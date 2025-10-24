శబరిమల బంగారం వివాదం- అసలు దొంగలు వీరే- SIT విచారణలో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి!
బంగారు తాపడాల నుంచి వేరు చేసిన స్వర్ణం- బళ్లారిలోని బంగారు వ్యాపారి గోవర్ధన్కు విక్రయించినట్లు నిర్ధరించిన సిట్
Published : October 24, 2025 at 6:25 PM IST
SIT On Sabarimala Gold Case : శబరిమల అయ్యప్ప దేవాలయంలోని బంగారు తాపడాల కేసులో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం(సిట్) తాజాగా ఈ కేసులో గణనీయమైన పురోగతిని సాధించింది. బంగారు తాపడాల నుంచి వేరు చేసిన స్వర్ణాన్ని బళ్లారిలోని నగల వ్యాపారి గోవర్ధన్కు విక్రయించినట్లు, ప్రధాన నిందితుడు ఉన్నికృష్ణన్ పొట్టి తన వాంగ్మూలంలో వెల్లడించాడు.
అయితే ఈ విషయంపై విచారణ జరిపించడం కోసం నగల వ్యాపారి గోవర్ధన్ను సిట్ తిరువనంతపురంలోని క్రైమ్ బ్రాంచ్ కార్యాలయానికి పిలిపించింది. ఆ విచారణలో ఉన్నికృష్ణన్ పొట్టి దేవస్థానానికి చెందిన బంగారాన్ని తనకు విక్రయించాడని గోవర్ధన్ అంగీకరించాడు. దీంతో కనిపించకుండా పోయిన దాదాపు 476 గ్రాముల బంగారాన్ని తిరిగి రికవరీ చేయాలని దర్యాప్తు బృందం నిర్ణయించింది. అమ్మిన బంగారాన్ని తిరిగి పొందడానికి సిట్ బృందం, ఉన్నికృష్ణన్ పొట్టిని బెంగళూరుకు తీసుకెళ్లింది.
బంగారానికి బదులు రాగి అని నమోదు చేసిన అధికారి!
ఇదిలా ఉండగా ఈ కేసులో సహ నిందితుడిగా ఉన్న దేవస్వం మాజీ పరిపాలన అధికారి బి.మురారి బాబు, 2019లో దేవస్థానం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్గా ఉన్న సమయంలో బంగారానికి బదులు రాగి అని నమోదు చేసినట్లు సిట్ గుర్తించింది. తిరువనంతపురంలోని క్రైమ్ బ్రాంచ్ కార్యాలయంలో సిట్ బృందం ఆయన్ను విచారించగా, ఉద్దేశపూర్వకంగా తాను అలా చేసినట్లు మురారి బాబు అంగీకరించాడు. దీంతో ఆయన్ను రన్నీ ఫస్ట్ క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు ముందు హాజరుపరిచారు. 1998లో విగ్రహాలకు బంగారు పూత పూసినట్లు మురారి బాబుకు ముందే తెలుసునని దర్యాప్తు బృందం తమ నివేదికలో పేర్కొంది. అంతేకాదు మురారి బాబు బంగారు రేకులను అక్రమంగా రవాణా చేయడంలో ఉన్నికృష్ణన్ పొట్టికి సహాయం చేశాడని సిట్ భావిస్తోంది. బంగారు రేకులను రాగిగా నమోదు చేసి, దాదాపు రెండు కిలోల బంగారాన్ని కొట్టేయాలనే మాస్టర్ ప్లాన్లో భాగంగా ఇది చేశారని సిట్ బృందం అనుమానిస్తోంది.
అయితే చంగనస్సేరిలో ఉన్న తన నివాసంలో బుధవారం రాత్రి మురారిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సంబంధిత వర్గాలు వెల్లడించాయి. ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందానికి బాధ్యత వహిస్తున్న ఏడీజీపీ హెచ్.వెంకటేష్ ఆయన్ను విచారించారు. 2019లో శబరిమల నుంచి బంగారు రేకుల అక్రమ రవాణాకు దోహదపడ్డారనే ఆరోపణలతో పాటు, ఇతర కేసుల్లో కూడా నిందితుడిగా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇదిలా ఉండగా దేవస్థానం డిప్యూటీ కమిషనర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్న బి. మురారి బాబును ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు ఇటీవలే సస్పెండ్ చేసింది.
సిట్కు కేరళ హైకోర్టు సూచనలు!
శబరిమల గోల్డ్ వివాదం కేసులో ఏదైనా కుట్ర జరిగిందా? అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేయాలని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందానికి ఇంతకు ముందే కేరళ హైకోర్టు సూచించింది. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు ఉన్ని కృష్ణన్ పొట్టి వెనుక భారీ శక్తులే ఉన్నాయనే అనుమానం వ్యక్తంచేసింది. దర్యాప్తును వేగవంతం చేయాలని జస్టిస్ రాజా విజయరాఘవన్, జస్టిస్ కె.వి.జయకుమార్ల ధర్మాసనం ఆదేశించింది. మరోవైపు దర్యాప్తు గోప్యతను కాపాడేందుకు సుమోటోగా కొత్త పిటిషన్ను నమోదుచేయాలని హైకోర్టు నిర్ణయించింది. ప్రస్తుత పిటిషన్లోని ఉన్నికృష్ణన్ పొట్టి, స్మార్ట్ క్రియేషన్స్ సంస్థలను మినహాయించి, బదులుగా ప్రభుత్వం, దేవస్థానం బోర్డు, పోలీసులను దీనిలో చేర్చాలని ధర్మాసనం స్పష్టంచేసింది. కుట్రలను పూర్తిగా పరిశీలించాలని సిట్ను ఉన్నత న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. ఉన్నికృష్ణన్ పొట్టి ఉద్దేశాలు సరైనవి కాదని, సంబంధిత పత్రాలన్నింటినీ పరిశీలించి తుది నివేదిక సమర్పించాలని సిట్కు సూచించింది.
శబరిమల బంగారం కేసు వెనుక భారీ కుట్ర: హైకోర్టు