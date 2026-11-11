రాహుల్ ఏడో పుట్టినరోజుకు ఒక్కరే వచ్చారట- కారణం చెబుతూ సోనియా గాంధీ ఎమోషనల్!
Sonia Gandhi About Rahul Birthday : 1977లో ఇందిరా గాంధీ ఎన్నికల్లో ఓడిన తర్వాత రాహుల్ పుట్టినరోజు వేడుక విషాదకరంగా ముగిసిందని సోనియా గాంధీ అన్నారు.
Published : November 11, 2026 at 1:03 PM IST
కాంగ్రెస్ అగ్రనేత సోనియా గాంధీ తన పుస్తకంలో ఓ చేదు అనుభవాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. 1977లో ఇందిరా గాంధీ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన తర్వాత, ఆమె మనవడు, ప్రస్తుత లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ఏడో పుట్టినరోజు వేడుక విషాదంగా మారిందని పేర్కొన్వారు. ఆ వేడుకకు రాహుల్ ప్రాణ స్నేహితుడు ఒక్కరు మినహా మరెవరూ హాజరుకాలేదని తెలిపారు. రాజకీయాల కారణంగా చిన్నారుల మధ్య ఉండే స్నేహబంధాలు కూడా ఎలా దెబ్బతింటాయో ఈ ఘటన తెలియజేసిందని పేర్కొన్నారు. సోనియా గాంధీ రాసిన 'బిలాంగింగ్: ఏ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' పుస్తకంలో ఈ విషయాలను వివరించారు. హార్పర్కాలిన్స్ ఇండియా ప్రచురించిన ఈ పుస్తకం మంగళవారం విడుదలైంది.
1977 జూన్ 19న రాహుల్ ఏడో పుట్టినరోజు. అదే సమయంలో తాము కొత్తగా 12, విల్లింగ్డన్ క్రెసెంట్ ఇంటికి మారినట్లు సోనియా గుర్తుచేసుకున్నారు. అయినప్పటికీ కుమారుడి కోసం చిన్న వేడుక నిర్వహించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు. గత పుట్టినరోజు వేడుకలకు వచ్చిన స్నేహితుల పేర్లతో రాహుల్ ఓ జాబితా ఇచ్చాడని పేర్కొన్నారు. అప్పట్లో ఇప్పటిలా భారీ థీమ్ ఆధారిత వేడుకలు ఉండేవి కావని, సాధారణ అలంకరణలు, ఇంట్లో తయారుచేసిన కేక్, చిరుతిళ్లతో పుట్టినరోజు జరిపేవారని వివరించారు. పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టపడే పొటాటో చిప్స్ కూడా సిద్ధం చేసినట్లు తెలిపారు. కుమార్తె ప్రియాంక కూడా ఏర్పాట్లలో ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొందని సోనియా చెప్పారు. అలంకరణలు చేయడంతో పాటు కేక్ తయారీలోనూ సహాయం చేసిందన్నారు. కుర్చీ ఎక్కి, రాహుల్ సాయంతో వరండా తలుపులకు బెలూన్లు కడుతూ, ప్రతి అడుగులోనూ తనను పిలిచి అలంకరణలు చూపించేదని గుర్తుచేసుకున్నారు. కొద్దిసేపటికే రంగురంగుల తోరణాలు, బెలూన్లతో ఇల్లు అందంగా ముస్తాబైందని తెలిపారు.
ఇందిరా గాంధీ ప్రత్యేక బహుమతి
తన అత్తగారు ఇందిరా గాంధీకి బంగాల్కు చెందిన మట్టి బొమ్మలంటే ఎంతో ఇష్టమని సోనియా గుర్తుచేసుకున్నారు. అవి నిజమైన కీటకాలు, బల్లులు, ఈగల్లా కనిపించేవని వివరించారు. విరిగిపోకుండా ఉండేందుకు వాటిని దూదిలో చుట్టి ఓ టిన్ డబ్బాలో భద్రపరిచేవారని చెప్పారు. ఆ బొమ్మలను సరైన సమయం చూసి ఎవరికీ తెలియకుండా టేబుల్పై లేదా పిల్లల ప్లేట్లలో ఉంచేవారని, వాటిని చూసిన అతిథులు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయి ఆ తర్వాత నవ్వుల్లో మునిగిపోయేవారని పేర్కొన్నారు. రాహుల్ పుట్టినరోజు వేడుకలోనూ ఆ బొమ్మలను ఉపయోగించేందుకు ఇందిరా గాంధీ సిద్ధం చేసినట్లు సోనియా తెలిపారు. అతిథుల కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉండగా రాహుల్, ప్రియాంక చివరిసారిగా ఏర్పాట్లను పరిశీలించారని చెప్పారు.
'సిద్ధార్థ్ తప్ప మరెవరూ రాలేదు'
అయితే, ఎంతసేపు ఎదురుచూసినా రాహుల్ స్నేహితులు ఒక్కొక్కరూ రాలేదని అన్నారు. కేవలం అతడి ప్రాణ స్నేహితుడు సిద్ధార్థ్ మాత్రమే వచ్చాడని సోనియా వెల్లడించారు. మొదట ఏదైనా పొరపాటు జరిగి ఉంటుందని భావించి, ఆహ్వానించిన పిల్లల తల్లిదండ్రులకు ఫోన్ చేశామని చెప్పారు. కానీ వారి నుంచి వచ్చిన సమాధానాలు స్పష్టంగా లేకపోవడంతో, ఇంకెవరూ రారని అర్థమైందన్నారు. ఆ సమయంలో పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయని సోనియా పేర్కొన్నారు. ఏడేళ్ల బాలుడికి తన స్నేహితులతో ఉన్న అమాయకమైన అనుబంధం కూడా రాజకీయ పరిణామాల ప్రభావానికి గురైందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రాహుల్ను ఓదార్చేందుకు తాను, ఇందిరా గాంధీ ప్రయత్నించినప్పటికీ అతడు తీవ్రంగా బాధపడ్డాడని తెలిపారు. చివరకు కేక్ కట్ చేసినా వేడుకలో ఎలాంటి ఉత్సాహం లేదని గుర్తుచేసుకున్నారు. ఇందిరా గాంధీ తన బొమ్మల పెట్టెను తిరిగి ఇస్తూ, మరోసారి ఉపయోగించుకోవచ్చని బాధగా అన్నారని పేర్కొన్నారు.
రాహుల్కు రాజీవ్ గాంధీ ఓదార్పు
కుమారుడు బాధపడుతుండటాన్ని గమనించిన రాజీవ్ గాంధీ అతడిని దగ్గరకు తీసుకుని ఓదార్చినట్లు సోనియా వివరించారు. "ఇది నీ స్నేహితుల తప్పు కాదు రాహుల్. వారిపై కోపంగా ఉండకు. బహుశా వారి తల్లిదండ్రులకు మన కుటుంబంతో స్నేహం చేయడానికి భయమేమో. కొందరు వ్యక్తులు ప్రభుత్వానికి భయపడతారు" అని రాజీవ్ చెప్పినట్లు గుర్తుచేసుకున్నారు. పిల్లలు ఎదుగుతున్న సమయంలో రాజకీయ అస్థిరత, ఇంట్లోనూ బయటా నెలకొన్న ఉద్రిక్త వాతావరణం వారిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపాయని సోనియా పేర్కొన్నారు. పాఠశాలలో తోటి విద్యార్థులు రాహుల్, ప్రియాంకలను ఎగతాళి చేసేవారని తెలిపారు. ఇంటికి వచ్చి, తమ అమ్మమ్మ ఇందిరా గాంధీని, బాబాయి సంజయ్ గాంధీని ఎందుకు దొంగలంటున్నారని, వారు జైలుకు వెళ్తారని ఎందుకు చెబుతున్నారని పిల్లలు ప్రశ్నించేవారని వివరించారు. అప్పుడు వారికి నచ్చజెప్పి ఓదార్చేదాన్నని సోనియా చెప్పారు. కొందరు తమ కుటుంబానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారని, అయితే ఇందిరా గాంధీ, సంజయ్ గాంధీ ధైర్యవంతులని పిల్లలకు చెప్పేదాన్నని పేర్కొన్నారు.
ప్రియాంకకు ఐదేళ్ల వయసులో ఎదురైన అనుభవం
పాఠశాలలో ప్రియాంక ఎదుర్కొన్న ఓ సంఘటనను కూడా సోనియా తన పుస్తకంలో ప్రస్తావించారు. ఒకరోజు ప్రియాంక ఏడుస్తోందని పాఠశాల నుంచి సమాచారం రావడంతో వెంటనే అక్కడికి వెళ్లినట్లు తెలిపారు. తరగతి గది బయట కన్నీళ్లు తుడుచుకుంటూ కనిపించిన కుమార్తెను దగ్గరకు తీసుకుని ఏం జరిగిందని అడిగానన్నారు. ఓ బాలుడు తనతో అసభ్యంగా మాట్లాడాడని ప్రియాంక చెప్పడంతో తనకు చాలా కోపం వచ్చిందని సోనియా గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ బాలుడిని వదిలిపెట్టకూడదని భావించినట్లు తెలిపారు. అయితే, అప్పటికే ఉపాధ్యాయుడు అతడిని మందలించారని, మళ్లీ ఏమీ అనవద్దని ప్రియాంక తనను బతిమాలిందన్నారు. ఐదేళ్ల వయసున్న చిన్నారి తనకు క్షమాగుణం గురించి పాఠం నేర్పిందని ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు.
ఎమర్జెన్సీ తర్వాత మారిన రాజకీయ పరిస్థితులు
1975 జూన్ 25న అర్ధరాత్రికి కొద్దిసేపటి ముందు అప్పటి ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ దేశంలో ఎమర్జెన్సీ విధించారు. ఆమె కోరిక మేరకు అప్పటి రాష్ట్రపతి ఫకృద్దీన్ అలీ అహ్మద్ దీనికి సంబంధించిన ప్రకటన జారీ చేయగా, అనంతరం కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదించింది. 1977 జనవరి 18న ఇందిరా గాంధీ కొత్త ఎన్నికలకు పిలుపునిచ్చి రాజకీయ ఖైదీలను విడుదల చేశారు. అదే ఏడాది మార్చి 16న జరిగిన లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఇందిరా గాంధీ, ఆమె కుమారుడు సంజయ్ గాంధీ ఓటమి పాలయ్యారు. మార్చి 21న ఎమర్జెన్సీ అధికారికంగా ముగిసింది. ఆ తర్వాత గాంధీ కుటుంబం వరుస కేసులను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. 1978 నవంబరులో చిక్కమగళూరు ఉప ఎన్నికలో ఇందిరా గాంధీ విజయం సాధించిన తర్వాతే కుటుంబ పరిస్థితుల్లో మార్పు వచ్చిందని సోనియా తన పుస్తకంలో వివరించారు.
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