హిందూ సంప్రదాయంలో పెళ్లి చేసుకున్న స్పానిష్ జంట

శివుడుకు జలాభిషేకం చేసి, పుష్కర్​ సరస్సు ఒడ్డున సంప్రదాయంగా వివాహమాడిన విదేశీయులు - హిందూ ఆచారాల ప్రకారం వధువు నుదిటిపై సింధూరం పూసిన వరుడు - దండలు మార్చుకున్న దంపతులు

Spanish Couple Marriage In Pushkar
Spanish Couple Marriage In Pushkar (ETV Bhart)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 18, 2026 at 2:11 PM IST

Spanish Couple Marriage In India : హిందూ సనాతన సంస్కృతి గొప్పతనానికి ఆకర్షితులైన విదేశీయులు భారతీయ సంప్రదాయంలో వివాహాలు చేసుకుంటున్నారు. తాజాగా ఓ స్పానిష్ జంట కూడా వేద మంత్రాల సాక్షిగా వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టింది. ఈ పెళ్లి వేడుక రాజస్థాన్​లోని అజ్​మేర్​లో ఘనంగా జరిగింది.

ఏడేళ్లుగా ప్రేమ బంధంలో
స్పెయిన్‌కు చెందిన కలేరా, రావుల్ గత ఏడు సంవత్సరాలుగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. ఏడేళ్ల క్రితం ఇద్దరి మధ్య ఏర్పడిన పరిచయం ప్రేమగా మారిందని కలేరా చెప్పింది. అప్పటి నుంచి సహ జీవనం చేస్తున్నామని ఉంటున్నామని కలేరా తెలిపింది. అయితే రావుల్ వృత్తిరీత్యా ప్లంబర్​ అని, పని ఒత్తిళ్ల కారణంగా వివాహం చేసుకోలేకపోయామని చెప్పింది. ఒకరినొకరు మరింతగా తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో భారత్ పర్యటనకు రావాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు కలేరా పేర్కొంది.

Spanish Couple Marriage In Pushkar
వివాహం చేసుకుంటున్న స్పానిష్​ దంపతులు (ETV Bharat)

పర్యటనలో భాగంగా కలేరా, రావుల్ ఆధ్యాత్మిక నగరమైన పుష్కర్‌కు చేరుకున్నారు. అక్కడ హిందూ సంప్రదాయంలో జరిగే వివాహాలను చూశారు. ఆ వివాహాలకు వారు ఎంతో ఆకర్షితులయ్యారు. దీంతో పుష్కర్‌లోనే హిందూ సంప్రదాయంలో వివాహం చేసుకోవాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. భారతీయ సంప్రదాయంలోనే వస్త్రాలు ధరించి వేద మంత్రాల మధ్య ఏడడుగులతో వివాహబంధంలోకి అడుగు పెట్టారు. పుష్కర్ పవిత్ర సరస్సులోని కృష్ణ ఘాట్ వద్ద పండితుల వేదమంత్రాల మధ్య వివాహ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. కలెరా నుదిటిపై రావుల్ సింధూరం పెట్టి ఆమెను భార్యగా స్వీకరించాడు. ఆ తర్వాత ఇద్దరూ ఒకరి మెడలో ఒకరు దండలు వేసుకున్నారు.

పురోహితుడు ఏం అన్నారటే!
పుష్కర్​ దర్శనార్థం ఇక్కడుకు వచ్చారని వివాహాన్ని జరిపించిన పండితుడు లఖన్ పరాశర్ తెలిపారు. ఇక్కడి హిందూ సంప్రదాయ వివాహాల పట్ల ఆకర్షితులైన వారు, పెళ్లి చేసుకోవాలనే తమను సంప్రదించినట్లు చెప్పారు. ముందుగా పుష్కర్ సరస్సుకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించామని, అనంతరం మహాదేవునికి జలాభిషేకం చేసినట్లు వివరించారు. ఆ తర్వాత వేదమంత్రాల మధ్య విధివిధానాల ప్రకారం వివాహం జరిపించామని తెలిపారు. సప్తపదులు తీసుకుంటూ హిందూ సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూ ఒకటయ్యారని చెప్పారు.

భారతీయ సంప్రదాయంలో వివాహం చేసుకున్న ఉక్రెయిన్​ జంట
గతేడాది ఉక్రెయిన్​కు చెందిన ఓ జంట కూడా భారతీయ సంప్రదాయంలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. స్టానిస్టేవ్(72) అనే వ్యక్తి అన్​హెలీనా(27) అనే యువతితో నాలుగేళ్లుగా కలిసి జీవిస్తున్నాడు. పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అయితే భారతీయ సంస్కృతిపై ఉన్న అభిమానంతో హిందూ సంప్రదాయ పద్ధతిలో పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అందుకోసం భారత్‌లో పెళ్లిళ్లు నిర్వహించే ఓ సంస్థను వారు సంప్రదించారు. సంస్థకు నిర్వహకులు రోహిత్, దీపక్ భారతీయ సంప్రదాయంలో జరిగే పెళ్లి గురించి కొన్ని వీడియోలు పంపించారు. వాటితోపాటు వివాహ వేడుకకు ఆ సంస్థ మూడు ప్రాంతాలను వారికి సూచించారు. వీడియోల ఆధారంగా ఉక్రెయిన్ జంట జోధ్​పుర్‌ ఎంచుకుంది.

మొదట దిల్లీకి చేరుకున్న వారి బంధుమిత్రులు అక్కడి నుంచి జోధ్​పుర్​లో పెళ్లి జరిగే కోటకు చేరుకున్నారు. బుధవారం వివాహ వేడుకలు ప్రారంభమవ్వగా వరుడు, వధువు సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి పూజా క్రతువులో పాల్గొన్నారు. వేద మంత్రాల మధ్య ఏడడుగులతో వివాహబంధంలోకి అడుగు పెట్టారని ఈ వివాహాన్ని చేసిన సంస్థ నిర్వాహకులు తెలిపారు.

'ఈ జంట భారతీయ సంప్రదాయ వస్త్రాలు ధరించారు. భారతీయ సంగీతంతో నృత్యం చేశారు. వరుడు అచ్కన్, తలపాగా, కలంగి, తుర్రా ధరించి గుర్రంపై పెళ్లి మండపనికి వచ్చాడు. వరుడికి తిలకం (పవిత్ర దారం) ఇచ్చి, ఆపై దండలు మార్చుకున్నారు. అనంతరం మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య పెళ్లి పూర్తి అయ్యింది. వరుడు వధువుకు మంగళసూత్రం కట్టి, సింధూరం వేశాడు' అని సంస్థ నిర్వహకుడు రోహిత్ తెలిపాడు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

