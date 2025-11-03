ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం: కారును ఢీకొని మరో మూడు వాహనాలపై టిప్పర్ పల్టీ- 9మంది దుర్మరణం
ప్రమాదంలో 9 మంది మృతి- పలువురికి గాయాలు
Published : November 3, 2025 at 3:05 PM IST
Rajasthan Road Accident: రాజస్థాన్ రాజధాని జైపూర్లో సోమవారం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. హర్మారా పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంతంలోని లోహామండి రహదారిపై వేగంగా వస్తున్న టిప్పర్ ఒక కారును బలంగా ఢీకొట్టింది. ఆ కారును ఢీకొట్టిన తర్వాత టిప్పర్ మరో మూడు వాహనాలపై పల్టీ కొట్టింది. దీన్ని బట్టి ఆ టిప్పర్ ఎంత వేగంగా వస్తుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్రమాదంలో తొమ్మిది మంది మరణించారు. పలువురు గాయపడినట్లు తెలుస్తోంది. విషయం తెలిసిన వెంటనే చౌమున్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న ప్రొబేషనరీ ఐపీఎస్ అధికారిణి ఉషా శర్మ సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు.
जयपुर के हरमाडा रोड पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि का दुःखद समाचार अत्यंत व्यथित करने वाला है।— Dr Prem Chand Bairwa (@DrPremBairwa) November 3, 2025
जिला प्रशासन से सतत संवाद कर घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
असीम पीड़ा की इस घड़ी में मैं शोक-संतप्त परिजनों के प्रति गहरी…
विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के लोहा मंडी रोड़ पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना में कई लोगों की जनहानि का दुःखद समाचार अत्यंत पीड़ादायक है।— Diya Kumari (@KumariDiya) November 3, 2025
जिला प्रशासन से संवाद कर घायलों के सर्वोत्तम उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए हैं। असीम दुःख की इस घड़ी में मैं शोक-संतप्त…