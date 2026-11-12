శిర్డీసాయి భక్తులకు ప్రత్యేక సౌకర్యం- గుడి వద్ద రూ.50కే మూడు డిజిటల్ ఫొటోలు- హైదరాబాద్ మేఘనదే బోణీ!
Shirdi Digital Photo Story : శిర్డీ ఆలయ ప్రాంగణంలో అధికారిక ఫొటోగ్రఫీ సేవ ప్రారంభించారు. క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా వెంటనే మూడు ఫొటోలు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని తెలిపారు.
Published : November 12, 2026 at 9:47 AM IST
సాయిబాబా దర్శనం కోసం శిర్డీకి వెళ్లే భక్తులకు అక్కడి యాత్రను గుర్తుండిపోయేలా భద్రపరుచుకునేందుకు ప్రత్యేక సౌకర్యం అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఆలయ ప్రాంగణంలో మొబైల్ ఫోన్ల వినియోగంపై నిషేధం ఉండటంతో భక్తులు తమకు నచ్చిన చోట ఫొటోలు తీసుకోవడం సాధ్యం కాదు. బయట ప్రొఫెషనల్ ఫొటోగ్రాఫర్లతో ఫొటోలు తీయించుకోవాలంటే ఖర్చు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో సాయి బాబా సంస్థాన్ ట్రస్ట్ వినూత్న నిర్ణయం తీసుకుంది. కేవలం రూ.50 విరాళంతో మూడు డిజిటల్ ఫొటోలు అందించే అధికారిక ఫొటోగ్రఫీ సేవను ప్రారంభించింది. ఈ సౌకర్యం ద్వారా భక్తులు తక్కువ ఖర్చుతో శిర్డీ యాత్ర జ్ఞాపకాలను భద్రపరుచుకోవచ్చు.
ఎక్కడెక్కడ ఫొటోలు తీసుకోవచ్చు?
కొత్త ఫొటోగ్రఫీ సేవ కింద ఆలయ ప్రాంగణంతో పాటు గురుస్థాన్ బయట, లెండిబాగ్, మ్యూజియం వెలుపల ఫొటోలు తీసుకునే అవకాశం కల్పించారు. భక్తులు ఈ ప్రదేశాల్లో తమకు నచ్చిన విధంగా ఫొటోలు తీయించుకోవచ్చు. ఇందుకోసం సంస్థాన్ ప్రత్యేకంగా ఒక అధీకృత ఫొటోగ్రాఫర్ను నియమించింది. ఆయన ట్రస్ట్ అందించిన కెమెరాతోనే ఫొటోలు తీస్తారు. ఈ సేవను పొందాలనుకునే భక్తులు ముందుగా ఆలయ ప్రాంగణంలోని విరాళాల కౌంటర్కు వెళ్లాలి. అక్కడ రూ.50 చెల్లించి రసీదు తీసుకోవాలి. అనంతరం గేట్ నంబర్ 3 సమీపంలో ఏర్పాటు చేసిన అధికారిక ఫొటోగ్రఫీ సేవా కేంద్రానికి వెళ్లి ఆ రసీదును చూపించాలి. సిబ్బంది రసీదును పరిశీలించి ధ్రువీకరించిన తర్వాత ఫొటోలు తీస్తారు.
క్యూఆర్ కోడ్తో ఫొటోలు
ఫొటోలు తీసిన వెంటనే భక్తులకు ఒక క్యూఆర్ కోడ్ అందజేస్తారు. దాన్ని మొబైల్ ఫోన్తో స్కాన్ చేయడం ద్వారా తమ మూడు డిజిటల్ ఫొటోలను పొందవచ్చు. ఫొటోల కోసం ప్రత్యేకంగా వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేకుండా, క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా వాటిని వెంటనే పొందేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ విధానంలో ఫొటోలు డిజిటల్ రూపంలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి. ముద్రించిన ఫొటోలను అందించరు. ఆలయ ప్రాంగణంలో మొబైల్ ఫోన్ల వినియోగంపై ఆంక్షలు ఉన్నందున, భక్తులు స్వయంగా ఫొటోలు తీసుకోలేని పరిస్థితి ఉంది. మరోవైపు బయట ఫొటోగ్రాఫర్లను ఆశ్రయిస్తే అధికంగా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ సమస్యలను దృష్టిలో పెట్టుకుని సంస్థాన్ ఈ సేవను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.
తొలి లబ్ధిదారు హైదరాబాద్ భక్తురాలు
ఈ అధికారిక ఫొటోగ్రఫీ సేవను తొలిసారిగా ఉపయోగించుకున్న భక్తురాలిగా హైదరాబాద్కు చెందిన మేఘన నిలిచారు. ఆమె రూ.50 విరాళం చెల్లించి మూడు డిజిటల్ ఫొటోలను పొందారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఆమె తొలి లబ్ధిదారుగా నిలిచారు. ఈ సేవ ప్రారంభమైన రెండు రోజుల్లోనే 900 మందికిపైగా భక్తులు దీనిని వినియోగించుకున్నట్లు సమాచారం. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి శిర్డీకి వచ్చే భక్తులకు ఈ సౌకర్యం మరింత ఉపయోగకరంగా ఉండనుంది. సాధారణంగా యాత్రకు వెళ్లినప్పుడు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి దిగిన ఫొటోలను జ్ఞాపకంగా భద్రపరుచుకోవాలని చాలామంది కోరుకుంటారు. అయితే ఆలయ ప్రాంగణంలో ఫొటోలు తీసుకునే అవకాశం లేకపోవడంతో ఆ కోరిక నెరవేరేది కాదు. ఇప్పుడు సంస్థాన్ అందిస్తున్న సేవతో ఈ అవకాశం లభించనుంది.
సేవను వినియోగించుకోవాలని విజ్ఞప్తి
భక్తులు శిర్డీ యాత్ర జ్ఞాపకాలను అధికారికంగా, సులభమైన పద్ధతిలో భద్రపరుచుకునేందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినట్లు సంస్థాన్ తెలిపింది. అంతేకాకుండా, భక్తులు ఈ ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడం ద్వారా శిర్డీ పుణ్యక్షేత్రం గురించి మరింత మందికి తెలిసే అవకాశం ఉంటుందని భావిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో సాయి బాబా సంస్థాన్ సీఈఓ గోరక్ష గాడీల్కర్ శిర్డీకి వచ్చే భక్తులందరూ కొత్త ఫొటోగ్రఫీ సౌకర్యాన్ని వినియోగించుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. కేవలం రూ.50 విరాళంతో మూడు డిజిటల్ ఫొటోలు పొందే ఈ సేవ భక్తులకు యాత్ర జ్ఞాపకాలను పదిలంగా ఉంచుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోందని ఆయన అన్నారు.
'ఆ సర్టిఫికెట్ చూపించకపోతే శబరిమలలో ట్రాన్స్జెండర్లకు నో ఎంట్రీ'
జగన్నాథుడి సేవతో మహిళల ఆర్థిక స్వావలంబన- 11 మందితో మొదలై 400 మందికి ఉపాధి!