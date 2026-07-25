మూడు కొత్త యాప్స్ తీసుకొచ్చిన దక్షిణ రైల్వే- వాటి ఉపయోగాలు ఇవే!
e-TSR, RBMS, DOST పేర్లతో మూడు డిజిటల్ యాప్స్ను ఆవిష్కరించిన సదరన్ రైల్వే- రైలు సిగ్నల్ రికార్డులు, బ్లాక్ అనుమతులు, ట్రాక్ సిబ్బంది భద్రత ఇక పూర్తిగా డిజిటల్ విధానంలో!
Published : July 25, 2026 at 5:24 PM IST
Railway New Apps : రైల్వే కార్యకలాపాలను మరింత సురక్షితంగా, సమర్థవంతంగా మార్చే దిశగా దక్షిణ రైల్వే కీలక అడుగు వేసింది. తన సొంత సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో రూపొందించిన మూడు కొత్త డిజిటల్ యాప్స్ను సదరన్ రైల్వే ప్రారంభించింది. e-TSR (ఎలక్ట్రానిక్ ట్రైన్ సిగ్నల్ రిజిస్టర్), RBMS (రైల్వే బ్లాక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్), DOST (డెలివరింగ్ ఆక్యుపేషనల్ సేఫ్టీ ఆన్ ట్రాక్) పేర్లతో రూపొందించిన ఆ యాప్స్ను చెన్నైలోని సౌత్ రైల్వే ప్రధాన కార్యాలయంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో జనరల్ మేనేజర్ ఆర్.ఎన్.సింగ్ ఆవిష్కరించారు.
రైల్వేలో రోజువారీ నిర్వహించే కీలక భద్రతా ప్రక్రియలను పూర్తిగా డిజిటల్ విధానంలోకి తీసుకురావడమే ఆ యాప్స్ ప్రధాన లక్ష్యంగా అధికారులు తెలిపారు. రైళ్ల సిగ్నల్ రికార్డులు నమోదు చేయడం, ఇంజినీరింగ్ పనుల కోసం బ్లాక్ అనుమతులు మంజూరు చేయడం, ట్రాక్లపై పనిచేసే సిబ్బంది భద్రతను పర్యవేక్షించడం వంటి అంశాలు ఇకపై ఈ యాప్స్ ద్వారా జరగనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన సదరన్ రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ ఆర్ఎన్.సింగ్, సాంకేతికత అనేది కేవలం ఆధునికీకరణకే పరిమితం కాకుండా, క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందికి ఉపయోగపడేలా ఉండాలని అన్నారు. సిబ్బంది పనిని సులభతరం చేయడం, మానవ తప్పిదాలను తగ్గించడం, ప్రాణ భద్రతను పెంపొందించడం లక్ష్యంగా ఆ యాప్స్ను రూపొందించినట్లు వెల్లడించారు.
e-TSR యాప్ ప్రత్యేకతలు
రైల్వే స్టేషన్లలో ఇప్పటివరకు ట్రైన్ సిగ్నల్ రిజిస్టర్లను కాగితాలపై నిర్వహించే పద్ధతి అమలులో ఉంది. e-TSR యాప్ ద్వారా ఈ విధానాన్ని పూర్తిగా డిజిటల్గా మార్చనున్నారు. రైళ్ల రాకపోకలకు సంబంధించిన వివరాలు ఆటోమేటిక్గా నమోదు కావడంతో పాటు, సమయాన్ని కూడా సిస్టమ్ స్వయంగా భద్రపరుస్తుంది. దీంతో కాగితాల వినియోగం తగ్గడమే కాకుండా, మానవ తప్పిదాలు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. భవిష్యత్తులో అన్ని రకాల రైలు నిర్వహణ వ్యవస్థలతో ఈ యాప్ అనుసంధానం కానుంది. దీంతో రైల్వే కార్యకలాపాల్లో మరింత పారదర్శకత, వేగం పెరగనుంది.
RBMSతో పూర్తిగా పేపర్లెస్ వ్యవస్థ
రైల్వేలో ఇంజినీరింగ్, విద్యుత్, సిగ్నల్, టెలికమ్యూనికేషన్ పనుల కోసం ట్రాక్పై తాత్కాలికంగా రైళ్ల రాకపోకలను నిలిపివేయడానికి బ్లాక్ అనుమతులు అవసరం అవుతాయి. ప్రస్తుతం వీటిలో పలు ప్రక్రియలు మాన్యువల్గా జరుగుతున్నాయి. RBMS యాప్ ద్వారా బ్లాక్ కోసం దరఖాస్తు చేయడం నుంచి, అనుమతి, పొడిగింపు, రద్దు, పనులు పూర్తయినట్లు నమోదు చేసే వరకు అన్ని ప్రక్రియలు పేపర్లెస్ విధానంలో జరుగుతాయి. ఈ యాప్లో ప్రత్యేక డ్యాష్బోర్డులు, ఓటీపీ ఆధారిత ధ్రువీకరణ, పనితీరు నివేదికలు, జియో ఫీచర్లు వంటి సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. అంతేకాకుండా, ఈ యాప్ను e-TSRతో అనుసంధానం చేయడం ద్వారా రైల్వే అధికారులు ఒకే వేదికపై పలు వివరాలను తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో సమన్వయం మెరుగుపడి, నిర్ణయాలు వేగంగా తీసుకునే వీలు కలుగుతుందని సదరన్ రైల్వే తెలిపింది.
ట్రాక్ సిబ్బందికి రక్షణగా DOST
రైల్వే ట్రాక్లపై పనిచేసే సిబ్బంది భద్రత కోసం DOST యాప్ను ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. ఆ యాప్ సిగ్నల్ వ్యవస్థ నుంచి రైళ్ల కదలికలకు సంబంధించిన రియల్టైమ్ సమాచారాన్ని సేకరిస్తుంది. అదే సమయంలో, క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది జీపీఎస్ లొకేషన్ను గుర్తిస్తుంది. రైలు సమీపిస్తున్న సమయంలో ముందుగానే పసుపు, ఎరుపు రంగుల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేయడం ఆ యాప్ ప్రత్యేకత. అంతేకాకుండా, శబ్దం, కాంతి, వైబ్రేషన్, పలు భాషల్లో వాయిస్ అలర్ట్లు, అత్యవసర SOS సదుపాయం వంటి భద్రతా ఫీచర్లను కూడా ఇందులో అందుబాటులో ఉంచారు.
దీంతో ట్రాక్లపై పనిచేసే ఉద్యోగులు ప్రమాదాలను ముందుగానే గుర్తించి అప్రమత్తం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా రద్దీ మార్గాల్లో పనిచేసే ట్రాక్ మెయింటెనెన్స్ సిబ్బందికి ఆ యాప్ ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. మూడు యాప్స్ అమల్లోకి రావడం ద్వారా రైల్వే ఉద్యోగుల భద్రత మరింత మెరుగుపడటంతో పాటు, మాన్యువల్ పనిభారం కూడా తగ్గనుంది. రియల్టైమ్ సమాచారంతో వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం పెరగనుంది. స్టేషన్ మేనేజర్లు, కంట్రోలర్లు, ఇంజినీరింగ్, సిగ్నల్, టెలికమ్యూనికేషన్, ట్రాక్ నిర్వహణ సిబ్బంది ఆ యాప్స్ వల్ల నేరుగా ప్రయోజనం పొందనున్నారు.
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