క్రికెట్ ఫ్యాన్స్​కు గుడ్ న్యూస్ - టీ20 వరల్డ్​ కప్​ ఫైనల్ కోసం ప్రత్యేక రైలు

అహ్మదాబాద్​లో టీ20 ఫైనల్​ మ్యాచ్​- భారత్​ VS న్యూజిలాండ్​ మ్యాచ్​ను చూడటానికి ఆసక్తి కనబరుస్తున్న క్రికెట్​ అభిమానులు- ప్రత్యేక రైలు నడపనున్న రైల్వే శాఖ

Special Train For World Cup Final
ETV Bharat Telugu Team

Published : March 7, 2026 at 4:32 PM IST

Special Train For World Cup Final: అహ్మదాబాద్ వేదికగా టీ20 వరల్డ్​కప్ పైనల్​లో టీమిండియా ​, న్యూజిలాండ్ తలపడబోతున్నాయి. ఆదివారం జరగనున్న ఈ నిర్ణయాత్మక పోరును చూడటానికి క్రికెట్​ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఫైనల్ మ్యాచ్​ను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించడానికి అహ్మదాబాద్‌ వెళ్లేందుకు సిద్ధమౌతున్నారు క్రికెట్​ అభిమానులు. ఈ నేపథ్యంలో అహ్మదాబాద్​ వెళ్లే రైల్వే టికెట్లకు భారీ డిమాండ్​ పెరిగిపోయింది. మరోవైపు విమాన ఛార్జీలు కూడా పెరిగిపోయాయి. ఈ క్రమంలో భారత రైల్వే ఓ కీలక ప్రకటన చేసింది. ప్రయాణీకుల కోసం దిల్లీ నుంచి సబర్మతికి ప్రత్యేక రైలును నడుపుతున్నట్లు ప్రకటించింది. దీంతో అహ్మదాబాద్ వెళ్లాలనుకునే క్రికెట్ అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఈ రైలు ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది!

ఇక రైలు విషయానికొస్తే, 04062 నంబర్ గల రైలు శనివారం రాత్రి 11:45 గంటలకు దిల్లీ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి బయలుదేరుతుంది. దిల్లీ కాంట్, గురుగ్రామ్, జైపుర్ వంటి ప్రధాన స్టేషన్లలో ఆగుతుంది. అలాగే, ఆదివారం మధ్యాహ్నం 2:30 గంటలకు సబర్మతి స్టేషన్‌కు చేరుకుంటుంది. ఈ మేరకు నార్త్​ రైల్వే చీఫ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్ హిమాన్షు శేఖర్ ఉపాధ్యాయ్ పేర్కొన్నారు.

సెకండ్​, థర్డ్​ ఏసీ కోచ్​లు కూడా!
ఈ రైలులో మొత్తం 19 కోచ్‌లు ఏర్పాటు చేశామని రైల్వే అధికారులు పేర్కొన్నారు. ప్రయాణీకుల సౌలభ్యం కోసం సెకండ్, థర్డ్​ ఏసీ కోచ్‌లు కూడా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. సాధారణ రైళ్లలో ఎక్కువ టిక్కెట్లకు బుకింగ్ అవుతున్నందున ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. మరోవైరు టీ 20 ఫైనల్ మ్యాచ్​ కారణంగా, అహ్మదాబాద్‌కు వెళ్లే సాధారణ రైళ్లలో సైతం టిక్కెట్లకు అధిక డిమాండ్ ఉందని అధికారులు తెలిపారు.

ముందస్తుగా టిక్కెట్​ బుక్ చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి
ఈ ప్రత్యేక రైలులో ప్రయాణించేందుకు ముందుగానే టిక్కెట్​ బుక్ చేసుకోవాలని రైల్వే అధికారులు ప్రయాణికులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. అదేవిధంగా ప్రయాణ సమయంలో రైల్వే నియమాలను తప్పనిసరి పాటించాలని సూచించారు.

SPECIAL TRAIN FOR T 20 CRIKET
DELHI TO SABARMATI SPECIAL TRAIN
SPECIAL TRAIN FOR T20 FINAL MATCH
CPRO HIMANSHU SHEKHAR UPADHYAY
SPECIAL TRAIN FOR WORLD CUP FINAL

