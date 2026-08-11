అరుణాచల్ను చైనా మెల్లగా ఆక్రమిస్తోందా? సరిహద్దు భద్రతపై ఆర్మీ, ఐటీబీపీ అప్రమత్తం- కేంద్రం క్లారిటీ
అరుణాచల్ప్రదేశ్లో చైనా నెమ్మదిగా భూభాగాన్ని ఆక్రమిస్తోందన్న ప్రచారాన్ని ఖండించిన భద్రతా వర్గాలు- సరిహద్దును నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్న ఆర్మీ, ఐటీబీపీ
Published : August 11, 2026 at 10:18 PM IST
Arunachal Pradesh China Enroachment : అరుణాచల్ప్రదేశ్లో చైనా నెమ్మదిగా భూభాగాన్ని ఆక్రమిస్తోందంటూ సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించింది. రాష్ట్రంలో చైనా స్లో ఎన్క్రోచ్మెంట్ చేస్తోందన్న ఆరోపణల్లో వాస్తవం లేదని భద్రతా వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి. సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో భారత సైన్యం, ఇండో-టిబెటన్ బోర్డర్ పోలీస్ (ఐటీబీపీ) పూర్తి అప్రమత్తతతో ఉన్నాయని తెలిపాయి. సరిహద్దును ఆధిపత్యంలో ఉంచడం, చైనా కదలికలను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించడం, అవసరమైన చోట వాటిని అడ్డుకోవడం కోసం బలగాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నాయి.
సౌత్ టిబెట్ అంటూ చైనా వాదనలు
అరుణాచల్ప్రదేశ్పై చైనా చాలాకాలంగా హక్కులు ఉన్నాయంటూ వాదిస్తోంది. ఆ రాష్ట్రాన్ని సౌత్ టిబెట్గా పేర్కొంటోంది. 1960లో జరిగిన సరిహద్దు చర్చల్లోనూ చైనా ఇదే వాదనను ముందుకు తెచ్చింది. అప్పట్లో అరుణాచల్ప్రదేశ్లోని సుమారు 69 వేల చదరపు కిలోమీటర్ల భూభాగంపై హక్కు ఉందని చైనా పేర్కొన్నట్లు భద్రతా వర్గాలు తెలిపాయి. అయితే చైనా వాదనలను భారత్ ఎప్పటికప్పుడు తిరస్కరిస్తూనే ఉంది. అరుణాచల్ప్రదేశ్ భారత్లో అంతర్భాగమని, దానిపై ఎలాంటి సందేహాలకు తావులేదని స్పష్టం చేస్తోంది. ఈ విషయాన్ని చైనా ప్రభుత్వానికి పలుమార్లు తెలియజేసినట్లు కేంద్రం చెబుతోంది.