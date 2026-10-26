వెండి దీపాలపై కమలం ముద్ర- ధనుష్ పొలిటికల్ ఎంట్రీపై తమిళనాట రాజకీయ రగడ
నటుడు ధనుష్ రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నారనే ఊహాగానాలు రాజకీయ ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి. తన అభిమాన సంఘాన్ని 'ధనుష్ నర్పణి ఇయక్కం' పేరుతో పునర్వ్యవస్థీకరించడం, చెన్నై శివార్లలో సభ నిర్వహించడం ఈ చర్చలకు బలం చేకూర్చింది.
Published : October 26, 2026 at 2:30 PM IST
Dhanush Political Entry : తమిళ హీరో ధనుష్ రాజకీయాల్లోకి వస్తారనే ప్రచారం మరోసారి జోరందుకుంది. మహిళా అభిమానులకు ధనుష్ బహుమతిగా ఇచ్చిన వెండి దీపాలపై కమలం గుర్తు కనిపించడంతో తమిళనాడు రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చ నడుస్తోంది. అయితే, ఆ గుర్తుకు రాజకీయాలతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని ధనుష్ నర్పణి ఇయక్కం ప్రతినిధి స్పష్టం చేశారు. చెన్నైలో తోరైపాక్కం సమీపంలోని ఒక ప్రైవేట్ కళాశాలలో నిర్వహించిన సమావేశంలో ధనుష్ తన అభిమాన సంఘం మహిళా విభాగం సభ్యులను కలిశారు. దాదాపు 3వేల మంది మహిళలు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరు కాగా వారితో ధనుష్ ఫొటోలు దిగారు. దీపావళి కానుకగా వారందరికీ వెండి దీపాలను అందజేశారు. వాటిపై BJP ఎన్నికల గుర్తు అయిన కమలం ముద్ర ఉండటంతో రాజకీయంగా హాట్ టాపిక్గా మారింది. అయితే దీపాలపై ఉన్న కమలం గుర్తు తయారీదారుకు చెందిన ముద్ర మాత్రమేనని, దానికి రాజకీయాలకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని ధనుష్ అభిమాన సంఘం స్పష్టం చేసింది.
2,500+ hearts. One beautiful moment. A bond beyond words! 🤍❤️ DHANUSH NARPANI IYAKKAM’S MAGALIR ANI SANDHIPPU 2026. A celebration of love and gratitude, with silver vilakkus gifted to every woman who attended! ✨❤️ @dhanushkraja #DhanushNarpaniIyakkam #MagalirAni #Dhanush https://t.co/ygfOkemGiy— Dhanush Narpani Iyakkam (@Dnarpaniiyakkam) October 25, 2026
ఆపరేషన్ డి!
ఈ వ్యవహారంపై కాంగ్రెస్ సహా కొన్ని పార్టీల వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశమయ్యాయి. తమిళనాడులో కొత్తగా రాజకీయాల్లోకి వస్తున్న వారి వెనుక దిల్లీ పెద్దల హస్తం ఉందని అధికార TVK ఆరోపించింది. విజయ్కి ధనుష్ ఎప్పటికీ నిజమైన పోటీదారు కాలేరని తేల్చిచెప్పింది. మరో సినిమా నటుడిని నమ్ముకుని ప్రజలు మోసపోరని దశాబ్దాల క్షేత్రస్థాయి పరిశ్రమ పోరాటంతో వచ్చిన విజయ్ స్థానం వేరు అని వ్యాఖ్యానించింది. తమిళనాడు కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు బి. మానికం ఠాగూర్ ఈ పరిణామాలపై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. బీజేపీ, RSS వ్యూహాత్మకంగానే తమిళనాడులో రాజకీయ కల్లోలం సృష్టించేందుకు ఓ కొత్త నటుడిని తెరపైకి తెస్తున్నాయని విమర్శించారు. దీన్ని ఆయన "ఆపరేషన్ డి" లేదా "ప్లాన్ సి"గా అభివర్ణించారు. గతంలో రజనీకాంత్ వంటి సినీ దిగ్గజాల ద్వారా బీజేపీ ఇక్కడ బలపడటంలో విఫలమైందని అందుకే ఇప్పుడు మరో ప్రముఖ నటుడిని అడ్డం పెట్టుకుని తమ సిద్ధాంతాలను తమిళనాడులో విస్తరించేందుకు ఈ కుట్ర జరుగుతోందని ఆయన ఆరోపించారు.
More than five hours. 3,000+ women. A moment for every woman. 🤍❤️ #DhanushNarpaniIyakkam 's MAGALIR ANI SANDHIPPU 2026 was a celebration of connection, gratitude, and countless memories that will last a lifetime. ✨Thalaivar @dhanushkraja #EnnamPolVaazhkai #Dhanush https://t.co/CVgX2pcHlF— Dhanush Narpani Iyakkam (@Dnarpaniiyakkam) October 26, 2026
AIADMK ఆహ్వానం
ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఎవరికైనా రాజకీయాల్లోకి వచ్చే హక్కు ఉందని DMK పేర్కొంది. విజయ్ రాజకీయాల్లోకి రాగలిగినప్పుడు ధనుష్ ఎందుకు రాకూడదని ప్రశ్నించింది. AIADMK సైతం ధనుష్ వ్యవహారంలో సానుకూలంగా స్పందించింది. యువతలో ధనుష్కు ఉన్న ఆదరణను అణగారిన వర్గాల గొంతుకగా ఆయన చేసిన సినిమాలను ప్రశంసించింది. పళనిస్వామి నాయకత్వంలో పనిచేయడానికి ముందుకు వస్తే ధనుష్ను పార్టీలోకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తామని పేర్కొంది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో ధనుష్ మౌనం వహిస్తున్నారు. కేవలం అభిమానులను కలుస్తున్నట్టు మాత్రమే చెబుతున్నారు. రాజకీయపరమైన ప్రకటనలకు దూరంగా ఉంటున్నారు.
VIDEO | Chennai: Fans gather outside actor Dhanush's residence ahead of his meeting with members of the Dhanush Fans Club Women's Wing. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/yZ4wOKE4NP— Press Trust of India (@PTI_News) October 25, 2026