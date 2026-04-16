దిల్లీ ఎయిర్పోర్టులో ఢీకొన్న స్పేస్జెట్, ఆకాశ విమానాలు
నిలిచి ఉన్న అకాసా విమానాన్ని ఢీకొట్టిన స్పైస్జెట్ విమానం- ఈ ప్రమాదంలో స్వల్పంగా దెబ్బతిన్న రెండు విమానాలు
Published : April 16, 2026 at 5:22 PM IST
SpiceJet Plane Hits : దిల్లీలో ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో గురువారం మధ్యాహ్నం రెండు విమానాలు ఒకదానికొకటి ఢీకొన్నాయి. విమానాశ్రయంలో స్పైస్జెట్ విమానం టాక్సింగ్ చేస్తుండగా, నిలిచి ఉన్న అకాసా విమానాన్ని ఢీకొట్టింది. ఈ స్వల్ప ప్రమాదంలో రెండు విమానాలు దెబ్బతిన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఎవరికీ గాయాలు కాలేదు. దీంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ ప్రమాదం మధ్యాహ్నం సుమారు 2:15 గంటల సమయంలో జరిగింది. ఈ ఘటనపై డీజీసీఏ అధికారులు విచారణ చేపట్టారు.