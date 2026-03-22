కొడుకుపై తండ్రి ప్రేమ- ఆస్తులన్నీ అమ్మేసి ట్రస్టు ఏర్పాటు- పేద విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లు!
27 ఏళ్ల వయసులోనే చనిపోయిన అనిల్ మహాలిక్ చిన్న కుమారుడు- ఆస్తులన్నీ అమ్మేయగా వచ్చిన డబ్బులతో కొడుకు పేరిట ట్రస్ట్- నిరుపేద, ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థుల ఉన్నత విద్యకు స్కాలర్షిప్లు
Published : March 22, 2026 at 7:37 PM IST
Anil Mahalik Emotional Story : చేతికొచ్చిన కొడుకు చనిపోతే, ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో తల్లిదండ్రులకు మాత్రమే తెలుస్తుంది. ఓ ప్రమాదంలో తన 27 ఏళ్ల కొడుకు చనిపోవడంతో మనోవేదనకు గురైన అనిల్ మహాలిక్ గొప్ప నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. నిరుపేద ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థుల చిరునవ్వులో తన కొడుకును చూసుకోవాలని ఆయన భావించారు. వారు సాధించే విజయాలను చూసి, తన బాధను మర్చిపోవాలని అనుకున్నారు. ఇందుకోసం తన ఆస్తులను అమ్మేసి మరీ, కుమారుడు బిశ్వ భూషణ్ పేరిట ట్రస్టును ఏర్పాటు చేశారు. గత కొన్నేళ్లుగా దీని ద్వారా ఎంతోమంది విద్యార్థుల ఉన్నత విద్యకు లక్షలాది రూపాయల ఆర్థిక సాయం అందుతోంది. ఇంతకీ అనిల్ మహాలిక్ కుమారుడికి ఏం జరిగింది ? ఎలా చనిపోయారు ? బిశ్వభూషణ్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలు ఏమిటి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
బిశ్వ భూషణ్కు ఏమైంది?
అనిల్ మహాలిక్కు ఆల్ ఒడిశా డెవలపర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడిగా మంచి పేరుంది. ఒడిశా రాజధాని నగరం భువనేశ్వర్లోని బారాముండా ఏరియా ప్రశాంతి విహార్ కాలనీలో 65 ఏళ్ల అనిల్ కుటుంబం నివసిస్తోంది. ఈయన పెద్ద కుమారుడి పేరు భరత్ భూషణ్ మహాలిక్. కోడలి పేరు డాక్టర్ అనిషా అనుకంప. అనిల్ భార్య పేరు జ్యోస్నమయి మహాలిక్, చిన్న కుమారుడి పేరు బిశ్వ భూషణ్ మహాలిక్. ఎంబీఏ పూర్తి చేసిన తర్వాత బిశ్వ భూషణ్ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు. ఆయన ఫిట్నెస్ కోర్సులు కూడా చేశారు. తన అన్నతో కలిసి ఎంతోమంది బాడీబిల్డర్లకు శిక్షణ ఇచ్చారు. 2022 సెప్టెంబర్ 26న ఇంట్లోని పెంపుడు కుక్కలకు దాణా పెడుతుండగా బిశ్వ భూషణ్ కాలు జారి, అకస్మాత్తుగా బాల్కనీ నుంచి కిందపడిపోయాడు. దీంతో ఆయన పరిస్థితి తీవ్రంగా విషమించింది. ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లగా, అప్పటికే బిశ్వ భూషణ్ చనిపోయాడని డాక్టర్లు చెప్పారు. ఈవిధంగా కేవలం 27 ఏళ్ల వయసులోనే ఆయన తిరిగి రాని లోకాలకు వెళ్లిపోయారు.
ఆస్తులన్నీ అమ్మేసి ట్రస్టు ఏర్పాటు
తన కుమారుడి అకాల మరణం మిగిల్చిన బాధను అనిల్ మహాలిక్ తట్టుకోలేకపోయారు. తీవ్ర మానసిక వేదనకు లోనయ్యారు. ఇకపై తన కుమారుడిలా ఉన్నత విద్యను అభ్యసించే విద్యార్థులకు అండగా నిలవాలని ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు. వారి విజయం, చిరునవ్వులో తన కొడుకు బిశ్వ భూషణ్ను చూసుకోవాలని సంకల్పించారు. అందుకోసం తన ఆస్తులన్నీ అమ్మేసి వచ్చిన డబ్బులతో, మూడేళ్ల క్రితం (2023 ఏప్రిల్ 6న) బిశ్వ భూషణ్ మెమోరియల్ ట్రస్టును ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ట్రస్టులో అనిల్ మహాలిక్ జమచేసిన డబ్బులపై వచ్చే వడ్డీతో విద్యార్థులకు ‘బి.బి. స్కాలర్స్’ పేరుతో స్కాలర్షిప్లను అందిస్తున్నారు.
నిరుపేద ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లు
ఇప్పటివరకు బిశ్వ భూషణ్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ద్వారా 30 మంది విద్యార్థులకు వార్షిక స్కాలర్షిప్లను అందించారు. 2023-24 విద్యా సంవత్సరంలో 10 మంది నిరుపేద ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేశారు. వీరిలో ఐదుగురు వైద్య విద్యార్థులు, మరో ఐదుగురు వైద్యేతర కోర్సుల విద్యార్థులు ఉన్నారు. 2024-25 విద్యా సంవత్సరంలో 15 మంది వైద్య విద్యార్థులకు, ఐదుగురు వైద్యేతర కోర్సుల విద్యార్థులకు ఆర్థిక సహాయాన్ని చేశారు. ప్రస్తుతం 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి కూడా దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా వైద్య విద్యార్థులకు ఐదు సంవత్సరాల పాటు సంవత్సరానికి రూ.1 లక్ష చొప్పున స్కాలర్షిప్ను అందిస్తారు. https://www. biswabhusanmemorialtrust.com/bbscholars.php అనే ట్రస్ట్ అధికారిక వెబ్సైట్లో పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు. భవిష్యత్తులో ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం 50 మంది విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లు అందించాలని అనిల్ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
విద్యార్థుల చిరునవ్వుల్లో నా కొడుకును చూసుకుంటున్నాను
"నా చిన్న కొడుకు చనిపోయాక మానసికంగా కుంగిపోయాను. నేను కష్టపడి సంపాదించిన ఆస్తులన్నీ అమ్మేసి వచ్చిన డబ్బులతో ఒక ట్రస్టును ఏర్పాటు చేశాను. ఆ ట్రస్ట్ ఖాతాలో నేను జమ చేసిన డబ్బులపై వచ్చే వడ్డీతో నిరుపేద ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లు ఇస్తున్నాం. నీట్లో ఉత్తీర్ణులై ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల్లో చదువుతున్న వారికి మేం సహాయం చేస్తున్నాం. ఒడిశా నలుమూలల నుంచి నిస్సహాయ విద్యార్థులను ఎంపిక చేసి వారికి స్కాలర్షిప్ను ఇస్తున్నాం. ఈ విద్యార్థుల్లో చాలామంది కొన్నేళ్ల తర్వాత డాక్టర్లు అవుతారు. వాళ్లంతా మన మాతృభూమికి సేవ చేస్తారు. డాక్టర్లు అయ్యాక, ప్రైవేట్ వైద్య కేంద్రాలకు వెళ్లకుండా ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో సేవ చేయాలని నేను వాళ్లకు నిత్యం చెబుతుంటాను. నా నుంచి స్కాలర్షిప్ పొందే విద్యార్థులు ప్రతి సాయంత్రం నాకు ఫోన్ చేసి బాగోగులు అడుగుతారు. వాళ్ల చిరునవ్వులను చూస్తే నాకు సంతోషం కలుగుతుంది. నా కొడుకును వాళ్లందరి చిరునవ్వుల్లో చూసుకుంటున్నాను. ఈ ట్రస్టు నిర్వహణలో నాకు పెద్ద కుమారుడు భరత్, కోడలు అనిషా, భార్య జ్యోస్నమయి చేయూతను అందిస్తున్నారు" అని బిశ్వ భూషణ్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ అనిల్ మహాలిక్ వివరించారు.
వైద్య విద్యార్థి అజయ్ మెహర్కు స్కాలర్షిప్
ఒడిశాలోని బార్గర్ జిల్లా గైసిలత్ బ్లాక్ పరిధిలోని ఖలబహల్ గ్రామానికి చెందిన అజయ్ మెహర్కు బిశ్వ భూషణ్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ నుంచి స్కాలర్షిప్ లభిస్తోంది. ఈయన కటక్లోని ఎస్సీబీ మెడికల్ కాలేజీలో ఎంబీబీఎస్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఎంబీబీఎస్ మూడో సంవత్సరంలో ఉన్నారు. అజయ్ మెహర్ తల్లిదండ్రుల పేర్లు జగబంధు మెహర్, జాన్వి మెహర్. అజయ్ చిన్నప్పటి నుంచే చదువుల్లో చురుగ్గా ఉండేవారు. ఆయన తండ్రి బట్టలు నేసే యూనిట్లో రోజువారీ కూలీగా పనిచేసేవారు. 10వ తరగతి బోర్డు పరీక్షలో అజయ్కు 96.08 శాతం మార్కులు వచ్చాయి. 12వ తరగతిలో 94 శాతం మార్కులు వచ్చాయి. 2023లో నీట్ పరీక్షకు అజయ్ హాజరయ్యారు. ఇందులో ఆయనకు ఆల్ ఇండియా 4171వ ర్యాంక్, స్టేట్ 109వ ర్యాంక్ వచ్చింది. ఇంటర్ కాలేజీ నిర్వాహకుల ద్వారా తనకు బిశ్వ భూషణ్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ గురించి తెలిసిందని అజయ్ మెహర్ చెప్పారు.
మా ఊరి పేద ప్రజలకు వైద్యం చేస్తాను
"నేను ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేశాక, వైద్యంలో పీజీ చేస్తాను. మా ఊరి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల పేద ప్రజలకు వైద్యం అందిస్తాను. బిశ్వ భూషణ్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ను నిర్వహించే అనిల్ సార్ చాలా మంచి వ్యక్తి. ఆయన లాంటి వారు వచ్చి నాకు సహాయం చేస్తారని ఎన్నడూ నేను అనుకోలేదు. మా కుటుంబం ఆర్థిక పరిస్థితి అంత బాగాలేదు. అందుకే మెడిసిన్ చేయడానికి బ్యాంకు లోన్ తీసుకున్నాను. నేను అనిల్ సార్ను తండ్రిలా గౌరవిస్తాను. ఆయన మంచి సలహాలను ఇవ్వడమే కాకుండా, మంచి చెడు సమయాల్లో మందలిస్తారు" అని ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థి అజయ్ మెహర్ తెలిపారు.
మా అబ్బాయి ఉచితంగా వైద్యసేవలు అందిస్తాడు
"అనిల్ సార్ మా బాధను పోగొట్టారు. అందుకే మేం ఆయనను ఇంతలా ఇష్టపడుతున్నాం. ఆయనకు మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. మా అబ్బాయి డాక్టర్ అయి పేదలకు ఉచితంగా చికిత్స చేస్తాడు" అని ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థి అజయ్ మెహర్ తండ్రి జగబంధు మెహర్ చెప్పారు.
