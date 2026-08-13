కేంద్రం ఆదేశాలతో పోలీసులు మా కుటుంబాన్ని వేధిస్తున్నారు : సీజేపీ కో కన్వీనర్ సౌరవ్ దాస్
కేంద్రం, పుదుచ్చేరి ప్రభుత్వంపై కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నేత సౌరవ్ దాస్ ఆరోపణలు- భయపెట్టి తన గొంతు నొక్కలేరంటూ వ్యాఖ్య
Published : August 13, 2026 at 11:13 AM IST
Saurav Das On Pondicherry Police : కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) కో కన్వీనర్ సౌరవ్ దాస్ కేంద్రం, పుదుచ్చేరి ప్రభుత్వం, అక్కడి పోలీసులపై చేసిన కామెంట్స్ రాజకీయ దుమారాన్ని రేపుతున్నాయి. పుదుచ్చేరి పోలీసులు తన ఇంటికి వెళ్లి, కుటుంబ సభ్యులను విచారణ పేరుతో వేధిస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకే పోలీసులు తమ కుటుంబాన్ని బెదిరించేలా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్టు చేసిన సౌరవ్ దాస్, పోలీసులు తమ కుటుంబ నివాసానికి వచ్చి పలు ప్రశ్నలు అడిగారని తెలిపారు. ఈ చర్యలకు ఎవరు ఆదేశాలు ఇచ్చారు? ఎందుకు వచ్చారు? అంటూ ప్రశ్నించారు. తనను భయపెట్టి రాజకీయంగా నోరు మూయించాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఇలా చేస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. పుదుచ్చేరిలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తమ కుటుంబాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తోందని సౌరవ్ ఆరోపించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ కనుసన్నల్లోనే ఈ కక్షసాధింపు చర్యలు జరుగుతున్నాయని, ఇది పుదుచ్చేరి సంస్కృతికి ఇది తగని పద్ధతిగా ఆయన అభివర్ణించారు.
"పుదుచ్చేరి పోలీసులు మా ఇంటికి వచ్చి కుటుంబ సభ్యుల్ని రకరకాలుగా ప్రశ్నించారు. ఈ వేధింపులు ఎందుకు? దీనికి ఎవరు ఆదేశాలు ఇచ్చారు? ఏ ఉద్దేశంతో ఇచ్చారు? ఇదేనా చట్టపరమైన విధానం? పుదుచ్చేరిలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం నా కుటుంబాన్ని ఎందుకు భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తోంది? ఇది పుదుచ్చేరి ప్రభుత్వ నైజం కాదు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకే ఇదంతా జరుగుతోంది!"
- సౌరవ్ దాస్, కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ప్రతినిధి
'నన్ను భయపెట్టలేరు'
తనను భయపెట్టి నోరు మూయించాలన్నది పోలీసుల ఉద్దేశమైతే అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నెరవేరదని సౌరవ్ దాస్ స్పష్టం చేశారు. ఇలాంటి చర్యలతో తాను వెనక్కి తగ్గబోనని తెలిపారు. పోలీసులు గూండాల్లా కాకుండా చట్టాన్ని గౌరవించేలా వ్యవస్థను నిర్మించాలన్న తమ సంకల్పం మరింత బలపడుతుందని అన్నారు. కుటుంబ సభ్యులను విచారించడం ద్వారా తన రాజకీయ కార్యకలాపాలను అడ్డుకోవడం సాధ్యం కాదని పేర్కొన్నారు.
#Alert🚨— Saurav Das (@SauravDassss) August 12, 2026
Two hours ago, the Pondicherry Police showed up at my family’s home and subjected them to all kinds of questioning. Why this harassment, @PuducheryPolice? Who ordered this and for what purpose? Is this the legal procedure? Why is the BJP government in Pondicherry…
అమిత్ షా పర్యటనపైనా విమర్శలు
సౌరవ్ దాస్ కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా పుదుచ్చేరి పర్యటనను కూడా ఈ సందర్భంగా సౌరవ్ ప్రస్తావించారు. రెండు రోజుల క్రితం అమిత్ షా పుదుచ్చేరిలో పర్యటించారని, అక్కడ కేంద్రపాలిత ప్రాంత పరిపాలనకు సంబంధించిన ఉన్నతాధికారులతో సమావేశమయ్యారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆ సమావేశంలోనే తన కుటుంబాన్ని విచారించే చర్యలపై నిర్ణయం తీసుకున్నారా? అని ప్రశ్నించారు.
"రెండు రోజుల క్రితం, అమిత్ షా పుదుచ్చేరిలో పర్యటించారు. అక్కడ ఆయన అమిత్ షా, లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ను కలిశారు. వారి సమావేశంలో ఈ బెదిరింపు ఎత్తుగడను ముందుగానే ప్రణాళిక చేశారా?" అని సౌరవ్ దాస్ మరో ఎక్స్ పోస్టులో పేర్కొన్నారు.
Just two days ago, Amit Shah was in Pondicherry where he met its Home Minister and Lieutenant Governor (who was infamously known as the “Eyes and Ears” of Modi in Gujarat years).— Saurav Das (@SauravDassss) August 12, 2026
Was this intimidation tactic planned at their meeting? https://t.co/RVqDcqrr3r
'ఇది సాధారణ భద్రతా చర్యల్లో భాగం'
మరోవైపు పుదుచ్చేరి పోలీసులు మాత్రం సౌరవ్ దాస్ ఆరోపణలను ఖండించారు. ఇది సాధారణ భద్రతా చర్యల్లో భాగమేనని స్పష్టం చేశారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా పుదుచ్చేరిలో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేస్తున్నామని తెలిపారు. ఇందులో భాగంగానే పలు ప్రాంతాల్లో ఇళ్లను, హోటళ్లను తనిఖీ చేసి కొత్తగా ఎవరైనా వచ్చారా? ఎవరైనా అనుమానాస్పదంగా ఉంటున్నారా? అనే విషయాలను నిర్ధారిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
ముఖ్యంగా వీఐపీలు తరచూ సందర్శించే ప్రాంతాలపై పోలీసులు ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నారని అధికారులు తెలిపారు. అక్కడి ఇళ్లు, హోటళ్లు, ఇతర వసతి ప్రాంతాల్లో ఇటీవల కొత్త వ్యక్తులు వచ్చి ఉన్నారా? వారి వివరాలు ఏమిటి? అనే అంశాలపై సాధారణంగా విచారణ చేపడుతున్నట్లు వివరించారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవానికి ముందు దేశవ్యాప్తంగా చేపట్టే భద్రతా చర్యల్లో భాగంగానే ఈ తనిఖీలు, విచారణలు జరుగుతున్నాయని స్పష్టం చేశారు. దీని వెనుక ఎటువంటి ప్రణాళికలు లేవని తెలిపారు.
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