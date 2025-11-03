ETV Bharat / bharat

ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం: కారును ఢీకొని మరో మూడు వాహనాలపై టిప్పర్ పల్టీ- 9మంది దుర్మరణం ​​

ప్రమాదంలో 9 మంది మృతి- పలువురికి గాయాలు

Rajasthan Road Accident
Rajasthan Road Accident (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 3, 2025 at 3:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Rajasthan Road Accident: రాజస్థాన్ రాజధాని జైపూర్​లో సోమవారం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. హర్మారా పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంతంలోని లోహామండి రహదారిపై వేగంగా వస్తున్న టిప్పర్ ఒక కారును బలంగా ఢీకొట్టింది. ఆ కారును ఢీకొట్టిన తర్వాత టిప్పర్ మరో మూడు వాహనాలపై పల్టీ కొట్టింది. దీన్ని బట్టి ఆ టిప్పర్ ఎంత వేగంగా వస్తుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్రమాదంలో తొమ్మిది మంది మరణించారు. పలువురు గాయపడినట్లు తెలుస్తోంది. విషయం తెలిసిన వెంటనే చౌమున్‌లో విధులు నిర్వహిస్తున్న ప్రొబేషనరీ ఐపీఎస్ అధికారిణి ఉషా శర్మ సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు.

TAGGED:

DUMPER HIT MAY CARS JAIPUR
TIPPER ROAD ACCIDENT
RAJASTHAN ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

పిగ్గీ బ్యాంకు : పంది బొమ్మే ఎందుకు?

గోధుమపిండితో "గులాబ్​ జామున్​" - జ్యూసీజ్యూసీగా.. సూపర్​ టేస్టీగా !

'మేం 'కొత్త' తింటున్నాం - మా ఇంటికి భోజనానికి రండి' : ఈ పండగ గురించి మీకు తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.