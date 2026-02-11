డాలర్ను రక్షించేందుకు అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందం: లోక్సభలో రాహుల్ గాంధీ
లోక్సభలో బడ్జెట్పై రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యలు
Published : February 11, 2026 at 1:47 PM IST
Rahul Gandhi On Budget :భారత్ సుస్థిరత నుంచి అస్థిరత వైపు వెళ్తున్నామని లోక్సభ ప్రతిక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. యుద్ధాల కాలం ముగిసిందని ప్రధానమంత్రి, జాతీయ భద్రతా సలహాదారు చెబుతున్నారని, కానీ మనం యుద్ధాల కాలంలోకి వెళుతున్నామన్న పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా డాలర్ను రక్షించేందుకు అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందమని అన్నారు. బుధవారం లోక్సభలో కేంద్ర బడ్జెట్పై మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'అమెరికా, చైనా ఈ రెండింటికీ భారత డేటానే అత్యంత కీలకం. అమెరికా సూపర్ పవర్గా కొనసాగాలంటే భారత డేటానే కీలకం. గతంలో అధిక జనాభాను సమస్యగా భావించేవారు. ఇప్పుడు జనాభాయే మన అతి పెద్ద ఆస్తిగా మారింది. ఇటీవల అమెరికా-భారత్ మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరింది. డాలర్ను రక్షించేందుకు ఈ ఒప్పందం దోహదపడుతోంది. కానీ మన డేటాను రక్షించుకునేందుకు ఇండియా చర్యలు తీసుకోలేదు. ఇంధన భద్రత అంశంలోనూ ఒప్పందంలో తగిన చర్యలు తీసుకోలేదు. భారత్, పాక్లను అమెరికా ఒకే గాటన కడుతోంది సమానంగా చూస్తోంది. గతంలో భారత ఉత్పత్తులపై కేవలం 3 శాతం పన్ను ఉండేది. ఇప్పుడు అది 18 శాతం వరకూ వెళ్లింది. అమెరికా దిగుమతులను 46 బిలియన్ డాలర్ల నుంచి 100 బిలియన్ డాలర్లకు పెంచేశారు. 100 బిలియన్ డాలర్ల అమెరికా వస్తువులు కొంటామని భారత్ భరోసా ఇస్తోంది. భారత్కు మాత్రం అమెరికా ఎలాంటి భరోసా ఇవ్వడం లేదు' అని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు.