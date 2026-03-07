క్రికెట్ ఫ్యాన్స్కు గుడ్ న్యూస్ - టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ కోసం ప్రత్యేక రైలు
అహ్మదాబాద్లో టీ20 ఫైనల్ మ్యాచ్- భారత్ VS న్యూజిలాండ్ మ్యాచ్ను చూడటానికి ఆసక్తి కనబరుస్తున్న క్రికెట్ అభిమానులు- ప్రత్యేక రైలు నడపనున్న రైల్వే శాఖ
Published : March 7, 2026 at 4:32 PM IST
Special Train For World Cup Final: అహ్మదాబాద్ వేదికగా టీ20 వరల్డ్కప్ పైనల్లో టీమిండియా , న్యూజిలాండ్ తలపడబోతున్నాయి. ఆదివారం జరగనున్న ఈ నిర్ణయాత్మక పోరును చూడటానికి క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఫైనల్ మ్యాచ్ను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించడానికి అహ్మదాబాద్ వెళ్లేందుకు సిద్ధమౌతున్నారు క్రికెట్ అభిమానులు. ఈ నేపథ్యంలో అహ్మదాబాద్ వెళ్లే రైల్వే టికెట్లకు భారీ డిమాండ్ పెరిగిపోయింది. మరోవైపు విమాన ఛార్జీలు కూడా పెరిగిపోయాయి. ఈ క్రమంలో భారత రైల్వే ఓ కీలక ప్రకటన చేసింది. ప్రయాణీకుల కోసం దిల్లీ నుంచి సబర్మతికి ప్రత్యేక రైలును నడుపుతున్నట్లు ప్రకటించింది. దీంతో అహ్మదాబాద్ వెళ్లాలనుకునే క్రికెట్ అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ రైలు ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది!
ఇక రైలు విషయానికొస్తే, 04062 నంబర్ గల రైలు శనివారం రాత్రి 11:45 గంటలకు దిల్లీ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి బయలుదేరుతుంది. దిల్లీ కాంట్, గురుగ్రామ్, జైపుర్ వంటి ప్రధాన స్టేషన్లలో ఆగుతుంది. అలాగే, ఆదివారం మధ్యాహ్నం 2:30 గంటలకు సబర్మతి స్టేషన్కు చేరుకుంటుంది. ఈ మేరకు నార్త్ రైల్వే చీఫ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్ హిమాన్షు శేఖర్ ఉపాధ్యాయ్ పేర్కొన్నారు.
సెకండ్, థర్డ్ ఏసీ కోచ్లు కూడా!
ఈ రైలులో మొత్తం 19 కోచ్లు ఏర్పాటు చేశామని రైల్వే అధికారులు పేర్కొన్నారు. ప్రయాణీకుల సౌలభ్యం కోసం సెకండ్, థర్డ్ ఏసీ కోచ్లు కూడా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. సాధారణ రైళ్లలో ఎక్కువ టిక్కెట్లకు బుకింగ్ అవుతున్నందున ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. మరోవైరు టీ 20 ఫైనల్ మ్యాచ్ కారణంగా, అహ్మదాబాద్కు వెళ్లే సాధారణ రైళ్లలో సైతం టిక్కెట్లకు అధిక డిమాండ్ ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
ముందస్తుగా టిక్కెట్ బుక్ చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి
ఈ ప్రత్యేక రైలులో ప్రయాణించేందుకు ముందుగానే టిక్కెట్ బుక్ చేసుకోవాలని రైల్వే అధికారులు ప్రయాణికులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. అదేవిధంగా ప్రయాణ సమయంలో రైల్వే నియమాలను తప్పనిసరి పాటించాలని సూచించారు.