండియా కూటమిలోని పార్టీలవారీగా చూస్తే, 72 సీట్లలో ఆర్‌జేడీ, 24 సీట్లలో కాంగ్రెస్, సీపీఐఎంఎల్ 14 సీట్లలో, వీఐపీ 6 సీట్లలో, ఐఐపీ 2 సీట్లలో అభ్యర్థులను నిలబెట్టాయి.

రాహుల్, తేజస్వి సమావేశం రద్దు- 130 సీట్లలో ఆర్‌జేడీ పోటీ
ఇండియా కూటమికి పెద్దదిక్కు ఆర్‌జేడీ పార్టీ. 2020లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ ఆర్‌జేడీ అత్యధికంగా 75 అసెంబ్లీ సీట్లను గెలుచుకుంది. ఇంత కీలకమైన ఆర్‌జేడీ అభ్యర్థుల జాబితాను రిలీజ్ చేయకుండా, నేరుగా వారితో నామినేషన్లు వేయించింది. కూటమిలోని పార్టీల నడుమ లోపించిన సమన్వయానికి ఈ అంశం నిలువెత్తు నిదర్శనం. బిహార్‌లోని మొత్తం 243 సీట్లలో రెండు విడతల్లో పోలింగ్ జరగనుంది. రెండో విడత పోలింగ్ జరగనున్న మిగతా స్థానాల్లోనూ వీలైనన్ని ఎక్కువ చోట్ల అభ్యర్థులను ఆర్‌జేడీ బరిలోకి దింపనుంది. రాష్ట్రంలోని దాదాపు 130 సీట్లలో అభ్యర్థులకు ఆర్‌జేడీ ఇప్పటికే సింబల్స్‌ను పంపిణీ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

2029 ఎన్నికల కోసం కాంగ్రెస్ ప్రిపరేషన్ ?
ఆర్‌జేడీ అగ్రనేత తేజస్వి యాదవ్, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ మధ్య గ్యాప్ పెరిగినందు వల్లే ఇలాంటి పరిణామాలు జరుగుతున్నాయని రాజకీయ పరిశీలకులు అంటున్నారు. ఇటీవలే కోర్టుకు హాజరయ్యేందుకు లాలూ ప్రసాద్, తేజస్వి యాదవ్ దిల్లీకి వెళ్లారు. ఈసందర్భంగా వారిద్దరు రాహుల్ గాంధీని కలవాలని భావించగా, కలవలేకపోయారని చర్చ జరుగుతోంది. నేతలకు లాలూప్రసాద్ యాదవ్ పంపిణీ చేసిన ఆర్‌జేడీ పార్టీ సింబల్స్‌ను వెనక్కి తీసుకునే అంశంపై రాహుల్‌తో చర్చించాలని తేజస్వి భావించినట్లు తెలిసింది. దీనిపై చర్చ జరగకపోవడంతో సింబల్స్ పంపిణీ విషయంలో ఆర్‌జేడీ తన ఇష్టం ప్రకారం ప్రొసీడ్ అవుతోందని అంటున్నారు. కాంగ్రెస్ ఓటు బ్యాంకు ఇప్పటికీ బలహీనంగానే ఉందని, బిహార్‌లో నిజమైన బలం తమ పార్టీకే ఉందని ఆర్‌జేడీ అగ్రనేత తేజస్వి యాదవ్ విశ్వసిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్‌కు మరీ ఎక్కువగా సీట్లు కేటాయించడం సరికాదని ఆయన వాదిస్తున్నారు. కానీ కాంగ్రెస్‌ వాదన మరోలా ఉంది. రాహుల్ గాంధీ యాత్ర వల్ల బిహార్‌లో తాము బలోపేతం అయ్యామని హస్తం పార్టీ అంటోంది. తద్వారా 2029 లోక్‌సభ ఎన్నికల కోసం ఇప్పటినుంచే గ్రౌండ్‌ను కాంగ్రెస్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటోందని పరిశీలకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

ఆర్‌జేడీ 130 : కాంగ్రెస్ 70 : వీఐపీ 35 : వామపక్షాలు 35
నామినేషన్ల ప్రక్రియ చివరి రోజుకు ఒక రోజు ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ తన అభ్యర్థుల తొలి జాబితాను విడుదల చేసింది. తొలి విడత, రెండో విడత ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే 49 మంది అభ్యర్థుల పేర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. నామినేషన్లు దాఖలు చేసిన 20 మంది అభ్యర్థుల పేర్లతో ఒక జాబితాను సీపీఐ (ఎంఎల్) విడుదల చేసింది. ముఖేష్ సాహ్నికి చెందిన వీఐపీ పార్టీ ఆరుగురు అభ్యర్థులను నిలబెట్టింది. మొత్తంగా చూస్తే.. రాష్ట్రంలోని 243 అసెంబ్లీ సీట్లకుగానూ 130 నుంచి 135 చోట్ల ఆర్‌జేడీ, కాంగ్రెస్ 70 సీట్లలో, వీఐపీ 35 సీట్లలో, వామపక్షాలు 35 చోట్ల పోటీ చేయాలని భావిస్తున్నాయి.

కూటమి చీలిక వల్లే 10 సీట్లలో బహిరంగ ఘర్షణ
'సీట్ల పంపకాలపై ఇండియా కూటమిలో నెలల తరబడి చర్చ జరిగింది. కానీ ఏకాభిప్రాయం కుదరలేదు. ఇది చీలికకు నిదర్శనం. కాంగ్రెస్‌కు పెద్దసంఖ్యలో సీట్లు ఇవ్వడాన్ని ఆర్‌జేడీ అగ్రనేత తేజస్వి యాదవ్ వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఈ వివాదం ఇప్పుడు 10 సీట్లలో బహిరంగ ఘర్షణగా మారింది' అని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ రవి ఉపాధ్యాయ తెలిపారు.

'ఆర్‌జేడీ, కాంగ్రెస్, వీఐపీ, సీపీఐ విశ్వాస బంధం బలహీనపడింది'
'విపక్ష ఇండియా కూటమిలోని ఆర్‌జేడీ, కాంగ్రెస్, వీఐపీ, సీపీఐ పార్టీల మధ్య విశ్వాస బంధం బలహీనపడింది. అందుకే 10 స్థానాల్లో ఆ పార్టీలు పరస్పరం తలపడేందుకు అభ్యర్థులను బరిలోకి దింపాయి. ఇది చిన్న విషయమేం కాదు. నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ అయిన అక్టోబరు 20కల్లా ఈ పార్టీలు ఒక ఒప్పందానికి రాకపోతే ఇండియా కూటమి చీలిపోయినట్టే. ఈ అంశం అధికార ఎన్‌డీఏ కూటమికి కలిసొస్తుంది' అని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ సునీల్ పాండే పేర్కొన్నారు.

TAGGED:

INDIA ALLIANCE POLITICS IN BIHAR
CLASH IN MAHAGATHBANDHAN
CLASH IN MAHAGATHBANDHAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

మార్కెట్​లో 'శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.