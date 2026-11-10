'బిలాంగింగ్ కాదు వైట్వాషింగ్ అని పెట్టాలి'- సోనియా బుక్పై బీజేపీ విమర్శలు
BJP Slams Sonia Gandhi : సోనియా గాంధీ ఆత్మకథ పుస్తకంపై బీజేపీ విమర్శలు గుప్పించింది.
Published : November 10, 2026 at 12:22 PM IST
సోనియా గాంధీ ఆత్మకథలో ఎమర్జెన్సీని సమర్థించే ప్రయత్నం చేశారని బీజేపీ మండిపడింది. ఆ పుస్తకానికి బిలాంగింగ్ అని కాకుండా వైట్వాషింగ్ అని పేరు పెట్టి ఉండాల్సిందని ఎద్దేవా చేసింది. నెహ్రూ-గాంధీ కుటుంబం చేసిన చారిత్రక తప్పిదాల్ని కప్పిపుచ్చి, కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన ఘోర పాపాలను మరుగున పెట్టడమే ఈ పుస్తక ప్రధాన ఉద్దేశంగా కనిపిస్తోందని బీజేపీ జాతీయ అధికారప్రతినిధి కేశవన్ విమర్శించారు.
బాబ్రీ కూల్చివేత సమయంలో తాను ఏడ్చానని చెప్పుకున్న సోనియా, సిక్కుల ఊచకోతలో గురుద్వారాలపై దాడులు జరిగినప్పుడు, వేల మందిని హత్య చేసినప్పుడు ఒక్క కన్నీటి చుక్కైనా కార్చారా అని కేశవన్ ప్రశ్నించారు. బట్లా హౌస్ ఉగ్రవాదుల కోసం ఏడ్చిన ఆమె అమర జవాన్ల కోసం ఏనాడైనా కన్నీరు పెట్టారా అని విమర్శించారు. ముంబయి ఉగ్రదాడుల్లో అమాయకులు బలైనప్పుడు ఎందుకు స్పందించలేదని, ఆ తర్వాత పాక్పై అప్పటి పిరికి ప్రభుత్వం ఎందుకు ప్రతీకారం తీర్చుకోలేదో పుస్తకం జవాబు చెబుతుందా అని దుయ్యబట్టారు. 55ఏళ్ల పాలనలో ప్రజాస్వామ్యానికి కాంగ్రెస్ తీరని గాయాలు చేసిందని, ఆ తప్పిదాలను ప్రధాని మోదీ సరిదిద్దుతున్నారని కేశవన్ పేర్కొన్నారు.