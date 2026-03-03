ఖమేనీ మృతిపై మౌనమేలా? - మోదీ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించిన సోనియా గాంధీ
రెండో విడత బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభమైన సమయంలో అంతర్జాతీయ సమస్యలపై తప్పనిసరిగా చర్చించాలని సోనియా గాంధీ డిమాండ్
Sonia Gandhi on Khamenei Death (ANI)
Published : March 3, 2026 at 9:29 AM IST
Sonia Gandhi on Khamenei Death : ఇరాన్ సుప్రీం అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ మృతి వేళ కేంద్రంపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత సోనియా గాంధీ. ఖమేనీ లక్ష్యంగా చేసిన హత్యపై నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం మౌనం వహిస్తుందని విమర్శించారు. ఇది తటస్థ వైఖరి కాదని చెప్పిన ఆమె, భారత విదేశ విధానం దిశ, విశ్వసనీయతపై అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఓ పత్రికకు రాసిన వ్యాసంలో ఆమె ఈ మేరకు స్పందించారు. రెండో విడత బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభమైన సమయంలో అంతర్జాతీయ సమస్యలపై తప్పనిసరిగా చర్చించాలని డిమాండ్ చేశారు.