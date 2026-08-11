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ఎయిరిండియా ఫ్లైట్ పైలట్‌కు డ్రగ్స్ టెస్ట్‌లో పాజిటివ్- 300 అడుగుల కిందకు పడ్డ ఘటనపై దర్యాప్తు

ఎయిరిండియా విమాన పైలట్‌కు డ్రగ్స్​ పాజిటివ్- ఆగస్టు 4న గాల్లోనే 300 అడుగుల ఎత్తు తగ్గిన విమానం- ఘటనలో 20 మంది ప్రయాణికులు, నలుగురు క్యాబిన్ సిబ్బందికి గాయాలు

Phuket Delhi Air India Flight Turbulence
ఎయిరిండియా ఫ్లైట్ ఫైల్ ఫొటో (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2026 at 8:05 PM IST

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Phuket Delhi Air India Flight Turbulence : పుకెట్- దిల్లీ వెళ్తున్న ఎయిరిండియా విమానంలో చోటుచేసుకున్న తీవ్ర కుదుపుల ఘటనపై దర్యాప్తు కొనసాగుతున్న వేళ, కీలక విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆగస్టు 4న గాల్లో అకస్మాత్తుగా సుమారు 300 అడుగుల కిందకు పడిపోయిన AI2379 విమానానికి పైలట్‌గా వ్యవహరించిన వ్యక్తికి నిర్వహించిన డ్రగ్స్ నిర్ధరణ పరీక్షలో మారిజువానా (గంజాయి) వినియోగం ఉన్నట్లు తేలిందని అధికార వర్గాలు మంగళవారం వెల్లడించాయి. అయితే ఆ పరీక్ష ఫలితం మాత్రమే విమానం ఎత్తు తగ్గడానికి కారణమని ఇప్పుడే నిర్ధరించలేమని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

ఆగస్టు 4న ఫుకెట్ నుంచి దిల్లీకి బయలుదేరిన ఎయిర్ ఇండియా AI2379 విమానం గాల్లో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా సుమారు 300 అడుగుల కిందకు పడిపోయింది. అనంతరం విమానం తిరిగి స్థిరపడింది. ఎలాంటి ప్రమాదం లేకుండా దిల్లీలో సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయింది. విమానంలో 137 మంది ప్రయాణికులు, ముగ్గురు శిశువులు సహా మొత్తం 137 మంది ప్రయాణికులు, ఇద్దరు పైలట్లు, ఆరుగురు క్యాబిన్ సిబ్బంది ఉన్నారు.

ఆ ఘటనలో తొలుత 17 మంది గాయపడినట్లు సమాచారం వెలువడింది. తాజాగా ఏఏఐబీ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, 20 మంది ప్రయాణికులు, నలుగురు క్యాబిన్ సిబ్బంది గాయపడ్డారు. విమానం ఒక్కసారిగా ఎత్తు తగ్గడంతో ప్రయాణికులు, సిబ్బంది ఒక్కసారిగా కుదుపునకు గురయ్యారు. ఘటనను తీవ్ర విమానయాన ఘటనగా పరిగణించిన అధికారులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. విమానంలోని ఇద్దరు పైలట్లకు నిబంధనల ప్రకారం సైకోయాక్టివ్ సబ్‌స్టెన్స్ స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు నిర్వహించారు.

పైలట్‌కు తొలుత అనుమానాస్పద ఫలితం
ఫ్లైట్ కమాండర్‌కు నిర్వహించిన ప్రాథమిక పరీక్షలో మరింత నిర్ధరణ అవసరమయ్యే ఫలితం వచ్చింది. దీంతో అతడి నమూనాలను ల్యాబ్​కు పంపారు. ఆగస్టు 9న పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ ఆ విషయాన్ని వెల్లడించింది. తాజాగా నిర్వహించిన నిర్ధరణ పరీక్షలో పైలట్ మారిజువానా వినియోగించినట్లు తేలిందని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. దర్యాప్తు, పరీక్షల ప్రక్రియ పూర్తయ్యే వరకు విమానంలోని ఇద్దరు సిబ్బందిని ఇప్పటికే డీజీసీఏ రోస్టర్ నుంచి తప్పించింది. ఆ అంశంపై అధికారిక దర్యాప్తు పూర్తయ్యే వరకు ఎలాంటి తుది నిర్ణయానికి రావద్దని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

ఎయిరిండియా సీఈవో భేటీ
అదే సమయంలో ఎయిరిండియా సీఈవో, ఎండీ క్యాంప్‌బెల్ విల్సన్ మంగళవారం దిల్లీలో పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ, డీజీసీఏ ఉన్నతాధికారులను కలిశారు. ఎయిరిండియా నుంచి సీనియర్ అధికారులు కూడా ఆ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. మీటింగ్ పూరైన తర్వాత క్యాంప్‌బెల్ విల్సన్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, దర్యాప్తు పురోగతిపై మంత్రిత్వ శాఖకు సమాచారం అందించేందుకే సమావేశం జరిగినట్లు తెలిపారు. దర్యాప్తు స్థితిగతులను వివరించామని, తదుపరి వివరాలను పౌర విమానయాన మంత్రి వెల్లడిస్తారని చెప్పారు.

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