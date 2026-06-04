గుడ్ న్యూస్: కేరళను తాకిన నైరుతి రుతుపవనాలు- తెలుగు రాష్ట్రాల్లోకి ప్రవేశం ఎప్పుడంటే?
కేరళలోని 3 జిల్లాలకు ఆరెంజ్ వార్నింగ్ జారీ చేసిన ఐఎండీ
Southwest Monsoon (Etv Bharat)
Published : June 4, 2026 at 12:06 PM IST
Southwest Monsoon Enters India : నైరుతి రుతుపవనాలు కేరళ తీరాన్ని తాకాయి. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం రుతుపవనాలు కొన్నిరోజుల ఆలస్యంగా దేశంలోకి ప్రవేశించాయి. దీంతో కేరళలోని 3 జిల్లాలకు ఐఎండీ ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. రుతుపవనాల ప్రభావం తమిళనాడులోనూ కనిపిస్తోంది. అయితే రుతుపవనాలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోకి ప్రవేశించేందుకు మరో వారం రోజుల సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది.