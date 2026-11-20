మాట చెప్పే అవకాశం ఇవ్వకుండా గొంతు నొక్కడమూ అణచివేతే : డా.వి.రుక్మిణీరావు
V Rukmini Rao Special Interview : ఆడబిడ్డలకు ధైర్యంగా బతకడం నేర్పాలని రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు గ్రహీత డా.వి.రుక్మిణీరావు అన్నారు. 'ఈటీవీ-ఈటీవీ భారత్'తో స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడారు.
Published : November 20, 2026 at 7:05 AM IST
మహిళల హక్కుల పరిరక్షణ కోసం దాదాపు నాలుగున్నర దశాబ్దాలుగా అలుపెరగకుండా శ్రమిస్తూ, వారి గొంతుకగా నిలిచిన సంఘ సంస్కర్త, సైకాలజిస్ట్ డా.వి.రుక్మిణీరావు. గృహహింస బాధితులను ఆదుకునేందుకు 1981లో స్నేహితురాళ్లతో కలిసి దిల్లీలో సహేలి విమెన్స్ రిసోర్స్ సెంటర్ను ప్రారంభించిన ఆమె, ఆ తర్వాత 'గ్రామ్య రిసోర్స్ సెంటర్ ఫర్ విమెన్'ని ప్రారంభించి తెలంగాణలోని ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలను కార్యక్షేత్రంగా మార్చుకున్నారు. 'సెంటర్ ఫర్ వరల్డ్ సాలిడారిటీ', 'దక్కన్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ' తదితర సంస్థల ద్వారానూ మహిళల భద్రత, సాధికారత, హక్కుల పరిరక్షణకు పాటుపడుతున్న రుక్మిణీరావు 'రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు-2026' అందుకున్న సందర్భంగా 'ఈటీవీ-ఈటీవీ భారత్'తో మాట్లాడారు. "ప్రపంచం ఏఐ యుగంలోకి దూసుకెళ్తున్నా పితృస్వామ్య ఆలోచనల్లో కూరుకుపోయిన మన సమాజంలో మహిళలకు వివక్ష తప్పట్లేదు" అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
"మహిళల్ని కొట్టడం, తిట్టడం, సూటిపోటి మాటలతో వేధించడం, అనుమానిస్తూ అవమానించడం, వంటింటికే పరిమితం చేయడమే అణచివేత కాదు. వారి మనసులోని మాట చెప్పే అవకాశం ఇవ్వకుండా గొంతు నొక్కడమూ అణచివేతే. 'ఆడబిడ్డ ఇంటికి వెలుగు, సమాజానికి వెన్నెముక, దేశానికి భవిష్యత్తు. ఆమె కలలకు రెక్కలు తొడిగితే ఆకాశమే హద్దుగా ఎదుగుతుంది. ఆలోచనలకు విలువిస్తే మొత్తం సమాజాన్నే మార్చేస్తుంది' ఇలాంటి ప్రకటనలు ఉపన్యాసాలకు, కాగితాలకే పరిమితమవుతున్నాయి. మహిళలు అంతరిక్షంలోకి వెళ్లినా ఇంట్లో దెబ్బలు తింటున్నారు. అంతర్జాతీయ సంస్థలకు నేతృత్వం వహిస్తున్నా, నీకిది అవసరమా అన్న ప్రశ్నలు, వివక్ష తప్పడం లేదు."
- సైకాలజిస్ట్ డా.వి.రుక్మిణీరావు
చంపేసి ఆత్మహత్య అనేవారు
1974-75లో దిల్లీలోని నేషనల్ లేబర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో పనిచేసేదాన్ని. అప్పట్లో యువతుల మరణ వార్తలు తరచూ వచ్చేవి. వారి వయసు 19-26 ఏళ్ల లోపే. ఇలా ఎందుకు జరుగుతోందని ఆశ్చర్యమేసేది. నేను, నా స్నేహితురాళ్లు కలిసి వాళ్ల పుట్టింటివారితో, అత్తింటివారితో మాట్లాడేవాళ్లం. ఆత్మహత్య చేసుకుందని, లేకపోతే ఏదో ప్రమాదంలో చనిపోయిందని చెప్పేవారు. పెళ్లయ్యాకే అంత కష్టం ఎందుకొచ్చిందని విచారిస్తే, అవన్నీ అత్తింటివారు చేసిన హత్యలని తేలింది. అప్పుడే గృహహింస నుంచి మహిళల్ని కాపాడాలని నిర్ణయించుకున్నాం.
తలా రూ.10 వేసుకుని సంస్థ ప్రారంభించాం
మాకు సంకల్పం ఉంది కానీ వనరుల్లేవు. అయినా వెనకడుగు వేయలేదు. ఏడుగురు స్నేహితురాళ్లతో కలిసి 1981లో 'సహేలి విమెన్స్ రిసోర్స్ సెంటర్' ప్రారంభించాను. తలా పది రూపాయలు వేసుకొని ఓ చిన్నగదిలో కార్యాలయం ప్రారంభించాం. వచ్చేవారి సంఖ్య క్రమంగా పెరిగింది. ఫుట్పాత్ల మీదే కూర్చుని మాట్లాడేవాళ్లం. ఇలా ఎందరో బాధితులకు సహేలి ద్వారా ధైర్యం ఇచ్చాం. మహిళల రక్షణ చట్టాలను ప్రభుత్వం రూపొందించడంలో కీలకంగా వ్యవహరించాం. ఎట్టకేలకు కేంద్రం దేశవ్యాప్తంగా 'సఖి' సెంటర్లను ప్రారంభించింది. 20 ఏళ్ల క్రితం మా దగ్గర శిక్షణ తీసుకున్నవాళ్లు ఇప్పుడు సఖి సెంటర్లు నడుపుతున్నారు.
ఉత్తరాల్ని ఆమె చనిపోయాక తెచ్చేవారు
"భర్త, అత్తమామలు వేధిస్తున్నారు, హింసిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఉండలేకపోతున్నాను. వచ్చి నన్ను తీసుకెళ్లండి" అంటూ ఆడపిల్లలు రాసిన ఉత్తరాల్ని, ఆమె చనిపోయాక తల్లిదండ్రులు మా దగ్గరకు పట్టుకొచ్చేవారు. ఆడబిడ్డ ఉత్తరం రాసినప్పుడే తల్లిదండ్రులు స్పందిస్తే ఆమె ప్రాణాలు దక్కేవి. అందుకే ముందు తల్లిదండ్రులు మారాలి. అది చెయ్యొద్దు, ఇది చెయ్యొద్దు, పెళ్లయ్యాక అత్తిల్లే నీ ఇల్లు, భర్త కొట్టినా, అత్త తిట్టినా మౌనంగా భరించాలి అని నూరిపోసి వారిని బలహీనుల్ని చేయకూడదు.
గ్రామీణ మహిళల కోసం హైదరాబాద్ వచ్చేశా
పట్టణ మహిళలతో పోలిస్తే గ్రామీణ మహిళల జీవితాలు చాలా భిన్నం. చట్టం, న్యాయం, హక్కుల గురించి వారికి కనీస అవగాహన ఉండదు. వారికి రక్షణ కల్పించాలని దిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్ తిరిగొచ్చాను. నా స్నేహితురాలు పరుచూరి జమునతో కలిసి 'గ్రామ్య రిసోర్స్ సెంటర్ ఫర్ విమెన్'ను ప్రారంభించాను. దీనిద్వారా వందల ఎన్జీవోలకు శిక్షణ ఇచ్చాం.
ఆడబిడ్డల్ని అమ్మి- మేకలు కొనుక్కునేవారు
ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా దేవరకొండలో ఇద్దరు ఆడ శిశువుల్ని చంపేస్తున్నారని అర్ధరాత్రి నాకు ఫోన్ వచ్చింది. అసలు ఆ ఊరెక్కడో కూడా తెలీదు. నేను, జమున అక్కడకు వెళ్లి, వారిని కాపాడాం. కొన్ని తండాల్లో ఆడబిడ్డ పుడితే చంపేసేవాళ్లు. లేకపోతే అమ్మేసి, ఆ డబ్బుతో మేకల్ని కొనుక్కునేవారు. కొన్ని దత్తత ఏజెన్సీల వాళ్లు తల్లిదండ్రుల్ని మభ్యపెట్టి, ఆడ శిశువుల్ని వేరొకరికి దత్తత ఇప్పించేవాళ్లు. అమెరికా, ఐరోపా దేశాల్లో పిల్లలు లేనివారికి 10-20వేల డాలర్లకు శిశువుల్ని విక్రయించేవారు. ఇదే సమస్య మరో పది జిల్లాల్లో ఉందని గుర్తించాం. అదో అంతర్జాతీయ మాఫియాలా నడిచేది.
మమ్మల్ని వేధించారు
ఆ పరిస్థితుల్ని రూపుమాపడానికి గ్రామ్య సంస్థ ద్వారా పెద్ద యుద్ధమే చేశాం. పోలీసుల సహాయం తీసుకున్నాం. తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కల్పించాం. ఎస్సీ, ఎస్టీ వేధింపుల నిరోధక చట్టం కింద కేసులు పెడతామని బెదిరించారు. అర్ధరాత్రులు ఫోన్ చేసి అశ్లీలంగా మాట్లాడేవారు. కానీ మేం బెదరలేదు. మా పోరాటం ఫలితంగా ప్రభుత్వం పిల్లల దత్తత కోసం కొత్త చట్టాల్ని తీసుకొచ్చింది.
20 ఏళ్లుగా బ్రిడ్జ్ స్కూల్
ఉపాధి కోసం వలస వెళ్లేవారు, కుటుంబ కలహాలతో ఒంటరైన ఆడపిల్లలు చదువుకు దూరం కాకూడదని ఓ బ్రిడ్జ్ స్కూల్ నడుపుతున్నాం. ఉచితంగా వసతి కల్పించి స్థానికంగా ఉండే ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో చదివిస్తున్నాం. ఈ స్కూల్ 20 ఏళ్లుగా నడుస్తోంది. అక్కడ ఆశ్రయం పొందినవారు లెక్చరర్లు, స్కూల్ టీచర్లు, హెల్త్ వర్కర్లు అయ్యారు.
ఆ మహిళా రైతు పరిజ్ఞానం అద్భుతం
భారత వ్యవసాయ రంగం 70శాతం మహిళల మీదే ఆధారపడి ఉంది. నాట్లు వేయడం నుంచి కలుపు తీయడం వరకూ అత్యంత కీలకమైన మహిళలకు భూమిపై హక్కు, వారి శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లేవు. మహిళా రైతుల్ని చిరుధాన్యాల సాగు, ప్రకృతి వ్యవసాయం వైపు ప్రోత్సహించడానికి, వారిలో నాయకత్వ లక్షణాలు పెంపొందించడానికి దక్కన్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ ద్వారా కృషిచేస్తున్నాం. ఒకసారి సంగారెడ్డి జిల్లాకు వెళ్లాం. అక్కడ లచ్చమ్మ అనే ఓ మహిళా రైతు 89 రకాల దేశీ విత్తనాల్ని దాచిపెట్టారు. తడుముకోకుండా వాటన్నింటి పేర్లూ చెప్పారు. అలాంటివారు ఎందరో ఉన్నారు. వారికి చదువు లేదు గానీ అద్భుతమైన విజ్ఞానం ఉంది. వారికి శిక్షణ ఇస్తే సమాజంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురావచ్చు.
సేవను గుర్తించినందుకు సంతోషం
రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎన్నో ఏళ్లుగా నిశ్శబ్దంగా చేస్తున్న మా సేవను గుర్తించి ఇంతమందిలో మమ్మల్ని ఎంపికచేయడం ఆనందంగా ఉంది. ఈ గుర్తింపు నా ఒక్కదానికే కాదు. హక్కుల కోసం పోరాడుతున్న మహిళలందరికీ చెందుతుంది. ఇంకా ఎక్కువ పనిచేయడానికి, ముందుకి వెళ్లడానికి మాకు మరింత స్ఫూర్తినిస్తుంది.
ఆ చట్టం స్ఫూర్తిని చూడాలి
మా పోరాటంతో వచ్చిన చట్టాల్లో వరకట్న వేధింపుల నిరోధక చట్టం ఒకటి. చట్టం దుర్వినియోగమవుతోందని అంటున్నారు. కొందరు దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని చట్టాన్ని నిషేధించలేము కదా? ఆ చట్టం నేపథ్యాన్ని, స్ఫూర్తిని, కలిగిన ప్రయోజనాన్ని చూడాలి. ఏ మార్పయినా కుటుంబం నుంచే ప్రారంభం కావాలి. అబ్బాయిలతో సమానంగా అమ్మాయిలనూ చదివించాలి. మంచిచెడుల గురించి అవగాహన కల్పించాలి. ప్రభుత్వం, స్వచ్ఛంద సంస్థలు కలిసి పనిచేస్తే అద్భుతాలు సాధించొచ్చు.
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