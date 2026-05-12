సైకిల్‌పై ఆఫీసులకు SP, ASP- ప్రధాని మోదీ ఇంధన ఆదా పిలుపునకు స్పందన

ఇంధన ఆదాకు కబీర్‌ధామ్ జిల్లా ఎస్పీ, ఏఎస్‌పీ చొరవ- సైకిళ్లపై ఆఫీసులకు రావడంతో సిబ్బంది అవాక్కు- సిబ్బంది వారానికి ఒక్కసారైనా సైకిల్‌పైనే రావాలి : ఎస్పీ

SP and ASP Arrive at Office on Bicycles
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 12, 2026 at 8:35 PM IST

POLICE OFFICERS RESPONSE TO PMs CALL : పోలీసు ఉన్నతాధికారుల రాకపోకలు అంటే హడావుడి ఉంటుంది. పెద్దపెద్ద వాహనాల్లో వాళ్లు రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. కానీ ఓ జిల్లా ఎస్పీ, అదనపు సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (ఏఎస్‌పీ) సైకిళ్లపై తమ కార్యాలయాలకు చేరుకున్నారు. దీన్ని చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. ఇంతకీ ఎక్కడ ? ఎవరా అధికారులు ? వాళ్లు సైకిళ్లపై ఆఫీసులకు ఎందుకు వచ్చారు ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

పోలీసు సిబ్బంది అవాక్కు
పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో అమెరికా - ఇరాన్ సైనిక ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ తరుణంలో ఇంధన పొదుపు చర్యలను పాటించాలంటూ దేశ ప్రజలకు మే 10న హైదరాబాద్ వేదికగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ పిలుపునిచ్చారు. పెట్రోలు, డీజిల్‌‌లను పొదుపుగా వినియోగించాలని దేశ పౌరులను ఆయన కోరారు. ప్రధాని పిలుపునకు ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని పోలీసు అధికార వర్గాలు బాధ్యతాయుతంగా స్పందించాయి. ఈ రాష్ట్రంలోని కబీర్‌ధామ్ జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయం కవర్ధా పట్టణంలో ఉంది.

సైకిల్​పై స్టేషన్​కు వస్తున్న ఎస్పీ

ఇక్కడే ఒకే చోట జిల్లా ఎస్పీ, ఏఎస్‌పీ ఆఫీసులు ఉన్నాయి. ఈ జిల్లా ఎస్పీ ధర్మేంద్ర సింగ్, ఏఎస్‌పీ పుష్పేంద్ర సింగ్ బఘేల్ రోజూ పెద్ద వాహనాల్లో కార్యాలయాలకు వస్తుంటారు. కానీ వారిద్దరు మంగళవారం ఉదయం సైకిళ్లపై తమ ఆఫీసులకు చేరుకున్నారు. దీన్ని చూసి అక్కడున్న పోలీసు సిబ్బంది అంతా అవాక్కయ్యారు. ఇంధనాన్ని ఆదా చేసే దేశ ప్రయత్నాలకు సహకరించేందుకే ఈవిధంగా సైకిళ్లపై ఆఫీసుకు వచ్చామని ఎస్పీ, ఏఎస్‌పీ చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీఎస్పీ సంజయ్ ధ్రువ్‌ సహా పోలీస్ శాఖ అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

సిబ్బంది వారానికి ఒక్కసారైనా సైకిల్‌పై రావాలి
'కబీర్‌ధామ్ జిల్లాలోని పోలీసు అధికారులు, సిబ్బంది అందరూ వారానికి కనీసం ఒక్కసారైనా సైకిల్‌పై లేదా నడిచి కార్యాలయానికి రావాలి. కార్యాలయ పరిసరాల్లోనే నివసించే ఉద్యోగులు తమ డ్యూటీ ప్లేస్‌కు నడిచి రావాలి. తద్వారా వాహనాల అనవసర వినియోగాన్ని నివారించాలి. పెట్రోలు, డీజిల్‌లను ఆదా చేయాలి' అని ఎస్పీ ధర్మేంద్ర సింగ్ కోరారు.

సైకిల్​పై స్టేషన్​కు వెళ్తున్న ఏఎస్పీ
దేశ ప్రజలకు ప్రధాని మోదీ చేసిన సూచనలివీ
  • వ్యక్తిగత వాహనాల కంటే మెట్రో రైళ్లు, ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు, ఇతర ప్రజా రవాణా వ్యవస్థలను ఎక్కువగా ఉపయోగించాలని ప్రధాని కోరారు.
  • ఆఫీసులకు లేదా ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లేటప్పుడు ఒకే వాహనంలో స్నేహితులు లేదా సహోద్యోగులతో కలిసి ప్రయాణించడం ద్వారా ఇంధనాన్ని ఆదా చేయొచ్చని సూచించారు.
  • తక్కువ దూరాలకు వెళ్ళేటప్పుడు వాహనాలను వాడకుండా సైకిళ్లను ఉపయోగించాలని లేదా నడిచి వెళ్లాలని మోదీ పిలుపునిచ్చారు.
  • సాధ్యమైన చోట కంపెనీలు తమ ఉద్యోగులకు ఇంటి నుండి పని చేసే వెసులుబాటు కల్పించాలని, తద్వారా రోజువారీ ప్రయాణ అవసరాలు తగ్గి ఇంధనం ఆదా అవుతుందని ప్రధాని పేర్కొన్నారు.
  • భౌతిక సమావేశాల కంటే వీడియో కాన్ఫరెన్సుల ద్వారా చర్చలు జరపాలని మోదీ సూచించారు.
  • ప్రజలు క్రమంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వైపు మళ్లడం వల్ల ముడి చమురు దిగుమతులపై భారం తగ్గుతుందని ప్రధాని గుర్తుచేశారు.
  • దేశంలో ప్రస్తుతం ఇంధన కొరత లేనప్పటికీ, దాన్ని పొదుపుగా వినియోగించడం ఆర్థికంగా మనల్ని నిస్సందేహంగా బలోపేతం చేస్తుందని ప్రధానమంత్రి స్పష్టం చేశారు.
  • విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని కాపాడేందుకు అనవసరమైన విదేశీ ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలని మోదీ కోరారు.
  • ఈ సూచనలు కేవలం ప్రభుత్వ ఆదేశాలు మాత్రమే కాదని, దేశ ఆర్థిక భద్రత దృష్ట్యా ప్రతి పౌరుడి జాతీయ బాధ్యత అని ప్రధాని మోదీ స్పష్టం చేశారు.
  • భారతదేశం వంట నూనెల దిగుమతిపై భారీగా ఖర్చు చేస్తోందని, అందుకే వంట నూనె వినియోగాన్ని 10% వరకు తగ్గించుకోవాలని ప్రధాని విజ్ఞప్తి చేశారు.
  • రైతులు రసాయన ఎరువుల వినియోగాన్ని 50% వరకు తగ్గించి, సహజ సాగు వైపు మళ్లాలని మోదీ కోరారు.
  • రోజూ వాడే వస్తువుల (చెప్పులు, బ్యాగులు వంటివి) విషయంలో 'మేడ్ ఇన్ ఇండియా' వస్తువులకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని, దీనివల్ల స్థానిక పరిశ్రమలు బలపడతాయని ప్రధాని పిలుపునిచ్చారు

