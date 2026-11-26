'వారికి ఏటా 40 వేల పింఛను- పట్టభద్రులకు నెలకు రూ. 5వేల నిరుద్యోగభృతి'- SP ఎన్నికల మేనిఫెస్టో విడుదల
UP Election 2027 SP Manifesto : ఉత్తర్ప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో సమాజ్వాదీ పార్టీ అధినేత అఖిలేశ్ యాదవ్ మేనిఫెస్టో విడుదల చేశారు.
Published : November 26, 2026 at 6:15 PM IST
యువత, రైతులు, మహిళలు, బీసీ, దళితులు, మైనారిటీల లక్ష్యంగా సమాజ్వాదీ పార్టీ వరాల జల్లు కురిపించింది. అధికారంలోకి వచ్చాక ఐదేళ్లలో 25 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలతో పాటు 2 నుంచి 3 కోట్ల మంది యువతకు ఉపాధి కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చింది. నిర్ణీత గడువులోగా పారదర్శకంగా నియామకాలు చేపట్టేందుకు వార్షిక జాబ్ క్యాలెండర్ను విడుదల చేస్తామని తెలిపింది. ప్రతి గ్రాడ్యుయేట్కు ఉద్యోగ అవకాశాలతో పాటు ఉపాధి ఆధారిత నైపుణ్యాభివృద్ధికి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తామని ఎస్పీ అధ్యక్షుడు అఖిలేశ్ యాదవ్ తెలిపారు. పట్టణ ప్రాంత యువత కోసం పట్టణ ఉపాధి హామీ చట్టం తీసుకొస్తామని వెల్లడించారు. 23 పంటలు సహా పాలకు కనీస మద్దతు ధరను నిర్ణయించి దానికి చట్టబద్ధత కల్పిస్తామని చెప్పారు.
చెరకు రైతులకు 24 గంటల్లోగా బకాయిలు చెల్లించేందుకు 15 వేల కోట్లతో ప్రత్యేక నిధిని ఏర్పాటు చేస్తామని, గ్రామీణ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి1.5 లక్షల కోట్లు వెచ్చిస్తామని అఖిలేశ్ వివరించారు. వృద్ధులు, కార్మికులు, మహిళా శ్రామికులు, చేతివృత్తుల వారికి ఏటా 40 వేల పింఛను అందిస్తామని ప్రకటించారు. మహిళలు, పేదల కోసం సమాజ్వాదీ క్యాంటీన్ల ద్వారా 5 రూపాయలకే భోజనం అందిస్తామని తెలిపారు. కులగణన చేపట్టి అన్ని వర్గాల అభివృద్ధికి విధానాలు రూపొందిస్తామన్నారు. 50 కోట్ల వరకు విలువైన ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టుల్లో దళితులు, మైనారిటీలు, వెనకబడిన తరగతి వర్గాలకు 50 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఆర్థికంగా వెనకబడిన వర్గాలకు చెందిన విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను అందించేందుకు కృషి చేస్తామని అఖిలేశ్ యాదవ్ పేర్కొన్నారు.