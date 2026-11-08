'కాకరపువ్వొత్తులంటే నాకు చాలా ఇష్టం'- దీపావళి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసుకుంటూ సోనియా పోస్టు
Sonia Gandhi Reminisces Diwali Memories : దీపావళి పండుగకు సంబంధించి తన తొలి జ్ఞాపకాలను సోనియా గాంధీ గుర్తుచేసుకున్నారు. అందుకు సంబంధించిన వీడియో క్లిప్ను ఆదివారం సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు.
Published : November 8, 2026 at 4:19 PM IST
దీపావళి పండుగకు సంబంధించిన తన తొలి జ్ఞాపకాలను కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ గుర్తుచేసుకున్నారు. అందుకు సంబంధించిన వీడియో క్లిప్ను ఆదివారం సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. దివంగత, మాజీ ప్రధానమంత్రి ఇందిరా గాంధీ ఒకప్పటి నివాసమైన 1 సఫ్దర్జంగ్ రోడ్లో తమ కుటుంబం దీపావళిని ఎలా జరుపుకునేదో అందులో పంచుకున్నారు. ఆ నివాసంలోని తోటలో తన కుమార్తె ప్రియాంకా గాంధీ వాద్రా, మనవరాలు మీరాయా వాద్రాలతో కలిసి కూర్చుని సోనియా గాంధీ మాట్లాడారు. తనకు దీపావళి అంటే ఎంతో ఇష్టమని, ఆ రోజుల్లో పండుగ వేడుకలు ఎంతో అందంగా, అద్భుతంగా సాగేవని సోనియా పేర్కొన్నారు.
Memories of celebrating Diwali. #Diwali 🪔 https://t.co/fjGmn4uw4R— Sonia Gandhi (@SoniaGandhi_FC) November 8, 2026
"ముందుగా అందరికి దీపావళి శుభాకాంక్షలు. వేడుకల సమయంలో ఒకప్పటి రోజులు గుర్తుకువస్తున్నాయి. సంప్రదాయాలతో జరుపుకునే ఆ ఉత్సవాలు ఎంతో ప్రత్యేకం. మేం గణేశుడి విగ్రహం దగ్గర మొదటిసారి దీపాలు వెలిగించేవాళ్లం. ఆ రోజుల్లో మాకు అన్నిచోట్లా దీపాలు ఉండేవి కావు, కానీ చెరువు చుట్టూ, ఇంటి పైకప్పు మీదా, వరండాలోనూ, దారి పొడవునా దీపాలు ఉండేవి. అది చాలా అందంగా ఉండేది."
- సోనియా గాంధీ, కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ అధ్యక్షురాలు
'కాకరపువ్వొత్తులంటే నాకు చాలా ఇష్టం'
ఒకప్పటి రోజుల్లో ప్రజలు టపాసులు కాల్చడంపై విపరీతమైన ఆసక్తి చూపించేవారని సోనియా గాంధీ తన కూతురు, మనవరాలితో జరిపిన సరదా సంభాషణలో చెప్పారు. బాణసంచాలో తనకు ముఖ్యంగా 'కాకరపువ్వొత్తులు' అంటే చాలా ఇష్టమని చెప్పారు. ఆ రోజుల్లో పండుగ సమయంలో ఆకాశం ఎంతో నీలంగా, వాతావరణం చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉండేదని గుర్తుచేసుకున్నారు. పండుగ సమయాల్లో తమ కుటుంబం కాశ్మీరీ వంటకాలను ఆస్వాదించేదని చెప్పారు. మరోవైపు, ప్రియాంకా గాంధీ కూడా తన జ్ఞాపకాలను పంచుకున్నారు. తన తండ్రి, మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ, తమను టపాసులు కొనడానికి పాత దిల్లీకి ఎలా తీసుకువెళ్లేవారో ప్రియాంక గుర్తుచేసుకున్నారు.
'బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్'
'బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' అనే తన ఆత్మకథ విడుదల నేపథ్యంలో ఇటీవల ఎక్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్లలో ఖాతాలను ప్రారంభించి సోషల్ మీడియాలో అడుగుపెట్టారు సోనియా గాంధీ. సోనియా ఆత్మకథ పుస్తకం నవంబర్ 10న మంగళవారం మార్కెట్లోకి రానుంది. ఇటీవల, తన ఆత్మకథ 'బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్'కు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో మరో వీడియో పోస్టు చేశారు సోనియా గాంధీ. త్వరలో ఆ పుస్తకం విడుదల కానున్నట్లు చెప్పిన ఆమె, ఆ పుస్తకం విడుదలైన తర్వాత కొన్ని నాటకీయ పరిణామాలు జరగడం ఖాయమన్నారు.
ఇప్పటివరకు తన గురించి అనేక వార్తలు వచ్చాయని, వాటిలో చాలా వరకు అవాస్తవాలు, కల్పితాలే సోనియా చెప్పారు. మరికొన్ని అతిశయోక్తిగా అనిపించాయని తెలిపారు. ప్రజలకు తన గురించి అనేక అభిప్రాయాలున్నాయని, అయితే, తన పుస్తకం విడుదలైన తర్వాత కొంతమంది తమ అభిప్రాయాన్ని మార్చుకోవచ్చని చెప్పారు. మరికొందరు మరింత దిగజారవచ్చునని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రజా జీవితంలో ఉన్నప్పుడు లేదా ఏదైనా పుస్తకం రాసినప్పుడు ఇలాంటివి సాధారణమేనని సోనియా పేర్కొన్నారు. తాను ఎదుర్కొన్న ఘటనల గురించి వాస్తవాలను తెలియజెప్పేందుకు తనకు ఇదో అవకాశంగా భావిస్తున్నట్లు ఆమె స్పష్టం చేశారు.
సోనియా చేసిన తొలి పోస్టులో తన భర్త, మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీతో ప్రేమ ప్రయాణాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. కేంబ్రిడ్జ్లోని ఒక చిన్న గ్రీక్ రెస్టారంట్లో తమ లవ్ జర్నీ ప్రారంభమైందని చెప్పారు. రాజీవ్ తానూ కలిసి ప్రేమ, నవ్వులు, ఎన్నో జ్ఞాపకాలతో తమ ప్రపంచాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నామని చెప్పారు. రాజీవ్ ఒక అందమైన, సౌమ్యుడైన వ్యక్తి అని చెప్పారు. వారిద్దరూ కలిసి దిగిన చిత్రాలను వీడియోలో పంచుకున్నారు.
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