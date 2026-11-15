నీట్, జేఈఈలో మంచి ర్యాంకులు- ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కొట్టిన కుర్రాడు- కూలీల పిల్లల విజయగాథలు!
Labourer Sons Success Stories : తమ కోసం తండ్రి పడ్డ కష్టాలను అర్థం చేసుకున్న పిల్లలు చదువులో అదరగొట్టారు. నీట్, జేఈఈ పరీక్షల్లో మంచి ర్యాంకులు సాధించారు.
Published : November 15, 2026 at 10:58 AM IST
తన పిల్లల కోసం తండ్రి ఎంతటి కష్టమైనా పడతాడు. రేయింబవళ్లు శ్రమించి తన బిడ్డలకు మంచి భోజనం, దుస్తులు, విద్యను అందించేందుకు కృషి చేస్తాడు. అంతలా పిల్లల కోసం శ్రమిస్తాడు. ఇదే విషయాన్ని నిజం చేసి చూపించారు బిహార్, ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన ఇద్దరు కూలీలు. గయాకు చెందిన కూలీ కొడుకులు వైద్య (నీట్), ఇంజినీరింగ్ (జేఈఈ) ప్రవేశ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులయ్యారు. మరోవైపు, ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన కూలీ కుమారుడు దిల్లీలోని ప్రతిష్ఠాత్మక ఐఐఎంసీలో ఉన్నత విద్యను పూర్తి చేసి యూపీ ప్రభుత్వ పౌర సంబంధాల శాఖలో ఉద్యోగం సాధించి తన తండ్రి కలను నిజం చేశారు.
తండ్రి కష్టాన్ని గుర్తించి!
బిహార్లోని గయాకు చెందిన మనోజ్ కుమార్ కూలీ పనులు చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు. ఖాళీ సమయంలో ఉపాధి హామీ పనికి సైతం వెళ్తుంటాడు. అతడికి ముగ్గురు కుమారులు ఉన్నారు. వీరిని బాగా చదివించాలని మనోజ్కు కోరిక ఉండేది. ఆయన పట్టుదల, కఠోర శ్రమ ఫలించి అతడి ఇద్దరు పిల్లలు చదువులో అదరగొట్టారు. మనోజ్ పెద్ద కొడుకు మోను రాజ్ జేఈఈలో మంచి ర్యాంకు సాధించి రాంచీలో ఉన్న బిర్లా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో బీటెక్ కోర్సుకు ఎంపికయ్యారు. ఇంకొక కుమారుడు సోను రాజ్ నీట్లో అదరగొట్టి దిల్లీలోని సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్(CAPFIMS)లో ఎంబీబీఎస్ సీటును సాధించారు. మనోజ్ చిన్న కుమారుడు పవన్ రాజ్ ప్రస్తుతం ఏడో తరగతి చదువుతున్నాడు.
కోచింగ్ ఫీజులో 60 శాతం డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు : సోను రాజ్
తాను 12వ తరగతిలో ఉన్నప్పుడు కోచింగ్ కోసం రాజస్థాన్లోని కోటాకు వెళ్లానని సోను రాజ్ తెలిపాడు. తన అన్నయ్య మోను ఒక ఏడాది విరామం తీసుకుని జేఈఈ కోసం ప్రిపేర్ అవ్వడానికి నగరానికి వచ్చాడని వెల్లడించాడు. కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ తనకు 60శాతం ఫీజును డిస్కౌంట్ ఇచ్చిందన్నాడు. తాను మొదటి ప్రయత్నంలోనే నీట్లో 636 మార్కులు సాధించి పాస్ అయ్యానని చెప్పాడు. టెన్త్లో 95శాతం, 12వ తరగతిలో 88శాతం మార్కులు వచ్చాయని వివరించాడు. తమ తల్లిదండ్రుల కలను నిజం చేయడానికి రేయింబవళ్లు కష్టపడి చదివామని పేర్కొన్నాడు. ఎంట్రన్స్ టెస్టులో తాము క్వాలిఫై అవ్వడం పట్ల చాలా సంతోషంగా ఉన్నామని స్పష్టం చేశాడు.
కుమారుల విజయంపై తండ్రి హర్షం
తన పిల్లలు సాధించిన విజయంపై మనోజ్ హర్షం వ్యక్తం చేశాడు. మోను తన చదువు సమయంలో అనేక ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడ్డానని అన్నాడు. కొత్త వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా టైఫాయిడ్, పచ్చ కామెర్ల బారిన పడ్డాడని వివరించాడు. కొన్నిసార్లు హార్ట్ బీట్ పెరిగేదని, అంతేకాకుండా 3నెలల పాటు నిరంతరం జ్వరం వచ్చేదని తెలిపాడు. కానీ మోను వెనకడుగు వేయకుండా క్రమం తప్పకుండా కోచింగ్ క్లాసులకు హాజరవుతూ జేఈఈలో మంచి ర్యాంకు సాధించాడనని వెల్లడించాడు. తన కొడుకుల చదువు కోసం ఓ ఇంటి స్థలాన్ని అమ్మేసినట్లు పేర్కొన్నాడు.
కొడుకు కోసం స్వగ్రామాన్ని వీడిన తండ్రి
ఛత్తీస్గఢ్లోని బలోదాబజార్కు చెందిన ఒక కూలీ తన కుమారుడి భవిష్యత్తు కోసం సొంత గ్రామాన్ని విడిచిపెట్టాడు. అద్దె ఇంట్లో నివసిస్తూ ఒక ప్లాంటులో కూలీగా చేరాడు. తన అవసరాల కంటే కుమారుడి చదువుకే ప్రాధాన్యతనిచ్చాడు. ఈ కఠోర శ్రమ ఫలితంగా పల్లెటూరులో పాఠశాల విద్యను ప్రారంభించిన ఆ కూలీ కుమారుడు దేశ రాజధాని దిల్లీలోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ (IIMC)లో చదువుకునే స్థాయికి ఎదిగారు. అక్కడ చదువును పూర్తి చేసి ప్రస్తుతం ఉత్తర్ప్రదేశ్ ప్రభుత్వ పౌర సంబంధాల విభాగంలో పనిచేస్తున్నారు. ఆయనే టికేశ్వర్ యాదవ్. తమ కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి మొదటి నుంచి అంతంత మాత్రంగానే ఉండేదని టికేశ్వర్ యాదవ్ తెలిపారు. "మా నాన్న కూలీ పని చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించేవారు. నా చదువు కోసం స్వగ్రామాన్ని వదిలేశారు. రావన్ అనే ప్రాంతంలో ఒక ఇల్లును అద్దెకు తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు నేను ఈ స్థాయిలో ఉన్నానంటే అందుకు కారణం నా తండ్రి పడిన కష్టమే. 1-5 క్లాస్ వరకు ఊర్లోనే చదువుకున్నాను. దిల్లీలోని ఐఐఎంసీలో ఉన్నత విద్యను పూర్తి చేశాను" అని టికేశ్వర్ యాదవ్ పేర్కొన్నారు.
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